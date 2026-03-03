Sport

A venit răzbunarea pentru Ana Maria Bărbosu! Ce premiu a câștigat gimnasta la o lună după ce i-a fost luată medalia olimpică

După dezamăgirea trăită de faptul că a rămas fără medalia de la Jocurile Olimpice de la Paris, Ana Maria Bărbosu a primit o veste excelentă. Ce premiu a luat gimnasta.
Traian Terzian
03.03.2026 | 20:00
A venit razbunarea pentru Ana Maria Barbosu Ce premiu a castigat gimnasta la o luna dupa ce ia fost luata medalia olimpica
Premiu important câștigat de Ana Maria Bărbosu. Sursă foto: SPORT PICTURES
Plecată în SUA cu o bursă de studiu, Ana Maria Bărbosu a trăit zile grele după ce i-a fost luată medalia de la Jocurile Olimpice din 2024. Însă, a ieșit soarele și pe strada gimnastei din România, care a fost recompensată cu un premiu important.

Premiu fantastic câștigat de Ana Maria Bărbosu

În vârstă de 19 ani, Ana Maria Bărbosu a fost desemnată cea mai bună gimnastă a anului 2025. Titlul a venit în urma unui sondaj efectuat de European Gymnastics și în care au votat fanii acestui sport.

Românca le-a devansat pe Taisia Onofriciuk (gimnastică ritmică, Ucraina), Melania Rodriguez (trampolină, Spania), Nina Derwael (gimnastică artistică, Belgia) şi Darja Varfolomeev (gimnastică ritmică, Germania).

Anul trecut, Bărbosu a cucerit patru medalii la Campionatul European de la Leipzig. Pentru acest premiu, ea va primi de la European Gymnastics un cec în valoare de 2.000 de euro, o diplomă și un trofeu.

Ce se întâmplă cu medalia olimpică pierdută de Bărbosu

La finalul lunii ianuarie, Tribunalul Elvețian a admis apelul făcut de americanca Jordan Chiles cu privire la locul 3 de la Jocurile Olimpice din 2024, de la Paris, astfel că, pentru moment, Ana Maria Bărbosu a rămas fără medalia de bronz.

Cazul a fost întors la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne, după ce americanii au prezent o probă video, furnizată de Netflix, care ar arăta grave încălcări ale regulamentului de către Federația Internațională de Gimnastică.

Reacție fermă după decizia Tribunalului Elvețian

La scurt timp după ce Tribunalul Elvețian a hotărât ca acest caz să fie reanalizat, mama Anei Maria Bărbosu a mărturisit că nu se teme de influențele americanilor și speră ca decizia finală să fie una corectă.

”Tratăm în continuare cu calm și răbdare această poveste. Vrem să credem că se va lua în continuare în calcul cronometrul oficial, adică proba depusă de Federația Internațională, singurul timing valabil pentru absolut toate concurentele.

Atâta vreme cât a existat un cronometru oficial, îmi închipui că acela trebuie luat în calcul. Astea sunt deja chestiuni de detaliu, pe care am convingerea că avocații noștri le stăpânesc foarte bine. Nu ne temem nici de influențele americane, nu ne temem de nimic, ci doar să nu greșim în fața lui Dumnezeu.

Ne-am educat mental să depășim această traumă, să nu stăm ancorați în trecut, fiindcă nu are sens să consumăm atâta energie într-o zonă foarte neclară. Vrem să privim doar spre viitor, vor veni și alte împliniri”, a declarat mama sportivei.

