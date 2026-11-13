A venit decizia în cazul lui Jesus Owono! Spaniolii nu au avut milă de portarul care l-a accidentat mortal pe Jesus de Miguel

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Jesus de Miguel, vârful celor de la Tenerife, a fost lovit cu genunchiul în piept de portarul lui FC Andorra, Jesus Owono, în remiza din etapa 10 a La Liga 2, 2-2. În urma ciocnirii, atacantul iberic a suferit un stop cardiorespirator și a fost transportat de urgență la spital. Totuși, .

Jesus Owono a primit pedeapsa maximă pentru ciocnirea fatală cu Jesus de Miguel

După ce jurnaliștii COPE au intuit că departamentul Comisiei de Disciplină al Federației Spaniole de Fotbal nu va avea milă față de Jesus Owono, decizia a venit. Așa cum aceștia au anticipat, portarul a încasat o pedeapsă aspră pentru intrarea imprudentă din duelul contra lui Tenerife. Astfel, africanul va fi indisponibil pentru următoarele 12 partide.

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De precizat este că fapta sa, adică accidentarea mortală, nu este prevăzută de regulamentul Federației Spaniole de Fotbal. Astfel, conform articolului 103, imprudența sa a fost considerată drept o ”acționare violentă”. Cum regulamentul prevede o suspendare între 4 și 12 etape, Jesus Owono a primit sancțiunea maximă pentru fapta sa.

Jesus Owono ar putea reveni pe teren de abia pe data de 7 februarie. Atunci, FC Andorra va primi vizita lui Real Sociedad B. Până atunci, primul meci în care goalkeeper-ul nu va putea fi utilizat se va desfășura sâmbătă, 14 noiembrie, contra Almeriei.

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În următoarea perioadă, FC Andorra va trebui să se descurce fără portarul din Guineea Ecuatorială. Astfel, buturile echipei de pe Estadi de la FAF vor fi apărate de unul dintre ceilalți doi goalkeeperi aflați la dispoziție: Pau Lopez, venit de la Real Betis în vara acestui an, și Nico Ratti. Ibericul este considerat favorit, fiind cotat de peste șapte ori mai bine decât argentinianul.

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Jesus Owono este devastat după decesul lui Jesus de Miguel

În urma accidentului fatal din La Liga 2, din toată lumea. Asaltat de injurii și amenințări, africanul a decis, înainte de declararea decesului lui Jesus de Miguel, să își închidă contul de Instagram. Mai mult, acesta a recunoscut că traversează o perioadă foarte delicată.

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Conform , portarul lui FC Andorra nu mai iese din casă după incidentul cu Jesus de Miguel și lucrează cu psihologi pentru a trece peste tragedie. Deși starea lui s-a îmbunătățit puțin, Jesus Owono nu s-a prezentat la nici măcar o ședință de antrenament a echipei sale. Mai mult, momentul revenirii sale este incert.