A venit să se angajeze și a fugit cu un Bugatti de 3 milioane de euro al șefului companiei! Urmărire ca în filme prin trei țări

Poveste și urmărire ca în filme în Croația, unde un bărbat în vârstă de 36 de ani a furat bolidul directorului executiv Bugatti. Proprietarul a pornit personal în urmărirea hoțului prin nu mai puțin de trei țări, iar toată aventură s-a încheiat în Austria.
O simplă vizită în căutarea unui loc de muncă s-a transformat într-o aventură desprinsă parcă din filmele de acțiune. Un croat de 36 de ani s-a prezentat la sediul companiei Rimac, din apropierea orașului Zagreb. În loc să plece cu o ofertă de angajare, bărbatul a fugit la volanul unui Bugatti Chiron, evaluat la aproximativ trei milioane de euro.
Autoturismul îi aparținea chiar lui Mate Rimac, directorul executiv al Bugatti, care a fost protagonistul unei urmăriri spectaculoase desfășurate pe teritoriul a trei țări din Europa.
Evenimentul neobișnuit s-a întâmplat miercuri, 28 octombrie, când hoțul a ajuns în curtea complexului companiei și a văzut un Bugatti Chiron cu portierele descuiate și cheile lăsate în interior. Fără să stea prea mult pe gânduri, acesta s-a urcat la volanul automobilului și a fugit.
Inițial, angajații nu au suspectat nimic neobișnuit, deoarece Mate Rimac obișnuia să își lase mașinile la dispoziția personalului pentru a putea fi mutate atunci când era necesar. Situația a devenit alarmantă în momentul în care cineva a observat că la volan se afla o persoană necunoscută. Proprietarul a fost anunțat, iar sistemul de monitorizare al automobilului a permis identificarea poziției acestuia.
Mate Rimac a alertat imediat poliția și a plecat personal în urmărirea hoțului, la volanul unui Porsche 911. Între timp, Bugatti-ul se îndrepta către Slovenia. Oamenii legii din Croația, Slovenia și Austria au colaborat pentru recuperarea automobilului. Informațiile despre poziția bolidului au fost transmise în timp real autorităților, iar suspectul a fost prins în cele din urmă de polițiștii austrieci, în apropiere de Graz.
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Povestea nu s-a terminat odată cu recuperarea mașinii. Mate Rimac a mers la secția de poliție din Austria pentru a discuta personal cu bărbatul care îi furase mașina. Hoțul a explicat că a venit la companie pentru a se angaja, dar a profitat de oportunitatea care i-a ieșit în cale atunci când a găsit cheile în interiorul Bugatti-ului, cu care intenționa să ajungă în Germania.
Cu toate acestea, afaceristul croat a anunțat că nu vrea să depună plângere împotriva suspetului. În plus, Rimac s-a oferit chiar să îl transporte pe bărbat înapoi la familia sa, însă polițiștii nu i-au permis acest lucru. Suspectul riscă să răspundă însă penal pentru furtul automobilului, în ciuda atitudinii îngăduitoare a proprietarului.
În urma incidentului, Mate Rimac a recunoscut că a făcut o greșeală lăsând cheile în mașină. Acesta a explicat că proceda astfel de ani întregi, pentru că avea încredere în siguranța locului și în oamenii din jurul său. Directorul Bugatti a promis că va renunța la acest obicei. Automobilul a fost recuperat cu unele avarii, care urmează să fie reparate.
Bugatti Chiron este unul dintre cele mai exclusiviste automobile din lume, fiind echipat cu un motor care dezvoltă 1500 de cai-putere și având o viteză maximă limitată electronic la 420 km/h.