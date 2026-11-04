FCSB și Rapid, amendate drastic pentru rasism după derby!

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Derby-ul FCSB – Rapid 4-1, care s-a jucat pe 24 octombrie, în runda cu numărul 13 din SuperLiga, a avut urmări și în afara terenului. Cele două rivale bucureștene au fost sancționate pentru incidentele înregistrate pe cel mai mare stadion din țară și care a adunat nu mai puțin de 38.353 de spectatori.

Amenzi pentru FCSB și Rapid după derby

Comisia de Disciplină a FRF a analizat incidentele care au avut loc la derby-ul dintre , și a decis sancționarea ambelor cluburi. Gruparea patronată de Gigi Becali a primit o amendă totală de 15.000 de lei, în timp ce giuleștenii au de achitat 16.875 de lei, conform hotărârii disciplinare.

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Pentru FCSB, comisia a stabilit două penalități sportive distincte, în valoare de 10.000, respectiv 5.000 de lei. În baza articolului 45.3 din Regulamentul Disciplinar, cele două sancțiuni au fost cumulate, astfel că roș-albaștrii trebuie să achite 15.000 de lei. De cealaltă parte, Rapid a primit două sancțiuni, în cuantum de 7.500 și 16.875 de lei.

Totuși, potrivit articolului 45.1 din Regulamentul Disciplinar, clubul din Giulești va executa doar sancțiunea aferentă abaterii celei mai grave, respectiv penalitatea sportivă de 16.875 de lei. Prin urmare, au de plătit împreună 31.875 de lei, ca urmare a incidentelor de la confruntarea directă.

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FCSB – Rapid 4-1 nu a fost lipsit de incidente

Derby-ul FCSB – Rapid 4-1, din etapa a 13-a, În minutul 9, „centralul” Feșnic a fost nevoit să întrerupă temporar meciul, după ce materialele pirotehnice folosite de suporteri au redus vizibilitatea pe teren. În plus, în prelungirile primei reprize, un grup de suporteri giuleșteni a depășit zona de separare dintre galerii și a încercat să ajungă în sectorul ocupat de fanii FCSB de la tribuna a II-a. Jandarmii au intervenit pentru a împiedica escaladarea conflictului, iar mai mulți suporteri au fost îndepărtați din stadion.

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Pe teren, FCSB a învins-o pe Rapid deși a fost condusă cu 0-1, după ce Filip Stojilkovic a deschis scorul în minutul 11. Roș-albaștrii au întors spectaculos rezultatul în repriza secundă prin golul lui Karlo Muhar (58), „dubla” lui Aymen Boutoutaou (69, 84) și reușita lui Joao Paulo (81), impunându-se cu 4-1.