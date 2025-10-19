A uitat cum să câștige, dar poate urca pe loc de play-off în SuperLiga! Cine profită de înfrângerea FCSB-ului

Eșecul surprinzător al FCSB poate duce la îndepărtarea roș-albaștrilor de play-off. Deoarece, învingătoarea dintre UTA și Oțelul se va distanța la 6 lungimi de campioni. Lui Gyuszi Balint, întâlnirea cu fosta echipă îi provoacă emoții.

ADVERTISEMENT

FCSB, tot mai departe de play-off

, se bucură și celelalte formații care aspiră la un loc de play-off. Printre ele, UTA și Oțelul Galați, care se întâlnesc duminică, 19 octombrie, în primul meci al zilei din Superliga. Cine învinge o va depăși pe Unirea Slobozia, învinsă la Craiova, și poate mări ecartul la 6 puncte față de campioana României, aflată în colaps.

Mihalcea a uitat cum e ca UTA să câștige

Acest aspect a fost punctat și de Adrian Mihalcea (49 de ani), antrenorul de la UTA, care nu-l va avea la dispoziție pe . Roman este suspendat pentru un cumul de patru cartonașe galbene. „Cu o victorie putem să ajungem în play-off. Cu o înfrângere ne afundăm în zona de mijloc. Nu am de unde să anticipez ce se va întâmpla, dar în momentul de față sunt mulțumit (n.r., cu locul 8). Avem destul de multe partide de când nu am câștigat. Presiunea ar trebui să existe după ultimele rezultate, pentru că nu mulțumește pe nimeni ce s-a întâmplat în ultima perioadă”, a declarat Mihalcea, după ce formația sa nu a câștigat din runda cu numărul cinci, de la acel 2-1 cu Farul Constanța de pe teren propriu.

ADVERTISEMENT

Balint, între fosta și actuala echipă

Lucrurile stau diferit din perspectiva lui Laszlo Balint (46 de ani), antrenor la Oțelul Galați. Balint a promovat UTA în prima ligă, în vara lui 2020, apoi i-a condus pe roș-albi în două mandate în primul eșalon. Din acest motiv, pentru tehnicianul originar din Brașov, care a evoluat și ca jucător la UTA în sezonul 2006-07, este un meci special.

„Sper să fiu primit bine, pentru că am trăit momente frumoase, bazate pe respect, cu suporterii utiști. Am mulți prieteni la Arad și e clar că vor fi momente speciale pentru mine în momentul în care voi păși pe gazon din postura de adversar (n.r., al echipei UTA)”, au fost cuvintele lui Balint încercând să prefațeze emoțional întâlnirea de la Arad.

ADVERTISEMENT

Despre revenirea lui Balint pe Arena Francisc Neuman din postură de oaspete a vorbit și tehnicianul formației de pe Mureș. „Mi se pare normal ca Gyuszi să fie primit cu simpatie. A făcut lucruri bune și a lăsat amintiri frumoase aici. Noi știm că ne așteaptă o partidă contra unei echipe foarte bine organizate și cu o agresivitate destul de mare. Oțelul e foarte compactă, are o disciplină tactică bine pusă la punct și va veni la victorie”, a anticipat Mihalcea întâlnirea cu fostul antrenor de la UTA.

ADVERTISEMENT

7 meciuri consecutive fără victorie în SuperLiga este seria celor de la UTA Arad

În memoria lui Flavius Domide

Partida de la Arad va fi întreruptă în minutul 10. Este numărul tricoului pe care îl purta . Fanii pregătesc un moment special, iar cei doi antrenori au punctat și ei momentul.

„Nu știu câți dintre băieții mei îl cunoșteau înainte să vină la Arad, dar cred că este un moment potrivit să-i aducem în omagiu o victorie. De fapt, cred că un moment mai propice nu s-ar fi găsit”, a menționat Adrian Mihalcea, aflat în căutarea unei victorii cu UTA după șapte etape în care a „cules” doar cinci puncte.

ADVERTISEMENT

„Fotbalul trebuie să-l țină minte ca pe o figură emblematică. Toți utiștii trebuie să-i cinstească și să-i onoreze memoria, pentru că a fost un utist remarcabil și un om deosebit”, a apreciat și Laszlo Balint, care l-a cunoscut pe marele internațional arădean.