A venit „notă de plată” după scandalul de la Inter – Juventus. Comisiile italiene nu au avut milă!

Victoria obținută de , Inter, în fața lui Juventus, 3-2, nu le-a picat bine torinezilor, care au după ce Federico La Penna l-a eliminat greșit pe Pierre Kalulu la finalul primei reprize.

A venit notă de plată după incidentele de la partida dintre Inter și Juventus. Suspendare dură pentru comportamentul de la derby

După controversatul meci câștigat de Inter cu 3‑2 în fața lui Juventus, Comisia de Disciplină din Italia a anunțat sancțiuni dure pentru doi oficiali ai clubului torinez implicați într‑un conflict cu arbitrul partidei, Federico La Penna, în tunelul de la San Siro, cel care l-a eliminat în prima repriză pe Pierre Kalulu pentru cumul de cartonașe galbene.

Damien Comolli, directorul executiv al Juventus, a fost suspendat până pe 31 martie 2026 și amendat cu 15.000 de euro, după s-a apreciat că acesta a avut un comportament „agresiv și grav intimidator” față de arbitrul partidei, încercând chiar să îl lovească în timpul confruntării din tunel.

„Suspendare până pe 31 martie 2026 și amendă de 15.000 € pentru Comolli Damien Jacques (Juventus), pentru că, la sfârșitul primei reprize, în tunelul care ducea spre vestiare, a adoptat o atitudine agresivă și extrem de intimidantă față de oficialul de meci, căutând contact fizic cu acesta, evitat datorită intervenției antrenorului echipei Juventus și a altor membri și colaboratori, și proferând expresii grav insultătoare la adresa aceluiași oficial de meci și repetând un astfel de comportament și în zona din fața vestiarului arbitrului”, a fost motivarea Comisiei de Discplină din Italia.

Giorgio Chiellini nu a scăpat nici el după derby-ul dintre Inter și Juventus

În paralel, fostul fundaș și oficial al clubului Juventus, Giorgio Chiellini, a primit o suspendare până pe 27 februarie 2026, ca urmare a protestelor vehemente și criticilor dure adresate arbitrilor după primul mitan al derby‑ului pierdut cu Inter.

Toată tensiunea a fost provocată de decizia arbitrului Federico La Penna de a-i acorda lui Pierre Kalulu al doilea cartonaș galben după un fault inexistent la Alessandro Bastoni. Astfel, partida s-a rupt și trupa din Milano a profitat și în cele din urmă s-a impus în fața lui Juventus, 3-2, după un gol marcat de Zielinski în minutul 90.