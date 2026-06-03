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A uitat să câștige! Soțul vedetei din România are doar înfrângeri după nunta de 200.000 de euro

Un tenismen care s-a căsătorit recent cu o vedetă din România nu a mai reușit să câștige niciun meci după grandiosul eveniment. La ce turnee a participat.
Bogdan Mariș
03.06.2026 | 16:22
A uitat sa castige Sotul vedetei din Romania are doar infrangeri dupa nunta de 200000 de euro
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Victor Cornea (32 de ani) nu a mai câștigat niciun meci după ce s-a căsătorit cu Andreea Bălan. FOTO: Sport Pictures / Instagram / colaj Fanatik
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Tenismenul Victor Cornea (32 de ani) s-a căsătorit pe 10 mai cu celebra artistă Andreea Bălan (41 de ani). Din nefericire pentru sportivul român, care a plecat mai apoi și într-un scurt concediu alături de soție, acesta nu a mai reușit să câștige niciun meci după ce a revenit pe teren.

Victor Cornea, nicio victorie după nunta cu Andreea Bălan

Victor Cornea, tenismen specializat pe turneele de dublu, a revenit pe teren pe 27 mai, când a participat la turneul Challenger de la Chișinău, unde a făcut echipă cu argentinianul Santiano Rodriguez Taverna. Cei doi au cedat cu 3-6, 1-6 în disputa cu principalii favoriți ai turneului, cehul Andrew Paulson și australianul Matthew Christopher Romios.

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Apoi, Victor Cornea a fost prezent și la turneul Challenger de la Heilbronn (Germania), care se desfășoară în perioada 1-7 iunie. De această dată, românul a evoluat alături de marocanul Younes Lalami Laaroussi, iar cei doi au cedat la mare luptă, 6-7, 6-7, în disputa cu favoriții 2 ai turneului, George Goldhoff (SUA) și Cleeve Harper (Canada). Cornea s-a căsătorit pe 10 mai cu artista Andreea Bălan, iar cei doi au plecat mai apoi într-o vacanță în Grecia, unde au urmărit un eveniment major din lumea sportului.

Când a câștigat Victor Cornea ultimul turneu

Victor Cornea are în palmares nu mai puțin de 37 de turnee câștigate la dublu, 22 în cadrul competițiilor ITF Futures și 15 la categoria ATP Challenger. Cea mai recentă competiție câștigată de tenismenul român a fost în august 2025, la turneul ATP Challenger 75 de la Como, când a jucat alături de Santiano Rodriguez Taverna, câștigând cu 6-3, 6-2 finala contra perechii Daniel Cukierman (Israel)/Johannes Ingildsen (Danemarca).

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În 2026, sportivul nu s-a aflat într-o formă bună, câștigând doar 4 meciuri, ultimul dintre ele la turneul Țiriac Open de la București, disputat în aprilie. Cornea și coechipierii săi nu a reușit să treacă de a doua fază, sferturile de finală, la niciunul dintre cele 15 turnee la care sportivul român a fost prezent în acest an.

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