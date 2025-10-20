A venit „nota de plată”! Ce amenzi a impus Jandarmeria după derby-ul Dinamo – Rapid 0-2

ADVERTISEMENT

Arena Națională a găzduit un derby de tradiție: Dinamo – Rapid (scor 0-2). O astfel de partidă nu avea cum să nu stârnească suporterii ambelor formații, rivalitatea resimțindu-se puternic și din tribune. Ce amenzi a aplicat Jandarmeria în urma meciului de duminică seară.

Meciul dintre Dinamo și Rapid a avut câte puțin din toate, de la goluri, la faze memorabile, la mesaje acide între suporteri. Jandarmeria a emis un comunicat prin care a transmis ce sancțiuni a aplicat puțin după încheierea meciului, „câinii” urmând să bage mâna în buzunar pentru a plăti amenzile.

„Referință meci de fotbal FC Dinamo 1948 București – FC Rapid București. Măsuri dispuse cu ocazia partidei:

În urma încălcării prevederilor legale în vigoare, jandarmii au întocmit șase acte de sesizare a organelor de urmărire penală, astfel:

– un act de sesizare în conformitate cu prevederile art. 31 din Legea nr. 4/2008 privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor și a jocurilor sportive.

– trei acte de sesizare în conformitate cu prevederile Legii nr. 126 din 1995 privind regimul materiilor explozive;

– un act de sesizare în conformitate cu prevederile art. 193 din Codul Penal al României.

– un act de sesizare în conformitate cu prevederile art. 257 din Codul Penal al României.

De asemenea, jandarmii au aplicat 49 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 95.285 de lei.

Subliniem faptul că, dintre acestea, trei sancţiuni contravenționale, în valoare totală de 70.000 de lei, au fost aplicate organizatorului evenimentului sportiv, iar trei sancţiuni contravenționale, în valoare de 10.000 de lei, au fost aplicate societății specializate de pază şi protecție, pentru nerespectarea obligațiilor ce le revin”, se arată inițial în comunicatul Jandarmeriei.

Interdicție pe stadion după Dinamo – Rapid 0-2. Oficial LPF, lovit de un suporter al gazdelor

De asemenea, meciul din nu a fost lipsit nici de sancțiuni privind interzicerea accesului pe stadioane. Un suporter dinamovist a recurs chiar la aruncarea cu un obiect într-un oficial LPF.

„Totodată, au fost aplicate 6 sancţiuni complementare privind interzicerea accesului la competițiile sportive pe o perioadă de 6 luni și 1 an.

Pe timpul reprizei a doua, un suporter al echipei gazdă, aflat în Tribuna I, a aruncat cu un obiect către un oficial LPF. Aceasta a fost identificat și sancționat.

În continuare, se fac verificări pentru identificarea şi sancționarea altor persoane care au încălcat cadrul legal în vigoare.

În fınal, dorim să mulțumim tuturor celor care au respectat cadrul legal în vigoare”, a mai transmis Jandarmeria.

Câți suporteri au fost prezenți, de fapt, la Dinamo – Rapid 0-2

Rapid s-a impus cu 2-0 în derby-ul cu Dinamo, disputat duminică seară pe Arena Națională. Echipa lui Costel Gâlcă și-a menținut poarta intactă, deși a jucat minute bune cu un om în minus.

Până la meciul din această etapă, partida cu cea mai ridicată asistență fusese duelul din luna august, tot de pe Arena Națională, dintre Dinamo și FCSB. Atunci, 26.000 de spectatori au fost în tribune când echipa din „Ștefan cel Mare” învingea rivala după 10 ani, cu 4-3.

Acum, la meciul Dinamo – Rapid 0-2, nu mai puțin de 34.700 de spectatori au fost prezenți pe cel mai mare stadion al țării. Astfel, , însă acest număr are toate șansele să fie depășit până la finele sezonului actual.

Top 10 meciuri cu cea mai mare asistență în acest sezon din Superliga

Cum era de așteptat, echipele din capitală acaparează un top 10 al meciurilor cu cea mai mare asistență din acest sezon, însă printre ele se află și formații din provincie. Iată cum arată ierarhia: