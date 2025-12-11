Sport
A urlat de durere după accidentarea din FCSB – Feyenoord! Pierdere uriașă pentru campioană. Foto

Mihai Lixandru a părăsit terenul în minutul 61 al partidei dintre FCSB și Feyenoord, după ce a suferit o accidentare, iar semnele nu sunt pozitive pentru fotbalistul campioanei.
Bogdan Ciutacu, Bogdan Mariș
12.12.2025 | 00:08
Mihai Lixandru s-a accidentat în partida FCSB - Feyenoord. FOTO: Fanatik
Titular în partida dintre FCSB și Feyenoord, Mihai Lixandru a fost înlocuit în minutul 61, din cauza unei accidentări. Acesta a avut o reacție dură, urlând de durere în momentul în care a părăsit terenul, înainte de a fi schimbat cu Malcom Edjouma.

Mihai Lixandru s-a accidentat în FCSB – Feyenoord

Mihai Lixandru a fost titular în centrul defensivei celor de la FCSB pentru partida cu Feyenoord, alături de Siyabonga Ngezana. Din nefericire pentru internaționalul român, acesta a părăsit terenul în minutul 61 din cauza unei accidentări. Fotbalistul a urlat de durere la marginea terenului înainte de intervenția echipei medicale, iar apoi a putut fi văzut șchiopătând către banca de rezerve.

Din câte se pare, acesta ar fi suferit o întindere, iar vestea este una extrem de neplăcută pentru staff-ul campioanei. FCSB are mari probleme în centrul defensivei, Joyskim Dawa și Mihai Popescu fiind în continuare indisponibili, așadar în cazul în care Mihai Lixandru nu va putea să evolueze în următoarea perioadă, campioana va rămâne cu doar o singură soluție, Daniel Graovac, deoarece Siyabonga Ngezana va pleca la Cupa Africii. Lixandru este la rândul său o improvizație pe acest post, fiind la bază mijlocaș central.

Mihai Lixandru s-a accidentat în partida FCSB – Feyenoord. FOTO: Fanatik

Mihai Lixandru, fotbalist de bază pentru FCSB

Lixandru a devenit un jucător foarte important pentru FCSB în ultimii ani, iar în actuala stagiune a jucat mai mereu din postura de titular, fiind o soluție pe mai multe posturi. Acesta a strâns 23 de prezențe în toate competițiile în stagiunea 2025-2026, reușind să marcheze un gol, în derby-ul cu Rapid.

FCSB, revenire fabuloasă contra lui Feyenoord

FCSB era condusă cu 3-2 de Feyenoord în momentul în care Lixandru a fost nevoit să părăsească terenul, însă campioana României a completat o revenire fabuloasă și a reușit să se impună dramatic, scor 4-3. Mamadou Thiam a egalat situația pe tabelă în minutul 87, iar Florin Tănase a dat lovitura decisivă la ultima fază după o acțiune superbă a lui Juri Cisotti.

