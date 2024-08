A transferat un jucător la AC Milan pentru 25 de milioane. Cine este impresarul român care se laudă cu o mega afacere

. Rossoneri vor să se răzbune în această stagiune, reușind să își consolideze lotul. Se pare că un impresar român i-a ajutat în această vară pe italieni cu un transfer de 25 de milioane.

AC Milan, ajutată de un impresar român. Cine este cel care se laudă cu un jucător transferat la fosta campioană a Italiei

Mai exact, impresarul român care se laudă că a adus un jucător la AC Milan în această vară este Cătălin Sărmășan. Acesta ar fi fost implicat în transferul lui Youssouf Fofana.

Jucătorul adus la formația italiană este un mijlocaș francez, care a evoluat anterior la AS Monaco. Fofana a semnat un contract cu AC Milan valabil pe 4 ani. Suma de transfer a fost de 20 de milioane de euro, dar poate ajunge la 25 de milioane în funcție de anumite clauze.

Cătălin Sărmășan, mândru de transferul realizat

Impresarul român s-a pozat alături de jucătorul francez, precum și alături de Zlatan Ibrahimovic, fostul jucător al italienilor care are acum rolul de consilier.

„Mijlocasul francez Youssouf Fofana este de azi milanez! AS Monaco si AC Milan au convenit asupra unui transfer ce poate ajunge la o cifra totala de 25 de milioane de euro. Bon chance Youssouf!”, a scris Cătălin Sărmășan pe contul său de Instagram.

Agenția AIS Sport Service este cea care îl reprezintă pe Youssouf Fofana în mod oficial. Cătălin Sărmășan are propria sa agenție de impresariat, denumită Cătălin Sărmășan Football Management. David Miculescu este cel mai valoros client din portofoliul său.

AC Milan a schimbat antrenorul în vara acestui an

După ce milanezii au fost conduși în ultimele sezoane de italianul Stefano Pioli, care i-a și făcut campioni în sezonul 2020/2021, a sosit momentul unei schimbări în vara acestui an.

Acesta a semnat un contract până în 2027 și are ambiții mari la fosta campioană a Italiei.

Portughezul, care s-a declarat un fan al echipei, a declarat la prezentarea sa oficială că: „Știu că am ajuns la un club care vrea să câștige. Am văzut deja muzeul echipei, am văzut istoria lui Milan și am o mare ambiție pentru a fi parte din această istorie. Zlatan mi-a arătat spații libere pentru noi trofee… abia aștept să încep munca. Sunt aici să câștig.”, a spus Paulo Fonseca pentru