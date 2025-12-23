Sport

A venit Moș Crăciun mai devreme! Cristiano Ronaldo, achiziție de 8 milioane de euro la Marea Roșie: ”Am simțit o conexiune profundă”. Foto

Cristiano Ronaldo este unul dintre cei mai bogați sportivi din toate timpurile. Iar starul portughez și-a permis să cheltuie o adevărată avere pentru o achiziție de lux la Marea Roșie.
Traian Terzian
23.12.2025 | 20:00
A venit Mos Craciun mai devreme Cristiano Ronaldo achizitie de 8 milioane de euro la Marea Rosie Am simtit o conexiune profunda Foto
Cristiano Ronaldo, achiziție fabuloasă la Marea Roșie. Sursă foto: gistreel.com
Cunoscut pentru faptul că face achiziții extravagante, Cristiano Ronaldo și-a făcut un cadou cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă. El a plătit o sumă fabuloasă pentru a deveni proprietar la Marea Roșie.

Achiziție spectaculoasă făcută de Cristiano Ronaldo la Marea Roșie

Mai exact, fotbalistul portughez și partenera sa, Georgina Rodriguez, au achiziționat două vile de lux pe o insulă exclusivistă de la Marea Roșie. Locuințele fac parte din Red Sea Residences, sunt situate pe insule private la aproximativ 26 de kilometri de continent și sunt accesibile doar cu barca sau hidroavionul.

Conform Saudi Gazette, cuplul a achiziționat două vile: o casă cu trei dormitoare pentru uz familial și o locuință cu două dormitoare. Complexul de pe insula Nujuma dispune de 19 vile de lux complet independente, concepute pentru a oferi intimitate, exclusivitate și contact strâns cu natura.

Destinația este concepută pentru a obține un impact pozitiv asupra mediului de 30% până în 2040, cu inițiative care îmbogățesc recifele de corali, mangrovele, straturile de iarbă marină și habitatele native. Complexul dispune de un teren de golf, restaurante, magazine și facilități culturale, iar aeroportul oferă conexiuni directe către Riyadh, Jeddah, Dubai, Doha și Milano.

Ce a căutat Cristiano Ronaldo când a cumpărat aceste vile

Superstarul în vârstă de 40 de ani, care zilele trecute și-a înnebunit fanii cu un video în care își arată corpul excelent lucrat, a mărturisit că a fost atras de acest proiect încă de la prima sa vizită.

”Destinația de la Marea Roșie este cu adevărat excepțională în toate sensurile cuvântului. Încă de la prima vizită, Georgina și cu mine am simțit o conexiune profundă cu această insulă și cu frumusețea ei naturală uluitoare.

Este un loc unde găsim pace și liniște. Deținând o casă la Nujuma, familia se poate bucura de intimitate și confort complet oricând alege să viziteze insula”, a declarat Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez se pregătesc de nuntă

Cei doi au o relație de 10 ani, dar cererea în căsătorie a venit abia în această vară. Georgina Rodriguez a dezvăluit inelul pe care l-a primit și a mărturisit că nici nu se mai aștepta ca Ronaldo să facă un asemenea gest.

”Inelul e superb. Măcar atât a făcut și el după zece ani de așteptare (n.r. – râde). Adevărul e că, atunci când m-a cerut, era ultimul lucru la care mă gândeam. Mi-a luat mult să mă obișnuiesc cu piatra uriașă pe care mi-a luat-o. Am fost atât de șocată încât am lăsat inelul în cameră și nu m-am uitat la el până a doua zi”, a spus ea.

Cristiano Ronaldo a precizat că nunta se va desfășura în vara anului 2026, după Cupa Mondială, dar nu a oferit mai multe detalii. Evenimentul ar urma să aibă loc în Funchal, capitala insulei Madeira și orașul de baștină al fotbalistului.

