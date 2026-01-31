Sport

A venit nota de plată după derby-ul Dinamo – Petrolul 1-1. Amenzi usturătoare pentru „câini”

Derby-ul Dinamo - Petrolul 1-1 s-a jucat pe „Arcul de Triumf”, însă rivalitatea dintre cele două s-a resimțit din plin. Ce amenzi au venit a doua zi după meciul din etapa 24 din SuperLiga.
Mihai Dragomir
31.01.2026 | 14:00
A venit nota de plata dupa derbyul Dinamo Petrolul 11 Amenzi usturatoare pentru caini
ULTIMA ORĂ
Amenzile dictate de Comisia de Disciplină după derby-ul Dinamo - Petrolul 1-1. Sursa Foto: Sport Pictures.
ADVERTISEMENT

Etapa 24 din SuperLiga a oferit microbiștilor un nou episod al confruntării dintre Dinamo și Petrolul. Cele două rivale au dat-o la pace, din perspectiva scorului, însă suporterii s-au contrat puternic. Vezi pe Fanatik.ro ce amenzi au fost emise după derby.

Amenzi dure după derby-ul Dinamo – Petrolul 1-1

Ce ar fi fotbalul profesionist fără rivalități. SuperLiga a livrat un nou episod interesant al meciurilor dintre Dinamo și Petrolul. „Câinii” aveau moralul la maxim după startul foarte bun din acest an, în timp ce „lupii” tânjeau după puncte.

ADVERTISEMENT

Meciul din etapa 24 s-a încheiat cu scorul de 1-1, oaspeții reușind să dea lovitura finală grație gafei comise de portarul Epassy. La nivelul suporterilor, duelurile au fost și mai intense, existând un adevărat război al bannerelor pe „Arcul de Triumf”.

Comisia de Disciplină a venit a doua zi cu anunțul privind amenzile emise în urma partidei, iar Dinamo, gazda, a fost menționată în cazul a 4 sancțiuni din totalul de 14 aplicate.

ADVERTISEMENT
Val de demisii în PSD București: liderii mai multor filiale pleacă după eșecul...
Digi24.ro
Val de demisii în PSD București: liderii mai multor filiale pleacă după eșecul alegerilor din Capitală. Cine le ia locul (surse)

„Referință meci de fotbal FC DINAMO București – FC PETROLUL Ploiești

ADVERTISEMENT
Soția lui Novak Djokovic, reacție
Digisport.ro
Soția lui Novak Djokovic, reacție "rar întâlnită" după victoria sârbului în fața lui Jannik Sinner

Măsuri dispuse cu ocazia partidei:

În urma încălcării prevederilor legale în vigoare, jandarmii au întocmit 2 acte de sesizare a organelor de urmărire penală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 126 din 1995 privind regimul materiilor explozive.

ADVERTISEMENT

Totodată, jandarmii au aplicat 14 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 91.100 de lei. Subliniem faptul că, dintre acestea, 4 sancţiuni contravenționale, în valoare totală de 80.000 de lei, au fost aplicate organizatorului evenimentului sportiv, iar 2 sancţiuni contravenționale, în valoare de 10.000 de lei, au fost aplicate societății specializate de pază şi protecție, pentru nerespectarea obligațiilor ce le revin.

În continuare, se fac verificări pentru identificarea şi sancționarea altor persoane care au încălcat cadrul legal în vigoare.
În fınal, dorim să mulțumim tuturor celor care au respectat cadrul legal în vigoare”, se arată în comunicatul Comisiei de Disciplină.

Eugen Neagoe nu a fost impresionat de Dinamo

Deși Dinamo a fost cea care a deschis scorul și părea că se îndreaptă către o nouă victorie, nu a reușit să îl dea pe spate pe Eugen Neagoe. Antrenorul Petrolului a fost convins că echipa lui nu va pierde meciul.

„Au fost periculoși, dar n-au avut ocazii. La 1-0 le-am spus colegilor de pe bancă că nu vom pierde acest joc, nu puteau să mai ducă ritmul în repriza a doua. Cred că au avut un șut sau două, cu golul, pe poartă. Cred că am făcut un joc tactic foarte bun. E greu să joci la Dinamo și să nu își creeze ocazii de gol. Au avut o posesie peste noi, și eu am avut așa, dar am plecat cu mâna goală. Cred că este un punct meritat!”, a spus, printre altele, Eugen Neagoe după meci.

Australian Open 2026. Elena Rybakina, al doilea trofeu de Grand Slam după victoria...
Fanatik
Australian Open 2026. Elena Rybakina, al doilea trofeu de Grand Slam după victoria fabuloasă din finala cu Arybna Sabalenka
Transylvania Open 2026. Briana Szabo, înfrângere dură în startul calificărilor
Fanatik
Transylvania Open 2026. Briana Szabo, înfrângere dură în startul calificărilor
FCSB și Universitatea Craiova au adus milioane în conturile lui Becali și Rotaru,...
Fanatik
FCSB și Universitatea Craiova au adus milioane în conturile lui Becali și Rotaru, dar și puncte la coeficientul UEFA. Bilanțul cluburilor românești în sezonul 2025/26
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Farsa făcută lui Ilie Dumitrescu în studioul Digi Sport: 'S-a schimbat la față'
iamsport.ro
Farsa făcută lui Ilie Dumitrescu în studioul Digi Sport: 'S-a schimbat la față'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!