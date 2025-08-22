A venit pe litoral pentru a câștiga un ban în plus, însă nu s-a mai întors acasă. Un bărbat a murit după ce s-a prăbușit în gol de la 15 metri

Tragedie în Constanța, după ce un bărbat din Neamț venise pentru o lucrare. Muncitorul, în vârstă de 45 de ani, a murit după ce a căzut de pe un bloc, de la aproximativ 15 metri înălțime. Medicii s-au deplasat de urgență la fața locului, acolo unde l-au găsit în stare critică. Din nefericire, nu l-au mai putut salva.

Bărbat mort după ce a căzut de la 15 metri înălțime

Incidentul a avut loc joi, 21 august, pe aleea care duce spre Universitatea Ovidius, din municipiul Constanța. Un muncitor român, în vârstă de 45 de ani din Neamț, venise pe litoral pentru a câștiga un ban în plus, însă nu a mai ajuns acasă. Acesta efectua lucrări la complexul Aviatorilor. Într-un moment de neatenție, acesta de la 15 metri înălțime.

Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dobrogea” au comunicat faptul că la fața locului au intervenit de urgență un echipaj moto Fripis și un echipaj SMURD C1. Victima a fost găsită în stare critică. Imediat, au fost aplicate manevrele de resuscitare. În ciuda eforturilor depuse, bărbatul nu a putut fi salvat.

Accident grav de muncă în Vaslui

Un bărbat în vârstă de 60 de ani . Incidentul s-a petrecut la CET Termica din Vaslui. Victima este angajat al unei firme din oraș, care are un contract cu primăria, prin care compania este obligată să elimine fierul vechi dintr-o anumită zonă, conform vremeanoua.ro.

Bărbatul s-a urcat la înalțime și a călcat pe o grindă, ce a cedat sub picioarele sale. Astfel, s-a prăbușit de la șase metri, însă a căzut pe o copertină, ce i-a salvat viața. La fața locului s-a prezentat un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) Vaslui. De asemenea, s-au deplasat și pompierii, pentru a-l ajuta să se dea jos de pe acoperișul respectiv.

Medicii au menționat că victima a suferit un traumatism cranian minor, o fractură de gambă și multiple contuzii. După ce a primit îngrijirile medicale la fața locului, acesta a fost dus la spitalul din Vaslui, conștient și stabil. De asemenea, autoritățile au precizat faptul că bărbatul era bine echipat, purta cască de protecție și era ancorat. Acest caz a intrat, totuși, în atenția inspectorilor de muncă.