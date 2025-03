A treia fată eliminată de la Survivor România 2025, într-o singură săptămână. Silvia Gherasim: “Am trăit în condiții inimaginabile”. Exclusiv

O nouă concurentă a fost eliminată în această săptămână, în ediția din 5 martie de la Survivor România 2025, Silvia Gherasim.

Show-ul difuzat de luni până miercuri seara la Pro Tv a avut mari surprize telespectatorilor în această săptămână. Și anume, trei concurenți au fost eliminați. În prima seară a săptămânii Francesca Chebuțiu a părăsit competiția din motive medicale, iar în a doua seara . Iată, aseară, cea care a plecat acasă este Silvia Gherasim.

Silvia Gherasim a părăsit Survivor România 2025: “Foamea, condițiile minimaliste de confort, dormitul în aer liber mi-au forțat mintea să treacă în alt mod de a percepe realitatea”

Experiența Survivor România 2025 a fost una grea pentru Silvia, după cum a dezvăluit în interviul pentru FANATIK.

Cum ai trăit experiența Survivor România 2025? Ce a fost cel mai dificil pentru tine pe insulă?

Experiența Survivor a fost cea mai intensă provocare de dezvoltare personală din viața mea, mai ales că a fost făcută într-un timp așa scurt. Foamea, condițiile minimaliste de confort, dormitul în aer liber, soarele puternic și intensitatea jocurilor mi-au forțat mintea să treacă în alt mod de a percepe realitatea.

Cu toate că am trăit în condiții dure și inimaginabile pentru un om obișnuit, am reușit să mă adaptez și să mă motivez zilnic că pot să rămân încă o zi și încă o zi în competiție. Nu numai atât, dar am și adus echipei un aport important de puncte. Cu toate că unii dintre colegii mei atunci când mă votau la Consiliu, argumentau că nu aș face destul pe partea sportivă.

Ai fost eliminată după un duel extrem de strâns. Ce crezi că a făcut diferența între voi doi?

Am fost eliminată la duelul cu Vasi, care e un concurent puternic, un Leu ca și mine. El și-a dorit enorm să rămână în competiție și asta a făcut diferența la duelul eliminatoriu.

“Dacă aș mai avea ocazia să revin în competiție, aș ști cum să abordez psihic faptul că nu am destulă mâncare”

Cum ai perceput dinamica echipei tale? Ai simțit sprijin din partea colegilor tăi?

bine și da, am trăit multe victorii alături de colegii mei pe trasee. În camp, mă înțelegeam mai bine cu fetele, evident. Cel care mă sprijinea în mod constant la jocuri era Uwe, de la care am primit mereu indicații precise ce mă conduceau spre câștig.

Ce părere ai despre introducerea Urnelor Destinului? Crezi că acest nou element schimba radical jocul?

Urnele Destinului mi-au influențat foarte mult rămânerea în competiție și pot spune că uneori m-au salvat de la plecarea la duel. Cum a fost cazul lui Darius cu Francesca.

Dacă ai avea ocazia să revii în competiție, ai face ceva diferit?

Dacă aș mai avea ocazia să revin în competiție, cu siguranță aș ști despre ce e vorba și cum să abordez psihic faptul că nu am destulă mâncare. Dar cred că aș fi mult mai îndrăzneață să îmi exprim punctul de vedere față de colegi.

Silvia Gherasim, mesaj pentru colegii rămași în competiția Survivor România 2025: “Nimic nu durează pentru totdeauna, nici chiar foamea”

Ce mesaj ai pentru susținătorii tăi și pentru colegii rămași în competiție?

Celor rămași în competiție le transmit să aibă motivație puternică în continuare. Să știe că nimic nu durează pentru totdeauna, nici chiar foamea (zâmbește – n.r.)! Si mindset-ul de câștigător e cel mai important! Îmi e dor de Dragoni, dar ne vom revedea în civilizație. Susținătorilor mei le mulțumesc din suflet că și-au luat din timpul lor prețios să ne urmărească. Si să țină minte că fiecare e mult mai puternic decât crede.