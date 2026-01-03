A vândut Dinamo celebrul meci cu Lazio din Champions League? Tică Dănilescu rupe tăcerea după 20 de ani: „Era nevoie de bani!”

ADVERTISEMENT

Tică Dănilescu (77 de ani) era în conducerea lui Dinamo în anul 2007, atunci când Dinamo a ratat la mustață calificarea în grupele Champions League, după dubla cu Lazio. Și în prezent circulă zvonuri conform cărora „câinii” ar fi vândut meciul retur.

Tică Dănilescu vorbește franc despre Dinamo – Lazio

Pe 28 august 2007, Dinamo a fost mai aproape ca oricând să intre în grupele UEFA Champions League. După 1-1 pe Olimpico, roș-albii au pierdut returul de la București, scor 1-3. „Câinii” au pierdut, deși, la pauză, conduceau cu 1-0, grație golului marcat de Florin Bratu (27).

Dinamoviștii au clacat în actul secund, când, imediat după pauză, Valentin Năstase a comis un penalty ciudat. „Ăla a fost un meci de care s-a discutat la un nivel foarte înalt. Badea, Becali, la nivelul ăsta. Un meci greu, un meci cu acuzații. Ce a fost după meci… Că a fost vândut. Cu Vali Năstase. A plecat și Radu Ștefan la ei…

De ce? Pentru că s-a întors rezultatul, că la pauză era 1-0. Au fost toate acuzațiile alea la cald, cu Vali Năstase, că a vândut meciul. Nu știu dacă rezolva Năstase singur meciul ăla, odată ce conduci la pauză și uite că am furat-o. S-a alimentat apoi cu plecarea lui Radu”, a declarat Tică Dănilescu, în exclusivitate la FANATIK DINAMO.

Radu Ștefan a fost transferat de Lazio

La șase luni distanță de la dubla Dinamo – Lazio, fundașul a fost împrumutat pe Olimpico, urmând ca, în vara lui 2008,

„(n.r. – Atunci a fost Dinamo cel mai aproape de grupele UCL) Era înnebunit (n.r. – Borcea). Eu am avut alea 3 calificări cu Steaua. I-am explicat, Mă, Cristi, îți dai seama ce liniște am avut când am luat cele 6 campionate? Nu te înjurau suporterii. Aveau tot. Aveai campionate, luai cupe, aveai 3 calificări în UCL.

Asta își dorea și el. Dacă el ar fi avut o calificare, altfel urmau lucrurile. Se mai legau și altele pentru Borcea. Veneau și bani și transferuri”, a adăugat fostul conducător al „câinilor”.

