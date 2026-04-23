Sport

A venit răspunsul pentru Donald Trump după ce apropiatul președintelui SUA a sugerat ca Italia să-i ia locul Iranului la CM 2026: „Fotbalul aparține poporului”

Scandal înainte de Campionatul Mondial! Propunerea ca Italia să înlocuiască Iranul la turneul final a stârnit reacții dure. De la ce a început totul.
Alex Bodnariu
23.04.2026 | 19:52
ULTIMA ORĂ
Apropiatul lui Donald Trump a sugerat ca Italia să ia locul Iranului la C.M. 2026
ADVERTISEMENT

Mai sunt doar câteva săptămâni până la debutul Campionatului Mondial de fotbal, însă încă nu este clar cine va juca la turneul final. Iranul a reacționat după ce un apropiat al lui Donald Trump a propus ca Italia să ia locul naționalei asiatice, care a obținut pe teren biletele pentru Mondialul american.

Propunerea a venit chiar din partea unui apropiat al lui Trump. Mai exact, emisarul american Paolo Zampolli a sugerat ca Italia să înlocuiască Iranul la turneul final. Ideea a fost transmisă inclusiv către FIFA și a fost justificată prin tradiția uriașă a Italiei în fotbal.

ADVERTISEMENT

Propunerea apare pe fondul tensiunilor majore dintre SUA și Iran. Participarea Iranului la un turneu organizat chiar în SUA a devenit un subiect sensibil. Astfel, a apărut ideea ca naționala de fotbal a Italiei să primească o invitație, deși a pierdut barajul cu Bosnia.

Cum a reacționat Iranul. De ce vrea, de fapt, Donald Trump Italia la C.M.

În spatele ideii cu Italia există și un calcul diplomatic. Relațiile dintre administrația Trump și guvernul condus de Giorgia Meloni s-au răcit în urma pozițiilor diferite legate de războiul cu Iranul și a unor tensiuni generate inclusiv de atacuri verbale la adresa Papei. Propunerea lui Zampolli ar fi fost văzută ca o încercare de a repara aceste relații.

ADVERTISEMENT
Iranienii au reacționat rapid. Federația a emis un comunicat pe rețelele de socializare, în care a transmis că locul la un Campionat Mondial nu poate fi alocat politic și nici negociat: „Fotbalul aparține poporului, nu politicienilor. Italia a atins măreția fotbalului pe teren, nu datorită privilegiilor politice”.

ADVERTISEMENT
FIFA a respins categoric ideea ca Italia să înlocuiască Iran la Campionatul Mondial din 2026, propunere venită din partea emisarului lui Donald Trump, Paolo Zampolli. Conducerea FIFA, prin Gianni Infantino, a subliniat clar că Iran trebuie să participe, deoarece s-a calificat pe teren și sportul nu trebuie amestecat cu politica, conform El Pais.

ADVERTISEMENT
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Previziunea lui Mircea Lucescu: 'Ăsta va fi cel mai mare jucător al României!'....
iamsport.ro
Previziunea lui Mircea Lucescu: 'Ăsta va fi cel mai mare jucător al României!'. Despre cine vorbea
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!