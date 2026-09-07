Sport

A treia înfrângere la rând pentru Charalambous și Pintilii în Grecia! Bilanț dezastruos la Levadiakos

Elias Charalambous și Mihai Pintilii, foștii antrenori de la FCSB, nu o duc bine deloc în Grecia. Levadiakos a suferit a treia înfrângere la rând în Superliga elenă
Cristian Măciucă
07.09.2026 | 07:00
A treia infrangere la rand pentru Charalambous si Pintilii in Grecia Bilant dezastruos la Levadiakos
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A treia înfrângere la rând pentru Charalambous și Pintilii în Grecia! Bilanț dezastruos la Levadiakos. FOTO: sportpictures.eu
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Elias Charalambous (45 de ani) și Mihai Pintilii (41 de ani) ar putea să nu aibă viață lungă în Grecia. Levadiakos, echipa foștilor antrenori de la FCSB, nu a reușit să strângă niciun punct de când a început Superliga elenă.

Levadiakos, a treia înfrângere la rând cu Charalambous și Pintilii pe bancă

Elias Charalambous a fost numit antrenor principal pe banca lui Levadiakos începând cu sezonul 2026-2027. Tehnicianul cipriot l-a luat cu el în Grecia și pe Mihai Pintilii, cel care i-a fost asistent la FCSB. Aventura celor doi în Superliga elenă nu decurge însă deloc bine, chiar dacă au în echipă și jucători precum Adrian Șut, Juan Bauza sau Alexandru Pantea.

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Levadiakos a ajuns la trei înfrângeri consecutive și golaveraj 0-8, fiind pe ultimul loc în campionatul grec. Dacă în primele două etape a avut meciuri infernale, cu PAOK (0-4) și cu Panathinaikos (0-2), echipa lui Charalambous a fost acum învinsă pe teren propriu de Panetolikos, scor 0-2.

La pauză a fost 0-0, dar oaspeții s-au desprins în repriza a doua prin „dubla” lui Opoku din minutele 77 și 90+4. La Levadiakos, Șut și Pantea au fost titulari, dar nu au terminat meciul pe teren. Șut a ieșit în minutul 75, fiind schimbat de Rodriguez, în timp ce Pantea a fost schimbat în minutul 82 cu Goumas.

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Pe teren și-a făcut apariția și Juan Bauza. „Perla” lui Adrian Mititelu a fost introdusă în minutul 65, în locul lui Cobnan, când scorul era încă 0-0. După primele trei etape din Superliga greacă, Levadiakos este, așadar, „lanterna roșie” a clasamentului. Doar Asteras mai are 0 puncte după primele două runde, dar se află pe locul 13, cu golaveraj 1-4.

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Levadiakos îl vrea pe Octavian Popescu

Numărul românilor de la Levadiakos s-ar putea mări. Mihai Stoica a dezvăluit că pe lista echipei lui Elias Charalambous se află Octavian Popescu. „În niciun caz la CFR Cluj. Mai este o variantă de la Levadiakos, dar nici aia nu e de luat în seamă (n.r. – sub formă de împrumut). Situaţia e că nu e într-o stare foarte bună.

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E nervos, trebuie să se reseteze, pentru că dacă e să-i însumăm calităţile şi să căutăm un jucător care să se apropie de suma calităţilor lui, atunci nu găsim pentru noi.

Pentru noi. Trebuie să fie dublate de o consistenţă în exprimarea la partidele oficiale şi să-şi pună ordine în viaţă. Trebuie să-şi pună ordine în viaţă. Când el va da tot fotbalului, atunci şi fotbalul îi va da. Perioada lui de adolescenţă se prelungeşte şi am întâlnit în viaţă mulţi adolescenţi întârziaţi”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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