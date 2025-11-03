A venit „nota de plată” după scandalul monstru de la U Craiova – Rapid! Jandarmeria a povestit incidentele cu lux de amănunte. Video

ADVERTISEMENT

au fost prezenți în număr mare, peste 1200, și alături de cei olteni au făcut o atmosferă deosebită.

Reacția Jandarmeriei după incidentele produse de fanii Rapidului la partida cu Universitatea Craiova

Totuși, au existat și tensiuni printre ultrașii bucureșteni. Plecarea anumitor facțiuni la Peluza Sud, din Peluza Nord, au produs discuții, iar se pare că lucrurile nu s-au calmat și au existat probleme și la Craiova. Jandarmeria a oferit detalii cu privire la tot ce s-a întâmplat. Doi dintre ultrași au primit interdicție pentru an după incidentele din Bănie.

„În legătură cu incidentul produs la începutul partidei de fotbal, în sectorul galeriei echipei „Rapid București”, menționăm că acesta a avut la bază neînțelegeri între două facțiuni de suporteri. Intervenția noastră a fost promptă, fără a fi necesară folosirea forței sau a materialelor din dotare, conflictul fiind imediat aplanat de efectivele prezente în dispozitiv. Faptele de violență nu au degenerat, conflictul manifestându-se prin câteva împunsături și altercații minore între persoanele implicate, care au fost imediat aplanate de efectivele prezente în dispozitiv.

În urma intervenției, au fost extrase patru persoane, dintre care două au fost sancționate contravențional, conform prevederilor Legii nr. 4/2008 privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor și a jocurilor sportive, art. 20 lit. l), cu amendă în cuantum de 500 lei, pentru fapta de a provoca ori de a participa efectiv la scandal în incinta bazei sau a arenei sportive.

Totodată, au fost aplicate și sancțiunile contravenționale complementare constând în interzicerea accesului la competițiile sportive de același gen, pe o perioadă de un an. În continuare, se efectuează verificări și se analizează imaginile surprinse de sistemele de supraveghere video, în vederea identificării tuturor persoanelor implicate și dispunerii măsurilor legale care se impun”, a fost comunicatul Jandarmeriei.

Ce spunea Bocciu despre discuțiile dintre Peluza Nord și Peluza Sud

pe stadion și conduce din nou Peluza Nord Rapid, iar acesta a vorbit și despre fricțiunile existente cu Peluza Sud.

„Sunt băieții acolo care au drumul lor și să fie sănătoși. Le doresc succes. Noi suntem Peluza Nord, dar tot rapidiști sunt și ei. La noi nu există conflicte ca la alte echipe, doar că băieții de la Original și ceilalți au luat un alt drum. E alegerea lor. Eu am încercat și voi încerca mereu să îi conving, sunt prietenii noștri. La noi nu există diferențe mari de mentalitate cum există pe la alte echipe”, a spus Bocciu, recent, pentru FANATIK.

