A trădat Rapidul pentru a antrena Dinamo! Miță Iosif rupe tăcerea: „Ușa era închisă și cheia ascunsă!”

este un mare rapidist, care nu a ascuns niciodată acest aspect. Tehnicianul a dezvăluit ce s-a întâmplat când a plecat de la echipa de suflet.

Ce s-a întâmplat între Mihai Iosif și Rapid

„Miță” Iosif este antrenorul sub comanda căruia Rapid a revenit în primul eșalon după ani petrecuți în ligile inferioare. Tehnicianul a antrenat echipa bucureșteană în Superliga, însă nu pentru mult timp.

ADVERTISEMENT

În direct la „Suflet de Rapidist”, emisiunea moderată de rapidistul Robert Niță, Mihai Iosif a explicat cum s-a produs ruptura dintre el și Rapid. Antrenorul a simțit că, deși i-a fost oferită posibilitatea de a continua în cadrul clubului sau măcar de a reveni pe viitor, lucrurile nu au stat de fapt așa.

„Ușa era închisă și cheia ascunsă!”

„În meseria de antrenor nu poți ști niciodată unde vei ajunge. Nu mi-a reproșat nimeni că am acceptat oferta, doar că am mers la Liga 3. Când am plecat de la Rapid aia a fost.

ADVERTISEMENT

Mi-ar fi plăcut să existe o continuitate. Mi s-a spus că este ușa deschisă, dar înăuntru am simțit că era închisă și cheia ascunsă. A fost visul vieții mele când am promovat. Ce am simțit toți cei de atunci nu poate fi măsurat în bani”, a spus Mihai Iosif la „Suflet de Rapidist”.

„Am fost dat afară când eram pe locul 9 și Rapidul a terminat tot pe 9!”

Subiectul plecării sale de la Rapid l-a urmărit multă vreme pe antrenorul român.

ADVERTISEMENT

„Mi-aș fi dorit să fac și mai mult, să fi intrat în play-off, chiar dacă eram în obiectiv, am fost pe locul 9. Obiectivul era să rămân în Liga 1.

Am fost dat afară când eram pe locul 9 și Rapidul a terminat tot pe 9. O să țin minte momentele frumoase și pe cele extraordinare trăite lângă suporteri.

ADVERTISEMENT

Cum a fost la gard când am promovat sau pe Arena Națională când am bătut prima dată FCSB-ul. Au fost foarte multe momente frumoase”, spunea același „Miță” Iosif în luna mai a acestui an la „Suflet de Rapidist”.

Ce s-a întâmplat între Mihai Iosif și Rapid