Sport

A venit decizia în cazul lui Jesus Owono! Spaniolii nu au avut milă de portarul care l-a accidentat mortal pe Jesus de Miguel

Gabriel Neagu
13.11.2026 | 23:30
A venit decizia in cazul lui Jesus Owono Spaniolii nu au avut mila de portarul care la accidentat mortal pe Jesus de Miguel
ULTIMA ORĂ
Jesus Owono a primit suspendarea maximă după decesul lui Jesus de Miguel. sursa foto: hepta
Comisia de Disciplină a Federației Spaniole de Fotbal a venit cu decizia în cazul lui Jesus Owono. Portarul care l-a accidentat pe Jesus de Miguel a primit o pedeapsă aspră.
ADVERTISEMENT

Jesus de Miguel, vârful celor de la Tenerife, a fost lovit cu genunchiul în piept de portarul lui FC Andorra, Jesus Owono, în remiza din etapa 10 a La Liga 2, 2-2. În urma ciocnirii, atacantul iberic a suferit un stop cardiorespirator și a fost transportat de urgență la spital. Totuși, Jesus de Miguel a decedat în dimineața următoare.

Jesus Owono a primit pedeapsa maximă pentru ciocnirea fatală cu Jesus de Miguel

După ce jurnaliștii COPE au intuit că departamentul Comisiei de Disciplină al Federației Spaniole de Fotbal nu va avea milă față de Jesus Owono, decizia a venit. Așa cum aceștia au anticipat, portarul a încasat o pedeapsă aspră pentru intrarea imprudentă din duelul contra lui Tenerife. Astfel, africanul va fi indisponibil pentru următoarele 12 partide.

ADVERTISEMENT

De precizat este că fapta sa, adică accidentarea mortală, nu este prevăzută de regulamentul Federației Spaniole de Fotbal. Astfel, conform articolului 103, imprudența sa a fost considerată drept o ”acționare violentă”. Cum regulamentul prevede o suspendare între 4 și 12 etape, Jesus Owono a primit sancțiunea maximă pentru fapta sa.

Jesus Owono ar putea reveni pe teren de abia pe data de 7 februarie. Atunci, FC Andorra va primi vizita lui Real Sociedad B. Până atunci, primul meci în care goalkeeper-ul nu va putea fi utilizat se va desfășura sâmbătă, 14 noiembrie, contra Almeriei.

ADVERTISEMENT
Rusia cere retragerea unei țări europene din NATO pentru a pune capăt războiului...
Digi24.ro
Rusia cere retragerea unei țări europene din NATO pentru a pune capăt războiului din Ucraina. Ce pretenții mai are Putin

În următoarea perioadă, FC Andorra va trebui să se descurce fără portarul din Guineea Ecuatorială. Astfel, buturile echipei de pe Estadi de la FAF vor fi apărate de unul dintre ceilalți doi goalkeeperi aflați la dispoziție: Pau Lopez, venit de la Real Betis în vara acestui an, și Nico Ratti. Ibericul este considerat favorit, fiind cotat de peste șapte ori mai bine decât argentinianul.

ADVERTISEMENT
Teodora Stoica a văzut câți bani are în cont și a rămas fără...
Digisport.ro
Teodora Stoica a văzut câți bani are în cont și a rămas fără cuvinte: ”Ce e asta? E o greșeală?”. Imediat, a aflat adevărul

Jesus Owono este devastat după decesul lui Jesus de Miguel

În urma accidentului fatal din La Liga 2, Jesus Owono a intrat în colimatorul fanilor fotbalului din toată lumea. Asaltat de injurii și amenințări, africanul a decis, înainte de declararea decesului lui Jesus de Miguel, să își închidă contul de Instagram. Mai mult, acesta a recunoscut că traversează o perioadă foarte delicată.

ADVERTISEMENT

Conform Marca, portarul lui FC Andorra nu mai iese din casă după incidentul cu Jesus de Miguel și lucrează cu psihologi pentru a trece peste tragedie. Deși starea lui s-a îmbunătățit puțin, Jesus Owono nu s-a prezentat la nici măcar o ședință de antrenament a echipei sale. Mai mult, momentul revenirii sale este incert.

Gigantul care preia șantierul naval Mangalia cu 138 de milioane de euro, OUT...
Fanatik
Gigantul care preia șantierul naval Mangalia cu 138 de milioane de euro, OUT de la Borussia Dortmund! Update
Edi Iordănescu nu are dubii cu privire la viitorul lui Mihai Stoica după...
Fanatik
Edi Iordănescu nu are dubii cu privire la viitorul lui Mihai Stoica după plecarea de la FCSB: „Va reveni!”
Olandezii au făcut anunțul despre transferul lui Dennis Man! Ce sumă solicită PSV
Fanatik
Olandezii au făcut anunțul despre transferul lui Dennis Man! Ce sumă solicită PSV
Tags:
Parteneri
A văzut imaginile cu Gigi Becali și l-a făcut praf pe patronul FCSB:...
iamsport.ro
A văzut imaginile cu Gigi Becali și l-a făcut praf pe patronul FCSB: 'Se dă mare credincios, dar este, de fapt, un infractor și un fost pușcăriaș!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + cartea „Cei 33”
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!