Sport

A venit „nota de plată”, după incidentele de la CFR Cluj – U Cluj 3-2!

Derby-ul CFR Cluj - U Cluj 3-2 nu a scăpat de sancțiunile autorităților. Ce amenzi au fost emise de jandarmi și cât are de plătit clubul patronat de Neluțu Varga după incidentele întâmplate.
Mihai Dragomir
08.02.2026 | 14:12
A venit nota de plata dupa incidentele de la CFR Cluj U Cluj 32
ULTIMA ORĂ
Sancțiuni drastice ale jandarmeriei după derby-ul CFR Cluj - U Cluj 3-2. Sursa Foto: sport.pictures.eu.
ADVERTISEMENT

Derby-ul CFR Cluj – U Cluj 3-2 a avut de toate și va rămâne cu siguranță mult timp în amintirea microbiștilor. Autoritățile au comunicat a doua zi sancțiunile în urma haosului care a fost pe stadionul din Gruia. Vezi cine și cât are de plătit, de fapt.

CFR Cluj, bună de plată după incidentele de la derby-ul câștigat cu U Cluj

SuperLiga a avut parte sâmbătă seară, 7 februarie, de un nou episod al derby-urilor dintre CFR Cluj și U Cluj. Gazdele s-au impus cu 3-2, după un meci extrem de disputat, dar și plin de tensiune.

ADVERTISEMENT

Suporterii lui „U” au făcut show pe toată durata partidei, însă cei care vor suporta amenzile sunt „feroviarii”. Mai exact, clubul CFR Cluj a fost amendat de jandarmi cu 20.000 de lei, în calitate de organizator al meciului, iar firma de pază şi protecţie a fost sancţionată de asemenea cu 15.000 de lei.

În plus,  jandarmii au dat şapte sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 37.100 de lei, după ce pe stadion au fost depistate materialele explozive precum și substanțe interzise.

ADVERTISEMENT
Primarul Buzăului, atac la Grindeanu: Face un joc cu alți șase lideri PSD,...
Digi24.ro
Primarul Buzăului, atac la Grindeanu: Face un joc cu alți șase lideri PSD, ca să supraviețuiască

„La finalul partidei de fotbal dintre echipele F.C. C.F.R. 1907 Cluj – A.S.F.C. Universitatea Cluj, desfăşurată în data de 07.02.2026, suporterii echipei oaspete din peluză au încercat pătrunderea pe suprafața de joc. În acest context, a fost nevoie de intervenţia imediată a forţelor de ordine, moment în care suporterii nu s-au supus somaţiilor, fiind nevoie de folosirea substanţelor iritant-lacrimogene pentru a-i dispersa şi a detensiona situaţia.

ADVERTISEMENT
Accident grav la Jocurile Olimpice: Lindsey Vonn, luată cu elicopterul!
Digisport.ro
Accident grav la Jocurile Olimpice: Lindsey Vonn, luată cu elicopterul! "Ne rugăm pentru ea"

Dintre acestea, două sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 20.000 de lei, au fost aplicate organizatorului evenimentului sportiv, iar o sancţiune contravenţională, în valoare de 15.000 de lei, a fost aplicată societăţii specializate de pază şi protecţie, pentru nerespectarea obligaţiilor ce le revin.De asemenea, au fost aplicate 4 sancţiuni complementare privind interzicerea accesului la competiţiile sportive pe o perioadă de şase luni sau un an”, au afirmat jandarmii”, se arată în comunicatul jandarmilor.

Suporterii lui U Cluj au vrut să intre pe teren la finalul meciului cu CFR Cluj

Conflictul iscat după fluierul final între antrenorul Cristiano Bergodi și Andrei Cordea a inflamat și mai tare spiritele. Fanii „studenților” au forțat pătrunderea pe teren. Jandarmii au fost nevoiți să folosească gaze lacrimogene pentru a-i potoli pe suporteri.

ADVERTISEMENT
Lionel Messi, primele reușite din 2026! Gol și assist cu Barcelona. Video
Fanatik
Lionel Messi, primele reușite din 2026! Gol și assist cu Barcelona. Video
Lindsey Vonn, accidentare „horror” la Jocurile Olimpice de iarnă! A fost luată cu...
Fanatik
Lindsey Vonn, accidentare „horror” la Jocurile Olimpice de iarnă! A fost luată cu elicopterul. Video
„Racheta” FCSB-ului pleacă în străinătate! Ce sumă încasează Gigi Becali
Fanatik
„Racheta” FCSB-ului pleacă în străinătate! Ce sumă încasează Gigi Becali
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Revoltător! Cuvintele abjecte pe care Cordea i le-ar fi adresat lui Bergodi. Italianul...
iamsport.ro
Revoltător! Cuvintele abjecte pe care Cordea i le-ar fi adresat lui Bergodi. Italianul a explodat când l-a auzit
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!