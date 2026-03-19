A treia țară, gata să intre în război cu Iranul. Ultimele distrugeri din Golf provoacă cea mai dură reacție de la începutul războiului

Israelul a atacat miercuri instalațiile din imensul zăcământ gazier South Pars, cel mai mare zăcământ de gaze din Iran, marcând o escaladare majoră a conflictului, care a dus la o nouă creștere a prețurilor petrolului. Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice a emis imediat un avertisment de urgență, enumerând instalațiile petroliere din Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite și Qatar drept „ţinte legitime”, anunțând represalii reciproce „în următoarele câteva ore” și îndemnându-i pe locuitori să părească zonele respective.

Atacul Iranului asupra Riadului a avut loc în timpul unei reuniuni a miniştrilor de externe din ţările arabe şi islamice

La scurt timp după avertismentul Teheranului, un atac cu rachete asupra zonei industriale Ras Laffan din Qatar a provocat un incendiu imens. La rândul lor, Emiratele Arabe Unite au interceptat cu succes mai multe rachete care vizau instalațiile sale energetice și au suspendat operațiunile la două instalații de gaze naturale.

Arabia Saudită a interceptat, de asemenea, cel puțin patru rachete balistice deasupra capitalei sale, Riad. În dimineața zilei de joi ministrul saudit de externe, Faisal bin Farhan (51 ani), a ținut o conferință de presă în cadrul căreia a dat cea mai dură declarație de la începutul războiului. El a avertizat că reținerea Arabiei Saudite în fața escaladării atacurilor Iranului „nu este nelimitată” și că își rezervă dreptul de a întreprinde acțiuni militare. El a acuzat Iranul de acțiuni ostile premeditate împotriva vecinilor săi, atât direct, cât și prin intermediul unei serii de aliați regionali şi a subliniat că prin aceste acţiuni încrederea în relația Arabiei Saudite cu Teheranul a fost erodată.

„Acest tip de presiune din partea Iranului i se va întoarce împotrivă din punct de vedere politic și moral și, desigur, ne rezervăm dreptul de a întreprinde acțiuni militare dacă va fi considerat necesar. Arabia Saudită și partenerii săi au o capacitate puternică, dar răbdarea noastră nu este fără limite. Ar putea fi o zi, două zile sau chiar o săptămână, nu pot spune exact”, a declarat ministrul saudit. Declaraţiile ministrului fac din Arabia Saudită prima ţară din Golf dispusă să se alăture SUA şi Israelului în acţiunea lor militară împotriva Iranului.

Furia a fost cu atât mai mare cu cât atacurile asupra capitalei au avut loc în timp ce la Riad se ţinea o reuniune a miniștrilor de externe din țările arabe și islamice – între care Turcia, Emiratele Arabe Unite, Iordania, Qatar și Siria – pentru a se coordona într-o poziție regională unitară față de Iran. Tocmai de aceea Faisal a declarat că atacul Iranului asupra Riadului în timp ce diplomații străini erau prezenți la discuţii nu a fost o întâmplare, el fiind „în mod clar premeditat”.

Pe pieţele din Asia preţul ţiţeiului Brent a ajuns la 106 dolari/baril

Arabia Saudită a fost atacată de sute de rachete și drone iraniene de la începutul conflictului, iar autoritățile susțin că marea majoritate a acestora au fost interceptate. Totuși, atacurile de miercuri au marcat o premieră de la începutul războiului, locuitorii capitalei Riad primind mesaje de avertizare prin SMS. De asemenea, corespondenţii străini relatează că rachetele anti-aeriene ale apărării saudite putea fi văzute brăzdând cerul de la fereastra hotelului unde se desfăşura conferinţa diplomaţilor străini. Ministerul Apărării din Arabia Saudită a anunțat că a doborât patru rachete balistice care vizau capitala Riad, unele resturi căzând în apropierea unei rafinării din sudul oraşului.

Prețurile internaționale ale petrolului au crescut vertiginos în urma atacurilor de miercuri. Până joi dimineață, s-a stabilizat la un nivel ridicat, de 106 dolari pe baril, după ce anterior atinseseră pragul de 110 dolari. Ţițeiul WTI din SUA a crescut, de asemenea, la aproape 100 de dolari pe baril.

Anterior atacuri Iranului, Forțele de Apărare ale Israelului au atacat în cursul zilei de miercuri cea mai mare instalație de gaze naturale a Iranului din Bushehr, care procesează 40% din gazele naturale ale Iranului. Presa americană scrie că atacul a fost coordonat de Israel și Statele Unite și marchează prima dată când SUA și Israelul au vizat infrastructura energetică iraniană din regiunea Golfului în timpul acestei runde de conflict. împotriva instalațiilor petroliere din trei țări din Orientul Mijlociu, iar rafinăria Samof și complexul petrochimic Jubail din Arabia Saudită, zăcământul de gaze Al-Hossen din Emiratele Arabe Unite, complexul petrochimic Masayed, rafinăria Ras Lafan și Masayed Holding Company din Qatar au fost desemnate drept „ținte legitime”.

Pakistan importă din Qatar 99% din gazul lichefiat de care are nevoie

La scurt timp după emiterea avertismentului, orașul industrial Ras Laffan din Qatar a fost lovit de rachete iraniene, declanşând un incendiu. Ministerul Apărării din Qatar a anunțat că țara a fost vizată de cinci rachete balistice lansate din Iran, dintre care patru au fost interceptate, iar una a căzut în zona industrială, provocând incendiul. Câteva ore mai târziu, instalația de gaze a fost lovită din nou de rachete, iar compania Qatar Energy a confirmat că atacul a provocat „distrugeri pe scară largă” în orașul industrial.

Conform CNN, aproape tot gazul natural al Qatarului este procesat, lichefiat și exportat prin Ras Lafan. Datele din industrie arată că Pakistanul și Bangladesh importă aproximativ 99%, respectiv 70% din gazul lor natural lichefiat din Qatar, în timp ce India importă peste 40%. Acest atac ar putea duce în curând la pene de curent și reduceri ale producției în fabrici în principalele țări din Asia de Sud. În Emiratele Arabe Unite, Biroul de presă din Abu Dhabi a confirmat că resturi dintr-o rachetă interceptată au afectat instalația de gaze Habshan și câmpul petrolier Bab, astfel că instalația de gaze Habshan a fost închisă temporar.

Surse iraniene susțin că a fost lovită cu succes o zonă utilizată exclusiv de SUA într-o rafinărie mixtă petrol-gaze din apropierea capitalei saudite Riad. În incintă s-ar fi produs mai multe explozii, urmate de un incendiu de proporții. Potrivit acelorași informații, atacul ar fi distrus rezervele de combustibil pentru avioane, ceea ce ar putea paraliza sau afecta grav aprovizionarea cu carburant a avioanelor militare americane. Se spune că SUA foloseau această rafinărie pentru a alimenta aeronavele staționate la baza aeriană Prince Sultan din Arabia Saudită.

Trump spune că nu ştia dinainte de atacul asupra câmpului de gaze South Pars, Israelul îl contrazice

În replică, Donald Trump a transmis miercuri un mesaj dur pe rețelele de socializare, amenințând că, dacă Iranul continuă atacurile asupra Qatarului SUA vor distruge complet câmp de gaze South Pars, al Iranului. „Statele Unite nu au avut nicio cunoștință despre acest atac, iar Qatarul nu a fost implicat și nu știa nimic”, a afirmat Trump, adăugând că doar „o mică parte” a câmpului de gaze iranian a fost afectată. Trump a mai spus că Israelul nu va mai ataca câmpul de gaze South Pars decât dacă Iranul lovește Qatarul. În acel caz, SUA ar interveni cu o forță fără precedent pentru a distruge complet acest zăcământ, indiferent dacă acționează sau nu împreună cu Israelul.

Totuși, afirmația lui Trump că nu ar fi știut dinainte despre atac contrazice declarațiile oficialilor israelieni, care susțin că loviturile asupra câmpului de gaze iranian au fost coordonate cu SUA. De asemenea, The Wall Street Journal, citând surse americane, a relatat că Trump ar fi fost informat dinainte și ar fi susținut operațiunea, considerând-o un avertisment după blocarea Strâmtorii Hormuz de către Iran.

Potrivit AFP, după aceste atacuri, Garda Revoluționară iraniană a emis noi avertismente, afirmând că, dacă infrastructura energetică a Iranului va mai fi vizată, vor fi distruse industriile petroliere și de gaze ale vecinilor din Golf, pe care Teheranul le consideră legate de interesele SUA. Într-un comunicat publicat de presa iraniană, Garda Revoluționară a transmis: „Avertizăm din nou că atacarea infrastructurii energetice iraniene este o greșeală majoră. Dacă astfel de acțiuni vor continua, vom lansa noi atacuri asupra infrastructurii energetice, a voastre și a aliaților voștri, până la distrugerea completă. Iar răspunsul nostru va fi mult mai puternic decât cel din această noapte”.