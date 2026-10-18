A venit din Franța special pentru Simon Elisor și a rămas impresionat: „Craiova nu este cu nimic mai prejos decât Marseille!“

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Universitatea Craiova a impresionat nu doar prin atmosfera creată de cei aproximativ 27.000 de suporteri la duelul cu Getafe, ci și prin reacțiile celor care au trăit din interior seara europeană de pe „Ion Oblemenco”. Alessio Domenico La Martina, fotograf și videograf sportiv din Marsilia, a fost prezent în Bănie pentru a lucra alături de Simon Elisor, atacantul Universității Craiova, pe care îl fotografiază în mod regulat. Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru FANATIK, francezul a vorbit despre experiența sa în România, despre stadionul campioanei României și despre pasiunea suporterilor olteni, pe care a comparat-o cu atmosfera întâlnită în Franța.

Alessio, fotograful din Marsilia care a descoperit atmosfera unică de pe „Ion Oblemenco”

Alessio activează în domeniul fotografiei și videografiei sportive și este stabilit în Marsilia. Este cofondator al KRAFT, un studio creativ dedicat sportului și colaborează, de asemenea, cu SCAAB, un club francez care evoluează în National 1. Prin imaginile sale, surprinde poveștile jucătorilor și ale echipelor, de la zilele de meci și momentele din culise, până la portrete și campanii vizuale.

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și pentru a lucra alături de Simon Elisor. O seară europeană, cu miză și tribune pline, reprezintă exact genul de eveniment pe care își dorește să-l imortalizeze.

„Am venit să descopăr meciul și să lucrez cu Simon Elisor, pe care îl fotografiez în mod regulat. O seară europeană precum Craiova – Getafe este exact ceea ce îmi place să surprind în obiectivele mele: miză mare, suporteri pasionați și emoție autentică. Nu puteam să ratez această ocazie”, a povestit Alessio, pentru FANATIK.

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Ce l-a impresionat pe francez la Craiova: „Simți fotbalul peste tot”

Vizita în Bănie i-a lăsat o impresie foarte bună fotografului francez. Alessio a descoperit un oraș primitor, cu personalitate, în care fotbalul ocupă un loc important în viața comunității. Dincolo de stadion și de cele 90 de minute ale partidei, acesta a remarcat atașamentul oamenilor față de echipa locală: „Am fost foarte plăcut surprins. Craiova este un oraș primitor, cu multă personalitate. Ceea ce m-a impresionat cel mai mult a fost cât de mândri sunt oamenii de clubul lor, cât de mult vorbesc peste tot de echipă. Simți fotbalul peste tot”, a explicat acesta.

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a completat impresiile pozitive. Alessio a apreciat arhitectura arenei și modul în care aceasta amplifică sunetul produs de suporteri, transformând atmosfera într-un element care contează inclusiv pentru munca unui fotograf.

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„Stadionul este frumos, modern și foarte compact, astfel încât zgomotul rămâne în interior. Suporterii au fost incredibili și au cântat din primul minut până în ultimul. Ca fotograf, o asemenea atmosferă îți dă energie și oferă imaginilor ceva special”, a completat francezul.

Comparația cu Marseille spune totul! Ce l-a impresionat pe fotograful lui Simon Elisor la fanii Craiovei

Una dintre cele mai interesante observații ale lui Alessio vine chiar din perspectiva orașului din care provine. Marseille este recunoscută pentru pasiunea suporterilor săi, iar fotograful știe foarte bine ce înseamnă să lucrezi într-un asemenea mediu. Tocmai de aceea, comparația pe care o face cu atmosfera din Bănie are o greutate aparte.

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Întrebat cum ar compara publicul craiovean cu suporterii pe care i-a întâlnit pe stadioanele din Franța și din alte țări europene, Alessio a evidențiat intensitatea și loialitatea fanilor olteni: „Venind din Marsilia, știu cum arată un public pasionat, iar Craiova nu este cu nimic mai prejos decât Marseille. Suporterii de aici au aceeași intensitate și loialitate, precum și un sentiment foarte puternic de apartenență. Mi-a amintit de cele mai frumoase atmosfere pe care le-am trăit în Franța, în special la Marseille”, a declarat acesta pentru FANATIK.

Simon Elisor, motivul pentru care Alessio a venit la Craiova

Prezența francezului pe „Ion Oblemenco” a avut și o componentă personală. Alessio îl cunoaște pe Simon Elisor prin intermediul activității sale profesionale și îl fotografiază de ceva vreme. Relația dintre cei doi a depășit cadrul strict al colaborării, iar invitația atacantului a contribuit decisiv la venirea sa în România.

„Ne-am cunoscut prin intermediul muncii mele. Îl fotografiez pe Simon de ceva vreme și am construit o relație bună, atât profesională, cât și de prietenie. El m-a invitat să vin să-i fotografiez meciul, așa că da, a fost un motiv important pentru care am ajuns aici. Este minunat să-l văd jucând într-un asemenea mediu”, a dezvăluit Alessio.

Dacă ar trebui să aleagă un singur lucru care l-a impresionat în România, fotograful nu ar sta prea mult pe gânduri. Deși a apreciat orașul și stadionul, suporterii rămân elementul care i-a rămas cel mai puternic în minte după experiența trăită la Craiova: „Fanii, fără nicio ezitare. Orașul și stadionul sunt grozave, dar pasiunea oamenilor este cea care face Craiova unică. Este genul de energie de care îți amintești mult timp după fluierul final”, a mărturisit francezul.

Alessio speră să revină cât mai curând în Bănie, iar experiența sa a rezumat-o în doar trei cuvinte care descriu atât atmosfera din tribune, cât și felul în care a fost primit în oraș: „Cu siguranță, sper să mă întorc foarte curând. Poate la un viitor Universitatea Craiova – Marseille (n.r. râde). Dacă ar fi să descriu această experiență în doar câteva cuvinte, aș spune: pasiune, mândrie și o primire călduroasă”, a încheiat acesta.