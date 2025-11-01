A venit nota de plată! Amenzi uriașe după evenimentele de la Dinamo – CFR Cluj 2-1

ADVERTISEMENT

Dinamo – CFR Cluj 2-1 a fost un derby fierbinte atât în teren, cât și în tribunele Arenei Naționale. În total, la meciul care a deschis etapa a 15-a din SuperLiga, au fost aplicate 9 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 47.750 de lei (n.r. – 9.390 de euro).

Amenzi uriașe pentru incidentele de la Dinamo – CFR Cluj 2-1

O sancțiune a fost aplicată clubului organizator, Dinamo București. „Câinii roșii” au fost sancționați cu o amendă în valoare de 37.000 de lei.

ADVERTISEMENT

Nici firma care a asigurat paza la nu a scăpat nepedepsită. Pentru nerespectarea obligațiilor care îi revin, ea a primit două sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 10.000 de lei. În plus, autoritățile au aplicat o sancţiune complementară privind interzicerea accesului la competițiile sportive pe o perioadă de un an.

„Referință meci de fotbal FC Dinamo 1948 București – CFR Cluj

Măsuri dispuse cu ocazia partidei:

În urma încălcării prevederilor legale în vigoare, jandarmii au aplicat nouă sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 47.750 de lei.

Subliniem faptul că, dintre acestea, o sancţiune contravențională, în valoare de 37.000 de lei, a fost aplicată organizatorului evenimentului sportiv, iar două sancţiuni contravenționale, în valoare totală de 10.000 de lei, au fost aplicate societății specializate de pază şi protecție, pentru nerespectarea obligațiilor ce le revin.

ADVERTISEMENT

Totodată, a fost aplicată o sancţiune complementară privind interzicerea accesului la competițiile sportive pe o perioadă de un an.

În continuare, se fac verificări pentru identificarea şi sancționarea altor persoane care au încălcat cadrul legal în vigoare.

În fınal, dorim să multumim tuturor celor care au respectat cadrul legal în vigoare”, se arată în comunicatul emis de Jandarmerie.

Dinamo a fost amendată și după derby-ul cu Rapid

Pentru Dinamo, meciul cu CFR Cluj e al doilea derby la rând disputat pe Arena Națională în care primește o amendă usturătoare. La fel s-a întâmplat și la partida cu Rapid, pierdută de „câini” cu scorul de 0-2.

Dinamo a fost amendată cu 70.000 de lei, în timp ce firma de pază a primit trei sancţiuni contravenționale, în valoare de 10.000 de lei.