A venit motivarea Curții de Apel Timișoara în dosarul palmaresului Universității Craiova. Adrian Mititelu jubilează: ”Fără echivoc!”

Bătălia pentru palmaresul istoric al Universității Craiova și-a consumat un nou episod. Curtea de Apel Timișoara a publicat motivarea deciziei din acest caz.
Traian Terzian
16.03.2026 | 16:08
Ce scrie în motivarea Curții de Apel Timișoara privind palmaresul Universității Craiova. Sursă foto: colaj Fanatik
La mai bine de o lună de când a pronunțat decizia finală în dosarul privind palmaresul istoric al clubului Universitatea Craiova, Curtea de Apel Timișoara a venit cu motivarea hotărârii în acest caz.

Cum și-a motivat Curtea de Apel Timișoara decizia în cazul palmaresului Universității Craiova

În data de 5 februarie, Curtea de Apel Timișoara a respins apelul CS Universitatea Craiova în dosarul palmaresului și a menținut sentința civilă din 2017 a Tribunalului Dolj. Decizia a fost interpretată ca o victorie pentru Adrian Mititelu, patronul FCU Craiova, în disputa cu gruparea deținută de Mihai Rotaru.

Instanța și-a motivat decizia prin faptul că CS Universitatea Craiova, grupare care evoluează în SuperLiga, este o entitate sportivă nou creată, care nu se afla în funcțiune în 1991 și nu poate pretinde că ar fi continuatoarea de drept a vechiului club din Bănie.

”Din această perspectivă, clubul de fotbal constituit de reclamant în anul 2012 reprezintă o entitate sportivă nou creată, distinctă de structura care a funcționat anterior anului 1991.

În aceste condiții reclamantul nu poate pretinde că, din perspectiva identității sportive și a palmaresului istoric, ar fi continuatorul clubului de fotbal, ce s-a desprins în anul 1991, entitate care din punct de vedere juridic s-a separat din cadrul clubului original pentru a funcționa ca un club profesionist de fotbal, cu personalitate juridică și patrimoniu propriu”, se arată în motivare.

Adrian Mititelu jubilează după apariția motivării

Imediat după apariția motivării, FCU Craiova a scris pe pagina de Facebook: ”Curtea de Apel Timișoara, motivare fără echivoc. FCU 1948 = ȘTIINȚA” și a inserat în postare documentele care atestă victoria clubului deținut de Adrian Mititelu.

La rândul său, Adrian Mititelu a scris pe rețelele de socializare că decizia instanței arată clar că FCU Craiova este de drept continuatoarea vechiului club din Bănie: ”A venit motivarea în procesul palmaresului. E TOP! FCU=ȘTIINȚA!”.

De ce dreptatea este de partea lui Mititelu

Într-o postare ulterioară cu mesajul ”Upss”, patronul FCU Craiova a pus o fotografie cu cea mai importantă parte a motivării venită de la Curtea de Apel Timișoara.

”Curtea reține că, până în anul 1991, a existat o singură entitate sportivă organizată sub forma unui club polivalent, multidisciplinar, în cadrul căruia funcționau mai multe secții sportive, inclusiv secția de fotbal.

În cursul anului 1991, secția de fotbal s-a desprins din structura clubului inițial (prin divizarea și separarea persoanei juridice) și și-a continuat activitatea în mod autonom, prin autofinanțare, în afara entității originare, care a rămas în continuare titulatura celorlalte secții sportive.

Totodată, se constată, că la acel moment, clubul originar nu a înființat și nici nu putea înființa o altă echipă de fotbal care să continue activitatea secției de fotbal ce s-a desprins din acesta.

Instanța constată că secția de fotbal care a funcționat în cadrul clubului până în anul 1991 s-a desprins din clubul-mamă împreună cu întreaga activitate specifică și cu toate elementele aferente acesteia, inclusiv palmaresul rezultat din activitatea competițională a echipei de fotbal, cea care l-a și realizat.

Din acel moment, istoria sportivă a curs alături de secția desprinsă și nu a rămas, așa cum pretinde reclamantul, ‘la conservare’ în cadrul clubului multisport”, se arată în motivarea instanței. CS Universitatea Craiova poate face recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție.

Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
