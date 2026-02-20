A venit prima ofertă pentru Xabi Alonso după plecarea de la Real Madrid!

Sport

Ciprian Păvăleanu
20.02.2026 | 08:45
Xabi Alonso a primit o primă ofertă după despărțirea de Real Madrid. Foto: Hepta.ro
Xabi Alonso nu a reușit să se impună la Real Madrid, iar unul dintre motive a fost acela că spaniolul nu a câștigat vestiarul plin de vedete al „los blancos”. Antrenorul care a avut un succes răsunător cu Bayer Leverkusen a primit o ofertă de la Olympique Marseille, însă a refuzat-o instant.

Xabi Alonso a refuzat să-i ia locul lui De Zerbi! Care a fost cauza pentru care spaniolul a refuzat OM

Xabi Alonso ar fi refuzat fără să stea prea mult pe gânduri o ofertă de ultimă oră venită de la Olympique Marseille, unul dintre cluburile de tradiție din Franța. Spaniolul nu a dorit să preia fosta echipă a lui Roberto De Zerbi deoarece este de părere că situația din interior este mult prea haotică, iar acest factor a fost unul decisiv în alegerea sa.

Astfel, chiar dacă antrenorul iberic este în căutarea unui nou angajament după experiența eșuată de doar șapte luni la Real Madrid, el ar fi refuzat categoric această oportunitate de a antrena Marseille, conform RMC Sport.

Fostul antrenor al lui Real Madrid este în fruntea listei lui FC Liverpool

Haosul invocat de Xabi Alonso ar putea să nu fie, însă, singurul motiv pentru care spaniolul a decis să refuze instant oferta lui OM. Spaniolul ar putea fi deja în discuții cu FC Liverpool și s-ar putea pregăti să profite de oportunitatea de a-l înlocui pe Arne Slot la finalul sezonului.

Ibericul și-a petrecut la FC Liverpool o bună parte a carierei, egală cu cea petrecută pentru Real Madrid, deci este văzut ca unul de-ai lor. După ce a câștigat campionatul trecut la pas, Arne Slot nu a mai reușit să găsească o soluție pentru a se lupta la campionat alături de „cormorani”, iar ratarea unui loc de Liga Campionilor i-ar putea fi fatal olandezului, venit de la Feyenoord ca înlocuitor al lui Jurgen Klopp.

În acest moment, FC Liverpool se află pe locul șase în Premier League, la trei puncte de Manchester Untied, care ocupă ultima poziție ce duce în Champions League. Cele trei formații de pe podium sunt Aston Villa, Manchester City și Arsenal, însă acestea au un avantaj de puncte mult prea mare ca să mai poată fi ajunse de „cormorani”.

