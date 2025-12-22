A trucat meciuri și acum a venit nota de plată: 12 ani de suspendare

ADVERTISEMENT

Pang Renlong, din China, din care a făcut parte și acesta a fost sancționat dur de către ITIA pentru implicarea sa.

Suspendat pentru că a trucat meciuri de tenis

Agenţia Internaţională pentru Integritatea Tenisului (ITIA) a anunţat suspendarea pentru 12 ani a jucătorului chinez Pang Renlong, sancţionat pentru implicarea sau tentativa de trucare a peste 20 de meciuri, în intervalul mai–septembrie 2024, potrivit agenţiei EFE.

Tenismanul, în vârstă de 25 de ani, a primit şi o amendă totală de 110.000 de dolari, din care 70.000 sunt suspendaţi. Pang a recunoscut că a aranjat cinci dintre propriile partide şi că a contactat alţi jucători profesionişti în cel puţin 17 rânduri, încercând să-i convingă să participe la astfel de practici, demersuri care au dus la trucarea a până la şase meciuri.

Interdicție totală din lumea tenisului pentru jucătorul din China

În urma deciziei, Pang Renlong nu va avea voie să joace, să antreneze sau să fie implicat în niciun meci sau competiţie autorizată de organisme precum ATP, ITF ori federaţii naţionale până în luna noiembrie 2036. În 2024, sportivul atinsese cel mai bun loc din carieră în clasamentul ATP, poziţia 1.316.

Cazul său vine la scurt timp după o altă sancţiune severă anunţată de autorităţile anticorupţie din tenis. Săptămâna trecută, francezul Quentin Folliot a fost suspendat pentru 20 de ani, fiind al şaselea jucător condamnat într-o amplă investigaţie privind o reţea internaţională de trucare a meciurilor.

Italianul care a fost suspendat pe viață

Unul dintre cele mai cunoscute cazuri de trucare a meciurilor din tenis îl implică pe italianul Daniele Bracciali, fost jucător de top 50 ATP la dublu. În 2015, acesta a fost suspendat pe viaţă de Federaţia Italiană de Tenis, după ce a fost găsit vinovat de implicare în aranjarea mai multor partide în scopuri de pariuri sportive. Ancheta a scos la iveală legături directe cu o reţea de pariuri ilegale şi tentative repetate de influenţare a rezultatelor.

Deşi suspendarea pe viaţă a fost ulterior redusă la patru ani de Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS), cazul Bracciali a avut un impact major asupra imaginii tenisului. Autorităţile au folosit dosarul său ca exemplu al riscurilor generate de pariurile ilegale şi al necesităţii unor controale mai stricte,