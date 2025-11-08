Sport

A venit nota de plată! Amenzi uriașe după incidentele de la România – Austria 1-0

Ultimul meci al naționalei României din preliminariile CM 2026, cu Austria, s-a terminat cu victoria „tricolorilor”, scor 1-0. Partida s-a lăsat cu incidente, motiv pentru care FIFA a dat amenzi
Cristian Măciucă
08.11.2025 | 18:24
A venit nota de plata Amenzi uriase dupa incidentele de la Romania Austria 10
ULTIMA ORĂ
A venit nota de plată! Amenzi uriașe după incidentele de la România - Austria 1-0.
România a obținut o victorie uriașă în luna octombrie. „Tricolorii” au învins-o cu 1-0 pe Austria, dar FRF e bună de plată. Din cauza incidentelor de pe Arena Națională, FIFA a sancționat forul condus de Răzvan Burleanu.

Amenzi uriașe după România – Austria 1-0

România e din nou în cărți pentru locul 2 în grupa de calificare la Campionatul Mondial de anul viitor. Naționala lui Mircea Lucescu a obținut o victorie uriașă în octombrie, scor 1-0, acasă, cu liderul Austria.

Pentru „tricolori” urmează acum ultima „dublă” a campaniei, cu Bosnia și San Marino. Selecționerul a convocat 26 de fotbaliști pentru cele două meciuri. În schimb, FRF e bună de plată din cauza incidentelor de la ultima partidă de pe Arena Națională. 

La meciul cu San Marino, ultimul din preliminariile World Cup 2026, România va avea 15% din stadion închis. Cum partida se dispută la Ploiești, pe stadionul „Ilie Oană”, sancțiunea FIFA înseamnă că aproximativ 2200 de locuri vor fi închise.

FIFA a sancționat Federația Română de Fotbal pentru „comportament rasist sau discriminatoriu” al suporterilor, pentru „neaplicarea normelor de siguranță”, pentru „aprinderea materialelor pirotehnice” și pentru „gesturi sau scandări prin care se transmite un mesaj nepotrivit pentru un eveniment fotbalistic”.

Când se joacă meciurile cu Bosnia și San Marino

Bosnia & Herțegovina – România și România – San Marino sunt ultimele două meciuri ale „tricolorilor” din Grupa H a preliminariilor CM 2026. Primul se joacă în deplasare, sâmbătă, 15 noiembrie de la ora 21:45. Al doilea va avea loc pe „Ilie Oană”, marți, 18 noiembrie, de la ora 21:45.

Înaintea ultimelor două etape din Grupa H, România este pe locul 3, cu 10 puncte. Primele două poziții sunt ocupate de liderul Austria, cu 15 puncte, respectiv Bosnia & Herțegovina, cu 13 puncte.

Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
