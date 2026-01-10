Sport

A venit Denis, a plecat Denis! Schimb de fotbaliști români la penultima clasată din campionatul Turciei

Una dintre formațiile cu probleme din campionatul Turciei a renunțat la un fotbalist român și a adus altul, ambele mutări fiind făcute sub titlu de împrumut
Catalin Oprea
10.01.2026 | 07:20
A venit Denis a plecat Denis Schimb de fotbalisti romani la penultima clasata din campionatul Turciei
SPECIAL FANATIK
Denis Radu ii ia locul lui Denis Drăgus la Eyupsor FOTO colaj fanatik
ADVERTISEMENT

Turcii de la Eyupsor l-au prezentat pe fundașul român Denis Răzvan Radu. Fotbalistul în vârstă de 23 de ani va juca la penultima clasată din campionatul Turciei până în vară. Fotbalistul revine după o accidentare destul de serioasă.

Denis Radu a fost prezentat de Eyupsor

Petrolul l-a împrumutat pe Denis Radu, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate. Înițial, fotbalistul era dorit în SuperLiga României, de Hermannstadt și Metaloglobus, dar a apărut varianta Eyupsor, unde a fost cedat gratis timp de șase luni.

ADVERTISEMENT

Denis Radu, autor al unui gol în acest sezon, a lipsit de pe gazon de pe 30 octombrie, din cauza unei leziuni la ligamente. Fostul internațional de tineret va reveni pe gazon la Eyupsor, echipă cu probleme în campionatul Turciei.

Formația din Istanbul este pe penultimul loc în campionat, cu doar 13 puncte din 17 meciuri. Eyupspor e pe loc retrogradabil în acest moment și va începe oficial anul pe 15 ianuarie, când va juca în Cupa Turciei, cu Igdigir.

ADVERTISEMENT
Culisele cursei globale pentru scăparea lui Maduro: întâlnirea secretă de la Vatican și...
Digi24.ro
Culisele cursei globale pentru scăparea lui Maduro: întâlnirea secretă de la Vatican și oferta Rusiei

Apoi, pe 19 ianuarie, va juca în deplasare, în campionat cu Konyaspor. Primul meci al lui Denis Radu în fața propriilor fani poate fi pe 26 ianuarie, când echipa lui primește vizita concitadinei Beșiktaș.

ADVERTISEMENT
ADIO: ”ruptură” definitivă în familia Beckham! Nu mai pot comunica decât prin intermediul...
Digisport.ro
ADIO: ”ruptură” definitivă în familia Beckham! Nu mai pot comunica decât prin intermediul avocaților

Denis Drăguș a plecat la Gaziantepspor

Dacă Denis Radu este noul fotbalist român al celor de la Eyupspor, un alt Denis, atacantul Denis Drăguș, a părăsit oficial echipa. Eyupsor i-a mulțumit pentru serviciile aduse îîn ulrimele șase luni, timp în care românul a jucat 12 meciuri făsă să fi marcat vreun gol.

Drăguș face un pas înainte și va juca la Gaziantepspor, club pentru care a mai evoluat în perioada 2023-2024. a fost împrumutat pentru a doua parte a sezonului la formația la care evoluează deja Deian Sorescu și Alexandru Maxim.

ADVERTISEMENT

Denis Drăguș a avut evoluții excelente la Gazinatep, unde a explodat sub comanda lui Marius Șumudică în perioada  septembrie 2023 – iunie 2024. Grație evoluțiilor de acolo el a fost titular la naționala României la EURO 2024, unde a jucat foarte bine.

La Gaziantep, echipă aflată pe locul 9 în clasament, Drăguș va fi antrenat acum de un alt atacant. Este vorba de Burak Yilmaz (40 de ani), fost golgheter și căpitan al naționalei Turciei, El poate debuta pe 13 ianuarie, în Cupa Turciei, contra celor de la Kocaelispor. Peste patru zile, pe 17 ianuarie, Gaziantespor va juca în deplasare, cu Galatasaray.

FCSB negociază cu un fotbalist U21! Anunțul lui Gigi Becali: „E român. Sar...
Fanatik
FCSB negociază cu un fotbalist U21! Anunțul lui Gigi Becali: „E român. Sar toți călare pe el”
Transferul zilei în SuperLiga! Mijlocașul format de Sporting Lisabona a venit în România....
Fanatik
Transferul zilei în SuperLiga! Mijlocașul format de Sporting Lisabona a venit în România. Update exclusiv
Gabi Tamaș vs Adi Petre! Cine a câștigat duelul fotbaliștilor de la Survivor...
Fanatik
Gabi Tamaș vs Adi Petre! Cine a câștigat duelul fotbaliștilor de la Survivor România
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Legenda Stelei îi DISTRUGE pe Dobrin și pe Balaci: 'Au jucat fotbal 3...
iamsport.ro
Legenda Stelei îi DISTRUGE pe Dobrin și pe Balaci: 'Au jucat fotbal 3 ani și au dispărut! Ilie nu a fost băiat serios, pe Gicu nu puteai să contezi, să mergi la luptă cu el'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!