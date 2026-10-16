Sport

A venit nota de plată după scandalul de la Ibiza! Costin Curelea a aflat de sancțiune de la FANATIK. Update

Alex Bodnariu, Bogdan Ciutacu
16.10.2026 | 15:49
A venit nota de plata dupa scandalul de la Ibiza Costin Curelea a aflat de sanctiune de la FANATIK Update
breaking news
Au plătit scump pentru întâlnirea cu Nicu Gheară! FRF a anunțat sancțiuni după scandalul de la Ibiza
Scandalul de la Ibiza are urmări serioase! FRF a anunțat sancțiuni dure după întâlnirea cu Nicu Gheară. Patru oficiali sunt vizați, iar doi riscă să fie dați afară!
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A venit nota de plată după scandalul de la Ibiza! Federația Română de Fotbal a anunțat sancțiuni pentru cei patru membri ai staff-ului naționalei de tineret care au participat la o întâlnire cu omul de afaceri Nicu Gheară, înaintea meciului cu Spania U21!

UPDATE: Curelea a aflat de sancţiune din FANATIK! Niculae nu a făcut niciun comentariu

Selecționerul Costin Curelea a aflat de la reporterii FANATIK despre sancțiunea dictată de Federația Română de Fotbal în acest caz. Cu toate acestea, fostul atacant al Sportului nu a dorit să comenteze alegerea superiorilor săi. De asemenea, nici Marius Niculae nu a vrut să dezvolte discuția pe marginea acestui subiect

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Au plătit scump pentru întâlnirea cu Nicu Gheară! FRF a anunțat sancțiuni după scandalul de la Ibiza

Totul a pornit de la o fotografie apărută în spațiul public, în care cei patru oficiali ai naționalei de tineret apăreau la aceeași masă cu Nicu Gheară, într-un restaurant din Ibiza. Pe masă se aflau și mai multe sticle de băuturi alcoolice. Întâlnirea a avut loc în timpul programului oficial al delegației României, înaintea partidei cu Spania U21, pierdută de tricolori cu 1-7. Imaginile au stârnit un val de reacții, iar FRF a decis să deschidă o anchetă.

În urma verificărilor, FRF a decis reducerea cu 25% a veniturilor celor patru oficiali. Marius Niculae și Iulian Oțelea vor încasa salarii mai mici până la finalul anului 2026 și au primit un ultim avertisment. O nouă abatere similară ar duce la rezilierea contractelor. În schimb, Costin Curelea și Ionuț Stancu au fost sancționați cu reducerea cu 25% a ultimei remunerații cuvenite.

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„Federația Română de Fotbal reafirmă faptul că respectarea programului oficial al echipelor naționale, a Regulamentului de Ordine Interioară și a Codului de Etică reprezintă obligații fundamentale pentru toți angajații și colaboratorii săi. Indiferent de funcția ocupată, abaterile de la aceste principii vor fi tratate cu fermitate și sancționate în conformitate cu normele interne ale instituției”, se arată în comunicatul FRF.

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Ce a declarat Marius Niculae după scandalul legat de fotografia din Ibiza

Marius Niculae a oferit mai multe explicații după scandalul de la Ibiza. Directorul sportiv al României U21 a susținut că întâlnirea cu Nicu Gheară a avut loc într-un restaurant, într-o perioadă mai liberă, dar a recunoscut că întregul scandal putea fi evitat cu ușurință. Fostul internațional a explicat că a acceptat invitația la insistențele prietenilor și că membrii staff-ului nu au petrecut mult timp la restaurant. Niculae a precizat că ieșirea a avut loc înaintea meciului cu Spania, nu după înfrângerea cu 1-7.

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„Referitor la masă… n-am crezut că e ceva ieșit din comun să fiu la o masă… am văzut că s-au numărat paharele, că s-au numărat sticlele și așa mai departe, dar nu a fost aia ideea… mai ales după ce pierdusem calificarea, că asta era durerea noastră cea mai mare. Ne-a vizitat, știți foarte bine, mai mulți prieteni și asta a fost, nimic ieșit din comun. (n.r. – ce se întâmplă cu Costin Curelea?) Asta urmează să se decidă în zilele următoare!”, a declarat Marius Niculae, conform Digi Sport.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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