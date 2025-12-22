Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

A venit de nicăieri anunțul despre transferul lui Kevin Ciubotaru la FCSB. Gigi Becali: „Mi-a zis, e clar!”

Gigi Becali a clarificat la FANATIK SUPERLIGA situaţia transferului lui Kevin Ciubotaru la FCSB. Mutarea a luat o turnură neaşteptată după ultima etapă.
Marian Popovici
22.12.2025 | 13:29
FCSB a încheiat anul cu o victorie uriaşă împotriva Rapidului, scor 2-1. Roş-albaştrii încheie anul pe locul 9, dar se apropie la opt lungimi de liderul campionatului, giuleştenii fiind în pierdere mare de turaţie.

Kevin Ciubotaru a refuzat transferul la FCSB! Anunţul lui Gigi Becali

Gigi Becali a anunţat schimbări mari de trupe în această iarnă la FCSB, iar una dintre ţinte este Kevin Ciubotaru de la Hermannstadt. Patronul FCSB a anunţat la FANATIK SUPERLIGA că fundaşul stânga a refuzat mutarea:

Treaba mea ce am închis! De Kevin Ciubotaru îmi arde acum? O să îi vedeţi într-o săptămână sau două. Ce să zic de Kevin Ciubotaru dacă el a zis că nu vine la FCSB.

Să fie sănătos, gata! E clar! Ştiţi foarte bine cine e pe listă şi o să îi vedeţi când se face”, a declarat Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

Mihai Stoica nu îl vedea ca o prioritate pe Kevin Ciubotaru: „Suntem acoperiţi acolo”

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Mihai Stoica a dezvăluit că FCSB este acoperită pe postul de fundaş stânga şi transferul lui Ciubotaru nu trebuie să fie o prioritate:

„ Așteptăm să se termine și meciul din seara asta, Craiova cu Csikszereda, și mâine vorbim cu băiatul. Eu cred că noi suntem acoperiți acolo. Risto Radunovic va deveni cetățean român, iar Pantea este un fotbalist care a făcut un sezon foarte bun și care parcă în stânga este, cel puțin defensiv, mult mai bun decât în dreapta.

Va ieși Kiki, eu cred că suntem acoperiți acolo, dar, dacă Gigi îl dorește pe Ciubotaru, o să vorbim. Gigi a vorbit cu tatăl băiatului, s-a băgat în seamă cineva și a vorbit despre un viitor transfer al băiatului cu o anumită doamnă agent. Nu are agent, nu știu de ce s-a băgat doamna aia să vorbească”, a spus Mihai Stoica.

