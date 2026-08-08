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A văzut prestațiile echipelor românești în cupele europene și a reacționat dur. Mircea Rednic: „Șifonați! Ne chinuim”

Echipele românești au avut o nouă săptămână sub așteptări în cupele europene. Mircea Rednic a văzut prestațiile reprezentantelor noastre și a oferit un verdict dur.
Mihai Dragomir
08.08.2026 | 14:07
A vazut prestatiile echipelor romanesti in cupele europene si a reactionat dur Mircea Rednic Sifonati Ne chinuim
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Mircea Rednic, fără milă la adresa echipelor românești care au participat până acum în preliminariile cupelor europene. Foto: Colaj FANATIK.
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România suferă enorm din pricina rezultatelor echipelor noastre în cupele europene. Universitatea Craiova și CFR Cluj sunt singurele rămase momentan în preliminarii, însă doar oltenii mai au șanse să ajungă în faza principală. Mircea Rednic a văzut prestațiile reprezentantelor noastre și a oferit un verdict dur.

Mircea Rednic, verdict tranșant după rezultatele echipelor românești în preliminariile cupelor europene

După ce U Cluj și FCSB au părăsit cupele europene în turul 2 preliminar din Conference League, doar CFR Cluj și Universitatea Craiova au mai rămas în cursă. „Feroviarii” au încasat însă 5 goluri de la Tromso, nemaiavând speranțe pentru retur, în timp ce oltenii au remizat în deplasarea din Europa League contra celor de la KuPS, dar păstrează șanse mari de calificare la returul din Bănie. Prezent la duelul de sâmbătă, 8 august, din Liga a 2-a, dintre Concordia Chiajna și FC Bihor, unde a fost văzut și Dan Petrescu, Mircea Rednic a comentat pe seama situației echipelor românești. El a spus că bugetul limitat al formațiilor noastre își spune cuvântul pe plan internațional.

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„Nu prea bine, cam şifonaţi am ieşit din cupele europene. Asta e cel mai important, ştim cum e campionatul nostru. Păcat. Sper ca Craiova să rămână, să se califice, să ne mândrim cu ei. Cam puţin, dar asta e. (N.r. Vă aşteptaţi la mai mult de la FCSB) De la ei, tot timpul, ţinând cont de condiţiile pe care le au, de buget, puteau să facă mai mult. Şi nu numai ei, şi Dinamo putea face mai multe, şi U Cluj.
 
E greu de explicat, îi aud pe unii că joacă cu tineri, că mentalitate… e clar că ne chinuim de câţiva ani, condiţii nu sunt, doar 4-5 echipe reuşesc să aibă buget bun, să-şi plătească jucătorii. E greu când nu sunt bani, că asta contează. Dacă sunt bani, ai alte posibilităţi să creşti jucători”, a declarat Mircea Rednic, citat de AS.ro.

Cu cine joacă Universitatea Craiova în play-off-ul Europa League dacă o elimină pe KuPS

Dacă campioana României se impune la returul de acasă contra finlandezilor de la KuPS, va avea un duel facil în play-off-ul Europa League. Mai exact, Universitatea Craiova va întâlni pierzătoarea duelului dintre formația armeană Ararat-Armenia și echipa slovenă NK Celje, duel care va avea loc în turul 3 preliminar al Champions League. Ararat Armenia a câștigat cu scorul de 2-1 acest meci tur cu Celje, dar totul se va decide în manșa secundă.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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