A uitat de Cupa Mondială! Cristiano Ronaldo, vacanță de lux alături de Georgina Rodriguez. Foto

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Cristiano Ronaldo (41 de ani) profită din plin de vacanță după eliminarea Portugaliei de la Cupa Mondială. Înainte de a reveni la antrenamentele celor de la Al Nassr, formație cu care mai are contract până în vara anului viitor, atacantul a călătorit într-o locație spectaculoasă alături de partenera sa, Georgina Rodriguez.

Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez, în vacanță la Saint-Tropez

Cristiano Ronaldo a fost susținut de Georgina Rodriguez și de copiii săi în America de Nord, unde a participat alături de naționala Portugaliei la Cupa Mondială. „Veteranul” a marcat de trei ori, o „dublă” în meciul din grupă contra Uzbekistanului și o reușită din penalty în 16-imi împotriva Croației, însă parcursul lusitanilor s-a încheiat în optimi după un eșec cu 0-1 contra echipei care avea să cucerească trofeul, Spania.

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Cristiano Ronaldo and Georgina Rodríguez sailing through Saint-Tropez in pure luxury. — ROCKY (@X_Rockypics)

După turneul final, Ronaldo și partenera sa au mers într-o vacanță luxoasă, cei doi fiind suprinși pe un iaht în apropiere de faimoasa stațiune franceză Saint-Tropez. Portughezul ar urma să revină în curând la antrenamentele lui . Primul meci oficial din noul sezon va avea loc pe 15 august, pe teren propriu contra lui Al Fateh în campionat.

Se retrage Cristiano Ronaldo de la naționala Portugaliei?

, însă nu a făcut vreun anunț cu privire la viitorul său la echipa națională. Pentru lusitani urmează în această toamnă campania din Liga Națiunilor, campioana en-titre fiind repartizată în grupa 4 a Ligii A, alături de Danemarca, Țara Galilor și Norvegia.

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Conform , un agent din Portugalia ar fi anunțat că meciul cu Țara Galilor de pe 24 septembrie ar urma să fie ultimul pentru Ronaldo la națională. Partida se va disputa la Lisabona, pe „Jose Alvalade”, stadionul lui Sporting, echipa la care Cristiano Ronaldo și-a făcut debutul în fotbalul mare. „CR7” este cel mai bun marcator din istoria fotbalului internațional, cu 146 de reușite, 21 în plus față de marele său rival, Lionel Messi.