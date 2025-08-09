A venit de la 1200 de kilometri pentru a-și vedea idolul de la FCSB! Surpriză emoționantă pentru puștiul care a plecat plângând de la meciul cu Drita

, în prima manșă a turului trei preliminar al UEFA Europa League. În tribunele Arenei Naționale a fost și Raul, puștiul prezentat de FANATIK, care .

Juri Cisotti i-a dăruit un tricoul lui Raul, puștiul care a venit din Italia special pentru a-l vedea

Fotbalul ne oferă momente emoționante, iar unul dintre ele s-a consumat la . Pe stadion a fost prezent și Raul, un puști care a venit de la 1200 de kilometri distanță pentru a-și vedea idolul, .

Înainte de meci, acesta spunea că își dorește mult să ia un autograf de la mijlocașul italian, dar finalul de joc l-a prins în lacrimi, el dorindu-și foarte mult să primească un tricou de la Cisotti.

Pe Arena Națională a fost și , care l-a consolat pe puști după fluierul final. În același timp, acesta a lansat o invitație către fotbalistul celor de la FCSB și l-a rugat să îi ofere copilului un tricou de joc.

Mijlocașul transferat la începutul acestui an de la Oțelul a reacționat imediat și s-a întâlnit cu vloggerul pentru a-i înmâna tricoul pentru Raul. După ce s-a întâlnit cu Cisotti, acesta a inițiat un apel Videocall și l-a sunat pe copil, care a izbucnit în lacrimi.

„Mi-ai făcut cel mai frumos cadou”

Nu doar că a primit tricoul de la Juri Cisotti, dar unul dintre cei mai în formă jucători ai campioanei României a schimbat câteva cuvinte cu acesta în limba italiană. „Te întorci la București, ne vedem la stadion? Ne porți noroc”, a spus Juri Cisotti.

„Mi-ai făcut cel mai frumos cadou”, a fost răspunsul emoționant al puștiului. dasdeniss are o comunitate de peste 160.000 de oameni pe platforma TikTok și este una dintre prezențele constante de la meciurile FCSB-ului.

