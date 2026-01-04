A venit cu Rapid în Antalya, dar se poate întoarce în țară să semneze cu noua echipă. Exclusiv

Sport

Rapid se pregăteşte pentru a doua parte a sezonului în Antalya. Unul dintre jucătorii lui Gâlcă ar putea pleca din cantonament, fiind dorit de UTA Arad, dar şi de Petrolul.
Cristi Coste, Cristian Măciucă, Marian Popovici
04.01.2026 | 10:15
CORESPONDENŢĂ DIN ANTALYA
După stagiul de pregătire turbulent din Dubai în 2025, Rapid s-a întors în Antalya pentru a pregăti partea a doua a sezonului. Giuleştenii sunt în lupta la campionat, la un punct de liderul Universitatea Craiova în pauza de iarnă.

Din informaţiile FANATIK, unul dintre jucătorii Rapidului ar putea părăsi cantonamentul din Antalya pentru a semna cu UTA Arad, echipă care se pregăteşte în ţară pentru a doua parte a sezonului.

Este vorba de Claudiu Micovschi, pe care UTA Arad ar vrea să îl readucă la echipă după un an şi jumătate. Atacantul a avut evoluţii foarte bune la „Bătrâna Doamnă” şi s-ar putea relansa sub comanda lui Adrian Mihalcea, cel care insistă pentru transfer.

FANATIK a aflat că Micovschi nu ar refuza o întoarcere la UTA Arad, echipă care se bate la play-off. În acest sezon, atacantul a jucat foarte puţin la Rapid şi în majoritatea meciurilor a intrat din postura de rezervă, fiind doar de două ori în formula de start.

Dorit şi de Petrolul, care îl vrea şi pe Rareş Pop!

Pe fir a intrat şi Petrolul, care ar vrea să îl transfere şi ea pe Micovschi. „Lupii” s-au interesat şi de transferul lui Rareş Pop. Tânărul atacant se află în situaţia lui Micovschi, ambii având puţine minute jucate în acest sezon.

Petrolul Ploieşti vrea să îl transfere pe Rareş Pop, atacantul având atuul de a fi şi jucător eligibil „U21”. Totuşi, este puţin probabil ca ambii jucători să plece în această iarnă, dar cu siguranţă unul dintre cei doi jucători va părăsi Giuleştiul.

Ambii jucători au venit la Rapid de la UTA Arad. Rareş Pop a fost transferat în ianuarie 2024 de giuleşteni, în timp ce Micovschi s-a întors în vara aceluiaşi an, după ce a fost împrumutat.

  • 26 de ani are Claudiu Micovschi
  • 700.000 de euro a costat transferul lui Rareş Pop de la UTA Arad la Rapid
