Sport

A trădat și a semnat cu rivala! Alibek Aliev, atacuri explozive: „Se simțea ca și cum U Cluj era acasă”

Rămas liber de contract după despărțirea de CFR Cluj, Alibek Aliev a trădat și a semnat direct cu rivala U Cluj. Acum, atacantul a transmis un mesaj ironic la adresa fanilor „feroviari”
Cristian Măciucă
24.06.2026 | 15:45
A tradat si a semnat cu rivala Alibek Aliev atacuri explozive Se simtea ca si cum U Cluj era acasa
ULTIMA ORĂ
Alibek Aliev îi „înțeapă” pe fanii lui CFR Cluj după ce a trădat și a semnat cu rivala: „Se simțea ca și cum U Cluj era acasă”. FOTO: sportpictures.eu
ADVERTISEMENT

Alibek Aliev (29 de ani) este unul dintre fotbaliștii pe care U Cluj i-a transferat în această perioadă de mercato. Vicecampioana României l-a luat gratis, după ce CFR Cluj l-a pus pe liber. Atacantul suedez caută răzbunare și a transmis un mesaj care îi va cuceri definitiv pe fanii „șepcilor roșii” și care va aprinde și mai tare derby-urile de la poalele Feleacului.

Alibek Aliev, mesaj războinic pentru fanii lui CFR Cluj: „Am fost foarte șocat”

FANATIK a anunțat în exclusivitate transferul lui Alibek Aliev la U Cluj. Vicecampioana României l-a luat liber de contract, după ce suedezul a fost dat afară de la CFR Cluj de către Neluțu Varga. Adus pentru a suplini eventuala plecare a lui Jovo Lukic în străinătate, Alibek a povestit cum a trăit derby-ul Clujul din postura de jucător al formației din Gruia.

ADVERTISEMENT

„Am fost foarte şocat, pentru că CFR era acasă, dar se simţea ca şi cum U Cluj era acasă. Am întrebat: ce se întâmplă? Nu mi s-au povestit prea multe despre asta. Am fost foarte impresionat de fani, pentru că au cântat tot timpul. A fost o nebunie. Vreau ca antrenorii şi colegii mei să ştie despre mine că dau mereu sută la sută. Sunt foarte impresionat de oraş şi oamenii care locuiesc la Cluj. Sunt atât de primitori, de săritori. Visul e să luăm trofee şi, de asemenea, să intrăm în Europa şi să jucăm câteva meciuri acolo”, a declarat Alibek Aliev.

Alibek Aliev a ajuns în România în luna ianuarie, când CFR Cluj l-a luat din postura de jucător liber. Atacantul, care are atât cetățenie suedeză, cât și rusă, a debutat în forță la gruparea din Gruia. În primele patru meciuri la CFR, Aliev a marcat 2 goluri și a dat 3 assist-uri. Evoluțiile sale au luat-o însă jos, iar de la acel moment a mai marcat doar 2 goluri în 15 partide.

ADVERTISEMENT
Măsurile anunțate de Grecia împotriva peștelui-iepure, după ce 148 de oameni au fost...
Digi24.ro
Măsurile anunțate de Grecia împotriva peștelui-iepure, după ce 148 de oameni au fost mușcați. Recomandări pentru turiști

Alibek Aliev a vrut să se facă luptător înainte să devină fotbalist

În această perioadă, Alibek Aliev se pregătește alături de U Cluj în cantonamentul din Austria. Optimist în perspectiva „dublei” cu Dinamo Kiev din primul turul preliminar Europa League, atacantul în vârstă de 29 de ani a dezvăluit că nu fotbalul a fost prima mare dragoste a sa. „Fotbalul nu a fost visul meu la început. La început a fost altceva, datorită locului în care m-am născut și de unde vin, un loc în care visul oricui ar fi să fie un luptător MMA sau o legendă a boxului. Și eu, când am venit în Suedia, făceam fotbal și judo.

ADVERTISEMENT
Declin pentru fostul fotbalist de la FCSB: prins drogat la volan și cu...
Digisport.ro
Declin pentru fostul fotbalist de la FCSB: prins drogat la volan și cu brățară electronică de supraveghere

Îmi plăcea judo mai mult, dar până la urmă, când aveam 13-14 ani, tatăl meu mi-a spus că trebuie să aleg ori fotbal, ori judo, pentru că nu poți face ambele lucruri, deoarece îți ia prea mult timp, deci trebuie să dai totul la un singur lucru. În cele din urmă, am ales fotbalul. Și fotbalul este mai popular în Suedia decât judo-ul, însă, dacă aș fi rămas în Daghestan, atunci cred că aș fi ales MMA, judo sau ceva de genul acesta”a povestit atacantul pentru U Cluj TV.

ADVERTISEMENT

Alibek Aliev este născut în Daghestan

Alibek Aliev este născut în Makhachkala, capitala republicii autonome Daghestan, Federația Rusă. Noul jucător de la U Cluj a explicat cât de mult l-a ajutat sportul de contact practicat în copilărie. „M-a ajutat mult, pentru că primești multă putere, fiindcă în judo trebuie să fii puternic peste tot. Nu poți fi doar la picioare sau brațe mai puternic. Deci trebuie să fii puternic peste tot, pentru că folosești cu adevărat întregul corp atunci când concurezi la judo.

Atunci când am venit în Suedia, toată lumea de acolo juca fotbal la școală, așa că am început să mă joc puțin acolo. Și apoi, tatăl meu a încercat și el să se antreneze cu mine, pentru că nu este o legendă a fotbalului sau un jucător de fotbal. Nimeni din familia mea nu a jucat fotbal înainte. Cred că sunt singurul din toată familia mea care a început să joace fotbal. Toți ceilalți membri ai familiei au făcut karate, MMA, judo, iar eu sunt prima persoană care a început să joace fotbal”, a adăugat Aliev.

ADVERTISEMENT
El e singurul fan al lui Joao Paulo la CM 2026! Cu ce...
Fanatik
El e singurul fan al lui Joao Paulo la CM 2026! Cu ce echipe țin ceilalți jucători de la FCSB. Video
România U20 – Canada U20 40-15, în prima etapă de la Campionatul Mondial...
Fanatik
România U20 – Canada U20 40-15, în prima etapă de la Campionatul Mondial din China. Spectacol oferit de „tricolore” la debut! Când are loc următorul meci
Elveția – Canada, LIVE VIDEO în grupa B de la CM 2026, etapa...
Fanatik
Elveția – Canada, LIVE VIDEO în grupa B de la CM 2026, etapa 3. Statistici OPTA, fază cu fază în timp real
Tags:
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Bölöni șterge pe jos cu Generația de Aur: 'Dacă ești inteligent...'
iamsport.ro
Bölöni șterge pe jos cu Generația de Aur: 'Dacă ești inteligent...'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!