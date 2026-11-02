A venit să se angajeze și a fugit cu un Bugatti de 3 milioane de euro al șefului companiei! Urmărire ca în filme prin trei țări

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Poveste și urmărire ca în filme în Croația, unde un bărbat în vârstă de 36 de ani a furat bolidul directorului executiv Bugatti. Proprietarul a pornit personal în urmărirea hoțului prin nu mai puțin de trei țări, iar toată aventură s-a încheiat în Austria.

A furat un Bugatti de 3 milioane de euro și a fost urmărit chiar de proprietar, la volanul unui Porsche

O simplă vizită în căutarea unui loc de muncă s-a transformat într-o aventură desprinsă parcă din filmele de acțiune. Un croat de 36 de ani s-a prezentat la sediul companiei Rimac, din apropierea orașului Zagreb. În loc să plece cu o ofertă de angajare, bărbatul a fugit la volanul unui Bugatti Chiron, evaluat la aproximativ trei milioane de euro.

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Autoturismul îi aparținea chiar lui Mate Rimac, directorul executiv al Bugatti, care a fost protagonistul unei

Evenimentul neobișnuit s-a întâmplat miercuri, 28 octombrie, când hoțul a ajuns în curtea complexului companiei și a văzut un Bugatti Chiron cu portierele descuiate și cheile lăsate în interior. Fără să stea prea mult pe gânduri, acesta s-a urcat la volanul automobilului și a fugit.

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Inițial, angajații nu au suspectat nimic neobișnuit, deoarece Mate Rimac obișnuia să își lase mașinile la dispoziția personalului pentru a putea fi mutate atunci când era necesar. Situația a devenit alarmantă în momentul în care cineva a observat că la volan se afla o persoană necunoscută. Proprietarul a fost anunțat, iar sistemul de monitorizare al automobilului a permis identificarea poziției acestuia.

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Mate Rimac a alertat imediat poliția și a plecat personal în urmărirea hoțului, la volanul unui Porsche 911. Între timp, Bugatti-ul se îndrepta către Slovenia. Oamenii legii din Croația, Slovenia și Austria au colaborat pentru recuperarea automobilului. Informațiile despre poziția bolidului au fost transmise în timp real autorităților, iar suspectul a fost prins în cele din urmă de polițiștii austrieci, în apropiere de Graz.

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Șeful Bugatti a vrut să îl ducă acasă pe hoț

Povestea nu s-a terminat odată cu recuperarea mașinii. Mate Rimac a mers la secția de poliție din Austria pentru a discuta personal cu bărbatul care îi furase mașina. Hoțul a explicat că a venit la companie pentru a se angaja, dar a profitat de oportunitatea care i-a ieșit în cale atunci când a găsit cheile în interiorul Bugatti-ului, cu care intenționa să ajungă în Germania.

Cu toate acestea, afaceristul croat a anunțat că nu vrea să depună plângere împotriva suspetului. În plus, Rimac s-a oferit chiar să îl transporte pe bărbat înapoi la familia sa, însă polițiștii nu i-au permis acest lucru. Suspectul riscă să răspundă însă penal pentru furtul automobilului, în ciuda atitudinii îngăduitoare a proprietarului.

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În urma incidentului, Mate Rimac a recunoscut că a făcut o greșeală lăsând cheile în mașină. Acesta a explicat că proceda astfel de ani întregi, pentru că avea încredere în siguranța locului și în oamenii din jurul său. Directorul Bugatti a promis că va renunța la acest obicei. Automobilul a fost recuperat cu unele avarii, care urmează să fie reparate.

este unul dintre cele mai exclusiviste automobile din lume, fiind echipat cu un motor care dezvoltă 1500 de cai-putere și având o viteză maximă limitată electronic la 420 km/h.