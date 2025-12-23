A venit Moș Crăciun mai devreme! Cristiano Ronaldo, achiziție de 8 milioane de euro la Marea Roșie: ”Am simțit o conexiune profundă”. Foto

ADVERTISEMENT

Cunoscut pentru faptul că face achiziții extravagante, Cristiano Ronaldo și-a făcut un cadou cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă. El a plătit o sumă fabuloasă pentru a deveni proprietar la Marea Roșie.

Achiziție spectaculoasă făcută de Cristiano Ronaldo la Marea Roșie

Mai exact, fotbalistul portughez și partenera sa, Georgina Rodriguez, au achiziționat două vile de lux pe o insulă exclusivistă de la Marea Roșie. Locuințele fac parte din Red Sea Residences, sunt situate pe insule private la aproximativ 26 de kilometri de continent și sunt accesibile doar cu barca sau hidroavionul.

Conform Saudi Gazette, cuplul a achiziționat două vile: o casă cu trei dormitoare pentru uz familial și o locuință cu două dormitoare. Complexul de pe insula Nujuma dispune de 19 vile de lux complet independente, concepute pentru a oferi intimitate, exclusivitate și contact strâns cu natura.

Destinația este concepută pentru a obține un impact pozitiv asupra mediului de 30% până în 2040, cu inițiative care îmbogățesc recifele de corali, mangrovele, straturile de iarbă marină și habitatele native. Complexul dispune de un teren de golf, restaurante, magazine și facilități culturale, iar aeroportul oferă conexiuni directe către Riyadh, Jeddah, Dubai, Doha și Milano.

Ce a căutat Cristiano Ronaldo când a cumpărat aceste vile

Superstarul în vârstă de 40 de ani, care zilele trecute , a mărturisit că a fost atras de acest proiect încă de la prima sa vizită.

”Destinația de la Marea Roșie este cu adevărat excepțională în toate sensurile cuvântului. Încă de la prima vizită, Georgina și cu mine am simțit o conexiune profundă cu această insulă și cu frumusețea ei naturală uluitoare.

Este un loc unde găsim pace și liniște. Deținând o casă la Nujuma, familia se poate bucura de intimitate și confort complet oricând alege să viziteze insula”, a declarat Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez se pregătesc de nuntă

Cei doi au o relație de 10 ani, dar cererea în căsătorie a venit abia în această vară. Georgina Rodriguez a dezvăluit inelul pe care l-a primit și a mărturisit că .

”Inelul e superb. Măcar atât a făcut și el după zece ani de așteptare (n.r. – râde). Adevărul e că, atunci când m-a cerut, era ultimul lucru la care mă gândeam. Mi-a luat mult să mă obișnuiesc cu piatra uriașă pe care mi-a luat-o. Am fost atât de șocată încât am lăsat inelul în cameră și nu m-am uitat la el până a doua zi”, a spus ea.

Cristiano Ronaldo a precizat că nunta se va desfășura în vara anului 2026, după Cupa Mondială, dar nu a oferit mai multe detalii. Evenimentul ar urma să aibă loc în Funchal, capitala insulei Madeira și orașul de baștină al fotbalistului.