A trădat și a semnat cu rivala! Alibek Aliev, atacuri explozive: „Se simțea ca și cum U Cluj era acasă”

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Alibek Aliev (29 de ani) este unul dintre fotbaliștii pe care U Cluj i-a transferat în această perioadă de mercato. Vicecampioana României l-a luat gratis, după ce CFR Cluj l-a pus pe liber. Atacantul suedez caută răzbunare și a transmis un mesaj care îi va cuceri definitiv pe fanii „șepcilor roșii” și care va aprinde și mai tare derby-urile de la poalele Feleacului.

Alibek Aliev, mesaj războinic pentru fanii lui CFR Cluj: „Am fost foarte șocat”

. Vicecampioana României l-a luat liber de contract, după ce . Adus pentru a suplini eventuala plecare a lui Jovo Lukic în străinătate, Alibek a povestit cum a trăit derby-ul Clujul din postura de jucător al formației din Gruia.

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„Am fost foarte şocat, pentru că CFR era acasă, dar se simţea ca şi cum U Cluj era acasă. Am întrebat: ce se întâmplă? Nu mi s-au povestit prea multe despre asta. Am fost foarte impresionat de fani, pentru că au cântat tot timpul. A fost o nebunie. Vreau ca antrenorii şi colegii mei să ştie despre mine că dau mereu sută la sută. Sunt foarte impresionat de oraş şi oamenii care locuiesc la Cluj. Sunt atât de primitori, de săritori. Visul e să luăm trofee şi, de asemenea, să intrăm în Europa şi să jucăm câteva meciuri acolo”, a declarat Alibek Aliev.

Alibek Aliev a ajuns în România în luna ianuarie, când CFR Cluj l-a luat din postura de jucător liber. Atacantul, care are atât cetățenie suedeză, cât și rusă, a debutat în forță la gruparea din Gruia. În primele patru meciuri la CFR, Aliev a marcat 2 goluri și a dat 3 assist-uri. Evoluțiile sale au luat-o însă jos, iar de la acel moment a mai marcat doar 2 goluri în 15 partide.

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Alibek Aliev a vrut să se facă luptător înainte să devină fotbalist

În această perioadă, Alibek Aliev se pregătește alături de U Cluj în cantonamentul din Austria. Optimist în perspectiva „dublei” cu Dinamo Kiev din primul turul preliminar Europa League, atacantul în vârstă de 29 de ani a dezvăluit că nu fotbalul a fost prima mare dragoste a sa. „Fotbalul nu a fost visul meu la început. La început a fost altceva, datorită locului în care m-am născut și de unde vin, un loc în care visul oricui ar fi să fie un luptător MMA sau o legendă a boxului. Și eu, când am venit în Suedia, făceam fotbal și judo.

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Îmi plăcea judo mai mult, dar până la urmă, când aveam 13-14 ani, tatăl meu mi-a spus că trebuie să aleg ori fotbal, ori judo, pentru că nu poți face ambele lucruri, deoarece îți ia prea mult timp, deci trebuie să dai totul la un singur lucru. În cele din urmă, am ales fotbalul. Și fotbalul este mai popular în Suedia decât judo-ul, însă, dacă aș fi rămas în Daghestan, atunci cred că aș fi ales MMA, judo sau ceva de genul acesta”,

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Alibek Aliev este născut în Daghestan

Alibek Aliev este născut în Makhachkala, capitala republicii autonome Daghestan, Federația Rusă. Noul jucător de la U Cluj a explicat cât de mult l-a ajutat sportul de contact practicat în copilărie. „M-a ajutat mult, pentru că primești multă putere, fiindcă în judo trebuie să fii puternic peste tot. Nu poți fi doar la picioare sau brațe mai puternic. Deci trebuie să fii puternic peste tot, pentru că folosești cu adevărat întregul corp atunci când concurezi la judo.

Atunci când am venit în Suedia, toată lumea de acolo juca fotbal la școală, așa că am început să mă joc puțin acolo. Și apoi, tatăl meu a încercat și el să se antreneze cu mine, pentru că nu este o legendă a fotbalului sau un jucător de fotbal. Nimeni din familia mea nu a jucat fotbal înainte. Cred că sunt singurul din toată familia mea care a început să joace fotbal. Toți ceilalți membri ai familiei au făcut karate, MMA, judo, iar eu sunt prima persoană care a început să joace fotbal”, a adăugat Aliev.