A venit „nota de plată”, după incidentele de la CFR Cluj – U Cluj 3-2!

ADVERTISEMENT

Derby-ul CFR Cluj – U Cluj 3-2 a avut de toate și va rămâne cu siguranță mult timp în amintirea microbiștilor. Autoritățile au comunicat a doua zi sancțiunile în urma haosului care a fost pe stadionul din Gruia. Vezi cine și cât are de plătit, de fapt.

CFR Cluj, bună de plată după incidentele de la derby-ul câștigat cu U Cluj

SuperLiga a avut parte sâmbătă seară, 7 februarie, de un nou episod al derby-urilor dintre CFR Cluj și U Cluj. după un meci extrem de disputat, dar și plin de tensiune.

ADVERTISEMENT

Suporterii lui „U” au făcut show pe toată durata partidei, însă cei care vor suporta amenzile sunt „feroviarii”. Mai exact, clubul CFR Cluj a fost amendat de jandarmi cu 20.000 de lei, în calitate de organizator al meciului, iar firma de pază şi protecţie a fost sancţionată de asemenea cu 15.000 de lei.

În plus, jandarmii au dat şapte sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 37.100 de lei, după ce pe stadion au fost depistate materialele explozive precum și substanțe interzise.

ADVERTISEMENT

„La finalul partidei de fotbal dintre echipele F.C. C.F.R. 1907 Cluj – A.S.F.C. Universitatea Cluj, desfăşurată în data de 07.02.2026, suporterii echipei oaspete din peluză au încercat pătrunderea pe suprafața de joc. În acest context, a fost nevoie de intervenţia imediată a forţelor de ordine, moment în care suporterii nu s-au supus somaţiilor, fiind nevoie de folosirea substanţelor iritant-lacrimogene pentru a-i dispersa şi a detensiona situaţia.

ADVERTISEMENT

Dintre acestea, două sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 20.000 de lei, au fost aplicate organizatorului evenimentului sportiv, iar o sancţiune contravenţională, în valoare de 15.000 de lei, a fost aplicată societăţii specializate de pază şi protecţie, pentru nerespectarea obligaţiilor ce le revin.De asemenea, au fost aplicate 4 sancţiuni complementare privind interzicerea accesului la competiţiile sportive pe o perioadă de şase luni sau un an”, au afirmat jandarmii”, se arată în comunicatul jandarmilor.

Suporterii lui U Cluj au vrut să intre pe teren la finalul meciului cu CFR Cluj

a inflamat și mai tare spiritele. Jandarmii au fost nevoiți să folosească gaze lacrimogene pentru a-i potoli pe suporteri.