A venit răspunsul pentru Donald Trump după ce apropiatul președintelui SUA a sugerat ca Italia să-i ia locul Iranului la CM 2026: „Fotbalul aparține poporului”

Mai sunt doar câteva săptămâni până la debutul Campionatului Mondial de fotbal, însă încă nu este clar cine va juca la turneul final. Iranul a reacționat după ce un apropiat al lui Donald Trump a propus ca Italia să ia locul naționalei asiatice, care a obținut pe teren biletele pentru Mondialul american.
Propunerea a venit chiar din partea unui apropiat al lui Trump. Mai exact, emisarul american Paolo Zampolli a sugerat ca Italia să înlocuiască Iranul la turneul final. Ideea a fost transmisă inclusiv către FIFA și a fost justificată prin tradiția uriașă a Italiei în fotbal.
Propunerea apare pe fondul tensiunilor majore dintre SUA și Iran. Participarea Iranului la un turneu organizat chiar în SUA a devenit un subiect sensibil. Astfel, a apărut ideea ca naționala de fotbal a Italiei să primească o invitație, deși a pierdut barajul cu Bosnia.
În spatele ideii cu Italia există și un calcul diplomatic. Relațiile dintre administrația Trump și guvernul condus de Giorgia Meloni s-au răcit în urma pozițiilor diferite legate de războiul cu Iranul și a unor tensiuni generate inclusiv de atacuri verbale la adresa Papei. Propunerea lui Zampolli ar fi fost văzută ca o încercare de a repara aceste relații.
Iranienii au reacționat rapid. Federația a emis un comunicat pe rețelele de socializare, în care a transmis că locul la un Campionat Mondial nu poate fi alocat politic și nici negociat: „Fotbalul aparține poporului, nu politicienilor. Italia a atins măreția fotbalului pe teren, nu datorită privilegiilor politice”.
FIFA a respins categoric ideea ca Italia să înlocuiască Iran la Campionatul Mondial din 2026, propunere venită din partea emisarului lui Donald Trump, Paolo Zampolli. Conducerea FIFA, prin Gianni Infantino, a subliniat clar că Iran trebuie să participe, deoarece s-a calificat pe teren și sportul nu trebuie amestecat cu politica, conform El Pais.