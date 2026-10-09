Sport

A venit și replica! MM Stoica a dezvăluit mesajele primite de la Marius Baciu: ”Ce facem acum, ne alintăm?”

Plecat de la FCSB, Marius Baciu (51 de ani) l-a ”înțepat” pe MM Stoica (61 de ani). Răspunsul nu a întârziat și oficialul ”roș-albaștrilor” a făcut publice mesajele primite de la antrenor.
Traian Terzian
09.10.2026 | 22:26
A venit si replica MM Stoica a dezvaluit mesajele primite de la Marius Baciu Ce facem acum ne alintam
ULTIMA ORĂ
MM Stoica (61 de ani) a răspuns acuzațiilor venite de la Marius Baciu (51 de ani). Sursă foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

MM Stoica a venit imediat cu replica pentru Marius Baciu și a mărturisit că a fost surprins de afirmațiile acestuia. Mai mult, el consideră că fostul tehnician de la FCSB se alintă după ce a fost îndepărtat de la echipă și a recunoscut că în finalul sezonului precedent și-ar fi dorit un antrenor străin.

MM Stoica, răspuns ferm după ”înțepăturile” lui Marius Baciu

După ce Marius Baciu l-a acuzat că nu l-a susținut îndeajuns în ieșirile publice, președintele Consiliului de Administrație al ”roș-albaștrilor” a citit mesajele primite de la fostul antrenor după anumite apariții ale sale la emisiuni televizate.

ADVERTISEMENT

”Luni, 24 august: ‘Felicitări pentru emisiune, presidente! Top’. Marți, 8 septembrie: ‘Mulțumesc mult pentru susținere și cuvintele frumoase, MM! Chiar am avut niște zile crunte. Te înțeleg perfect și pe tine. Las totul în voia lui Dumnezeu!’.

Nu înțeleg! Câteodată mă felicit că nu vorbesc cu nimeni la telefon în afară de Gigi. Eu schimb mesaje. Urăsc să vorbesc la telefon. Așa, îmi rămân mesajele. Eu am spus o chestie foarte clară. Tot timpul am optat pentru un antrenor străin. Nu s-a putut, Gigi hotărăște.

ADVERTISEMENT
Româncă ucisă în Marea Britanie de un student la criminalistică pasionat de „Dexter”....
Digi24.ro
Româncă ucisă în Marea Britanie de un student la criminalistică pasionat de „Dexter”. Cum a aranjat Benjamin Day locul crimei

Am spus că, dacă e român, trebuie să fi demonstrat ceva ca să ajungă la noi sau să fie Dică, Rădoi, Baciu, o fostă glorie a Stelei. Ce aș fi putut să spun mai mult la emisiuni? Eu am susținut orice antrenor cu care am lucrat pentru că aveam tot interesul ca treaba să meargă. Da, mă surprinde oarecum ce spune. Ba îmi mulțumești pentru ce spuneam la emisiuni… dar nu mi-ai spus niciodată: ‘Bă, spune mama că nu m-ai susținut’”, a declarat MM Stoica, la Prima Sport.

ADVERTISEMENT
Ținuta care a făcut înconjurul lumii a fost interzisă! ”Trebuie să ai mare...
Digisport.ro
Ținuta care a făcut înconjurul lumii a fost interzisă! ”Trebuie să ai mare curaj să porți așa ceva”

Ce-i reproșează MM Stoica lui Baciu

Oficialul FCSB s-a arătat surprins de faptul că Marius Baciu, care ar avea o ofertă de a antrena în Maroc, s-a plâns de faptul că nu a fost susținut mai puternic și a precizat că și-ar dori să nu mai fie liantul dintre patronul Gigi Becali și antrenor.

ADVERTISEMENT

”Conta ce transmitea Becali staff-ului, nu invers. Ce facem acum, ne alintăm? E adevărat că nu am vorbit după Craiova. Eu țin la Baciu, este un om de mare calitate, chiar este un băiat foarte bun. Nu prea îmi plac despărțirile.

Cu Elias crezi că am vorbit după ce a plecat? Nu, și, punctual, nu vorbesc la telefon. Tu ai nevoie de susținere? Ești bărbat, ai fost căpitanul Stelei, ai nevoie de susținere?! Aș da multe lucruri ca să existe o linie directă și eu să nu mai fiu intermediar între antrenor și Becali”, a spus MM Stoica.

ADVERTISEMENT
1.60 e cota Betano pentru ”cornere: peste 9.5” la FCSB - Oțelul Galați
Horia Ivanovici, discurs virulent despre „scandalul” Nicu Gheară: „Totul a plecat de la...
Fanatik
Horia Ivanovici, discurs virulent despre „scandalul” Nicu Gheară: „Totul a plecat de la o mare minciună!”. Cum etichetăm un om fără să-l cunoaștem cu adevărat. Video
Martin Pascual, un nou gol de fundaș-golgheter. „Sergio Ramos” la Dinamo, zero până...
Fanatik
Martin Pascual, un nou gol de fundaș-golgheter. „Sergio Ramos” la Dinamo, zero până să vină în România. Detaliu de necrezut. Video
Sepsi – Dinamo 0-2, LIVE în etapa 11 din SuperLiga. Gazdele forțează revenirea...
Fanatik
Sepsi – Dinamo 0-2, LIVE în etapa 11 din SuperLiga. Gazdele forțează revenirea în meci
Tags:
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
Mutu și Măldărășanu, pe lista FRF pentru postul de selecționer
iamsport.ro
Mutu și Măldărășanu, pe lista FRF pentru postul de selecționer
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!