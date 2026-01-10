A venit Denis, a plecat Denis! Schimb de fotbaliști români la penultima clasată din campionatul Turciei

ADVERTISEMENT

Turcii de la Eyupsor l-au prezentat pe fundașul român Denis Răzvan Radu. Fotbalistul în vârstă de 23 de ani va juca la penultima clasată din campionatul Turciei până în vară. Fotbalistul revine după o accidentare destul de serioasă.

Denis Radu a fost prezentat de Eyupsor

Înițial, fotbalistul era dorit în SuperLiga României, de Hermannstadt și Metaloglobus, dar a apărut varianta Eyupsor, unde a fost cedat gratis timp de șase luni.

ADVERTISEMENT

Denis Radu, autor al unui gol în acest sezon, a lipsit de pe gazon de pe 30 octombrie, din cauza unei leziuni la ligamente. Fostul internațional de tineret va reveni pe gazon la Eyupsor, echipă cu probleme în campionatul Turciei.

Formația din Istanbul este pe penultimul loc în campionat, cu doar 13 puncte din 17 meciuri. Eyupspor e pe loc retrogradabil în acest moment și va începe oficial anul pe 15 ianuarie, când va juca în Cupa Turciei, cu Igdigir.

ADVERTISEMENT

Apoi, pe 19 ianuarie, va juca în deplasare, în campionat cu Konyaspor. Primul meci al lui Denis Radu în fața propriilor fani poate fi pe 26 ianuarie, când echipa lui primește vizita concitadinei Beșiktaș.

ADVERTISEMENT

Denis Drăguș a plecat la Gaziantepspor

Dacă Denis Radu este noul fotbalist român al celor de la Eyupspor, un alt Denis, atacantul Denis Drăguș, a părăsit oficial echipa. Eyupsor i-a mulțumit pentru serviciile aduse îîn ulrimele șase luni, timp în care românul a jucat 12 meciuri făsă să fi marcat vreun gol.

. a fost împrumutat pentru a doua parte a sezonului la formația la care evoluează deja Deian Sorescu și Alexandru Maxim.

ADVERTISEMENT

Denis Drăguș a avut evoluții excelente la Gazinatep, unde a explodat sub comanda lui Marius Șumudică în perioada septembrie 2023 – iunie 2024. Grație evoluțiilor de acolo el a fost titular la naționala României la EURO 2024, unde a jucat foarte bine.

La Gaziantep, echipă aflată pe locul 9 în clasament, Drăguș va fi antrenat acum de un alt atacant. Este vorba de Burak Yilmaz (40 de ani), fost golgheter și căpitan al naționalei Turciei, El poate debuta pe 13 ianuarie, în Cupa Turciei, contra celor de la Kocaelispor. Peste patru zile, pe 17 ianuarie, Gaziantespor va juca în deplasare, cu Galatasaray.