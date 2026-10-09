A venit și replica! MM Stoica a dezvăluit mesajele primite de la Marius Baciu: ”Ce facem acum, ne alintăm?”

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MM Stoica a venit imediat cu replica pentru Marius Baciu și a mărturisit că a fost surprins de afirmațiile acestuia. Mai mult, el consideră că fostul tehnician de la FCSB se alintă după ce a fost îndepărtat de la echipă și a recunoscut că în finalul sezonului precedent și-ar fi dorit un antrenor străin.

MM Stoica, răspuns ferm după ”înțepăturile” lui Marius Baciu

După ce Marius Baciu , președintele Consiliului de Administrație al ”roș-albaștrilor” a citit mesajele primite de la fostul antrenor după anumite apariții ale sale la emisiuni televizate.

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”Luni, 24 august: ‘Felicitări pentru emisiune, presidente! Top’. Marți, 8 septembrie: ‘Mulțumesc mult pentru susținere și cuvintele frumoase, MM! Chiar am avut niște zile crunte. Te înțeleg perfect și pe tine. Las totul în voia lui Dumnezeu!’.

Nu înțeleg! Câteodată mă felicit că nu vorbesc cu nimeni la telefon în afară de Gigi. Eu schimb mesaje. Urăsc să vorbesc la telefon. Așa, îmi rămân mesajele. Eu am spus o chestie foarte clară. Tot timpul am optat pentru un antrenor străin. Nu s-a putut, Gigi hotărăște.

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Am spus că, dacă e român, trebuie să fi demonstrat ceva ca să ajungă la noi sau să fie Dică, Rădoi, Baciu, o fostă glorie a Stelei. Ce aș fi putut să spun mai mult la emisiuni? Eu am susținut orice antrenor cu care am lucrat pentru că aveam tot interesul ca treaba să meargă. Da, mă surprinde oarecum ce spune. Ba îmi mulțumești pentru ce spuneam la emisiuni… dar nu mi-ai spus niciodată: ‘Bă, spune mama că nu m-ai susținut’”, a declarat MM Stoica, la .

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Ce-i reproșează MM Stoica lui Baciu

Oficialul FCSB s-a arătat surprins de faptul că Marius Baciu, care ar avea o , s-a plâns de faptul că nu a fost susținut mai puternic și a precizat că și-ar dori să nu mai fie liantul dintre patronul Gigi Becali și antrenor.

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”Conta ce transmitea Becali staff-ului, nu invers. Ce facem acum, ne alintăm? E adevărat că nu am vorbit după Craiova. Eu țin la Baciu, este un om de mare calitate, chiar este un băiat foarte bun. Nu prea îmi plac despărțirile.

Cu Elias crezi că am vorbit după ce a plecat? Nu, și, punctual, nu vorbesc la telefon. Tu ai nevoie de susținere? Ești bărbat, ai fost căpitanul Stelei, ai nevoie de susținere?! Aș da multe lucruri ca să existe o linie directă și eu să nu mai fiu intermediar între antrenor și Becali”, a spus MM Stoica.