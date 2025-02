„A venit un ungur să conducă în Moldova!”. Vasile Miriuță e convins că va salva Iașiul de la retrogradare!

, iar moldovenii speră să se îndepărteze astfel de zona retrogradării. Antrenorul grupării alb-albastre, Vasile Miriuță, are toată convingerea că se va menține în primul eșalon valoric cu gruparea ieșeană.

Vasile Miriuță e convins că va salva Iașiul de la retrogradare: „A venit un ungur să conducă în Moldova!”

Obiectivul principal al celor de la Poli Iași din sezonul 2024/2025 este salvarea de la retrogradare. Vasile Miriuță, antrenor reputat în fotbalul românesc, reprezintă marea speranță a conducerii clubului din Copou.

Invitat la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, tehnicianul maghiar a recunoscut că nu-și face griji în privința salvării formației ieșene din zona retrogradării. Mai mult, îndeplinirea acestui scop ar conta enorm și la palmaresul său de antrenor principal.

“O salvez, că altfel nu veneam! Ai văzut și asta, că a venit un ungur să conducă în Moldova! (n.r. – râde) Aici sunt ungur, dincolo sunt român!

Dacă m-au înjurat ăia la mine la Baia Mare, mă mai aștept ca-n alt oraș să nu mă înjure? Despre ce vorbim? Prin câte am trecut în viața asta… Asta să fie problema mea, să mă înjure unul sau doi.

Îi salvez, îmi doresc din tot sufletul să-i salvez, sincer! Foarte mult îmi doresc. E o provocare mare, într-adevăr, dacă îi salvez, e foarte bine și pentru cariera mea, ăsta-i adevărul.

Dacă lui Petrescu i se cere demisia și pe locul 2, la mine ce să mai zic? (n.r. – râde) Nu le putem închide gura. Lasă-i să ne înjure, să facă ce vor, noi mergem înainte”, a precizat Vasile Miriuță, în direct prin video call la FANATIK SUPERLIGA.

Vivi Răchită, legendarul fotbalist al Petrolului și analist al emisiunii moderate de Horia Ivanovici, îi dă credit lui Vasile Miriuță și o vede pe Poli Iași detașată din coada clasamentului.

“Eu cred că are șanse să rămână, dar totul se va întâmpla în acest play-out. Pentru că și anul trecut spuneam de Botoșani, când au intrat în play-out, că sunt sigur retrogradați. Și au ajuns la baraj, au trecut de Mioveni, au rămas.

E acest baraj care te poate salva. Vedem cele două care o să retrogradeze direct. Sunt echipe care se vor bate în play-out pentru salvare și nu va fi ușor play-out-ul, pentru că se înjumătățesc punctele, apoi dacă ai pierdut două meciuri, te duci sub linia roșie și e greu să mai scapi”, a punctat Răchită.

Miriuță a analizat și debutul lui Andrei Gheorghiță la FCSB: “S-a văzut siguranța pe el!”

Vasile Miriuță a vorbit și despre transferul lui Andrei Gheorghiță de la Poli Iași la FCSB. , în meciul cu Sepsi de duminică seară, 9 februarie.

Fostul internațional maghiar a fost pe deplin mulțumit de prestația lui Gheorghiță din primul meci oficial pentru formația roș-albastră. Mai mult, tânărul jucător ar putea fi un mare câștig și pentru echipa națională a României, crede antrenorul Iașiului.

“(n.r. – Cum ți s-a părut debutul lui Gheorghiță la FCSB?) Foarte bun, eram pe autocar că ne-am întors, am văzut. Bun, foarte bun debut! Sigur pe el, tupeu, fără frică, foarte bun debut!

S-a văzut siguranța pe el, de parcă era de-o juma’ de an, de un an de zile la FCSB. S-a integrat repede și tupeul ăla de fotbalist, încrederea, are încredere în el puștiul. L-au văzut băieții repede, au bătut palma cu el, înseamnă că s-a integrat bine acolo.

(n.r. – A dat lovitura Gigi Becali cu el?) Eu zic că da. Are 22 de ani, fizic frumos, înalt, exact cum îi place la domnul Becali, ăștia peste 1,85. Jucător tehnic, scoate adversarul din joc din preluare, inteligent, pleacă bine din spații… Bună afacere!

(n.r. – Poate să fie într-un an sau doi și o soluție pentru echipa națională?) Eu zic că da. Dacă va fi serios și va avea și șansă și noroc, eu zic că da, de ce nu”, a spus Vasile Miriuță.

