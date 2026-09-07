A treia înfrângere la rând pentru Charalambous și Pintilii în Grecia! Bilanț dezastruos la Levadiakos

Elias Charalambous (45 de ani) și Mihai Pintilii (41 de ani) ar putea să nu aibă viață lungă în Grecia. Levadiakos, echipa foștilor antrenori de la FCSB, nu a reușit să strângă niciun punct de când a început Superliga elenă.
Elias Charalambous a fost numit antrenor principal pe banca lui Levadiakos începând cu sezonul 2026-2027. Tehnicianul cipriot l-a luat cu el în Grecia și pe Mihai Pintilii, cel care i-a fost asistent la FCSB. Aventura celor doi în Superliga elenă nu decurge însă deloc bine, chiar dacă au în echipă și jucători precum Adrian Șut, Juan Bauza sau Alexandru Pantea.
Levadiakos a ajuns la trei înfrângeri consecutive și golaveraj 0-8, fiind pe ultimul loc în campionatul grec. Dacă în primele două etape a avut meciuri infernale, cu PAOK (0-4) și cu Panathinaikos (0-2), echipa lui Charalambous a fost acum învinsă pe teren propriu de Panetolikos, scor 0-2.
La pauză a fost 0-0, dar oaspeții s-au desprins în repriza a doua prin „dubla” lui Opoku din minutele 77 și 90+4. La Levadiakos, Șut și Pantea au fost titulari, dar nu au terminat meciul pe teren. Șut a ieșit în minutul 75, fiind schimbat de Rodriguez, în timp ce Pantea a fost schimbat în minutul 82 cu Goumas.
Pe teren și-a făcut apariția și Juan Bauza. „Perla” lui Adrian Mititelu a fost introdusă în minutul 65, în locul lui Cobnan, când scorul era încă 0-0. După primele trei etape din Superliga greacă, Levadiakos este, așadar, „lanterna roșie” a clasamentului. Doar Asteras mai are 0 puncte după primele două runde, dar se află pe locul 13, cu golaveraj 1-4.
Numărul românilor de la Levadiakos s-ar putea mări. Mihai Stoica a dezvăluit că pe lista echipei lui Elias Charalambous se află Octavian Popescu. „În niciun caz la CFR Cluj. Mai este o variantă de la Levadiakos, dar nici aia nu e de luat în seamă (n.r. – sub formă de împrumut). Situaţia e că nu e într-o stare foarte bună.
E nervos, trebuie să se reseteze, pentru că dacă e să-i însumăm calităţile şi să căutăm un jucător care să se apropie de suma calităţilor lui, atunci nu găsim pentru noi.
Pentru noi. Trebuie să fie dublate de o consistenţă în exprimarea la partidele oficiale şi să-şi pună ordine în viaţă. Trebuie să-şi pună ordine în viaţă. Când el va da tot fotbalului, atunci şi fotbalul îi va da. Perioada lui de adolescenţă se prelungeşte şi am întâlnit în viaţă mulţi adolescenţi întârziaţi”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.