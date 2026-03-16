A venit motivarea Curții de Apel Timișoara în dosarul palmaresului Universității Craiova. Adrian Mititelu jubilează: ”Fără echivoc!”

La mai bine de o lună de când a pronunțat decizia finală în dosarul privind palmaresul istoric al clubului Universitatea Craiova, Curtea de Apel Timișoara a venit cu motivarea hotărârii în acest caz.

Cum și-a motivat Curtea de Apel Timișoara decizia în cazul palmaresului Universității Craiova

În data de 5 februarie, Curtea de Apel Timișoara și a menținut sentința civilă din 2017 a Tribunalului Dolj. Decizia a fost interpretată ca o victorie pentru Adrian Mititelu, patronul FCU Craiova, în disputa cu gruparea deținută de Mihai Rotaru.

Instanța și-a motivat decizia prin faptul că CS Universitatea Craiova, grupare care evoluează în SuperLiga, este o entitate sportivă nou creată, care nu se afla în funcțiune în 1991 și nu poate pretinde că ar fi continuatoarea de drept a vechiului club din Bănie.

”Din această perspectivă, clubul de fotbal constituit de reclamant în anul 2012 reprezintă o entitate sportivă nou creată, distinctă de structura care a funcționat anterior anului 1991.

În aceste condiții reclamantul nu poate pretinde că, din perspectiva identității sportive și a palmaresului istoric, ar fi continuatorul clubului de fotbal, ce s-a desprins în anul 1991, entitate care din punct de vedere juridic s-a separat din cadrul clubului original pentru a funcționa ca un club profesionist de fotbal, cu personalitate juridică și patrimoniu propriu”, se arată în motivare.

Adrian Mititelu jubilează după apariția motivării

Imediat după apariția motivării, FCU Craiova a scris pe pagina de Facebook: ”Curtea de Apel Timișoara, motivare fără echivoc. FCU 1948 = ȘTIINȚA” și a inserat în postare documentele care atestă victoria clubului deținut de Adrian Mititelu.

La rândul său, Adrian Mititelu a scris pe rețelele de socializare că vechiului club din Bănie: ”A venit motivarea în procesul palmaresului. E TOP! FCU=ȘTIINȚA!”.

De ce dreptatea este de partea lui Mititelu

Într-o postare ulterioară cu mesajul ”Upss”, patronul FCU Craiova a pus o fotografie cu cea mai importantă parte a motivării venită de la Curtea de Apel Timișoara.

”Curtea reține că, până în anul 1991, a existat o singură entitate sportivă organizată sub forma unui club polivalent, multidisciplinar, în cadrul căruia funcționau mai multe secții sportive, inclusiv secția de fotbal.

În cursul anului 1991, secția de fotbal s-a desprins din structura clubului inițial (prin divizarea și separarea persoanei juridice) și și-a continuat activitatea în mod autonom, prin autofinanțare, în afara entității originare, care a rămas în continuare titulatura celorlalte secții sportive.

Totodată, se constată, că la acel moment, clubul originar nu a înființat și nici nu putea înființa o altă echipă de fotbal care să continue activitatea secției de fotbal ce s-a desprins din acesta.

Instanța constată că secția de fotbal care a funcționat în cadrul clubului până în anul 1991 s-a desprins din clubul-mamă împreună cu întreaga activitate specifică și cu toate elementele aferente acesteia, inclusiv palmaresul rezultat din activitatea competițională a echipei de fotbal, cea care l-a și realizat.

Din acel moment, istoria sportivă a curs alături de secția desprinsă și nu a rămas, așa cum pretinde reclamantul, ‘la conservare’ în cadrul clubului multisport”, se arată în motivarea instanței. CS Universitatea Craiova poate face recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție.