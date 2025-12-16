A venit verdictul în războiul Kylian Mbappe – PSG! Lovitură uriașă: 61.000.000 de euro

ADVERTISEMENT

Tribunalul pentru Litigii de Muncă din Paris a oferit verdictul în procesul dintre Kylian Mbappe și PSG. Fotbalistul a avut câștig de cauză, însă ar urma să primească „doar” 61 de milioane de euro din cele 263 solicitate din partea clubului. Avocații jucătorului de la Real Madrid au reacționat după cele întâmplate.

Kylian Mbappe, victorie în procesul cu PSG! Ce sumă ar urma să achite clubul

Tribunalul a decis că PSG trebuie să îi plătească lui Kylian Mbappe salariile restante pentru ultimele trei luni de contract, în valoare de 55 de milioane de euro, dar și concediul de odihnă, suma ridicându-se în acest fel la 61 de milioane de euro. Așadar, fotbalistul lui Real Madrid primește doar o parte din suma de 263 de milioane pe care a solicitat-o.

Instanța a dispus, de asemenea, executarea provizorie a pedepsei, așadar PSG va trebui să îi achite lui Mbappe această sumă chiar și în cazul, foarte probabil de altfel, în care clubul va face apel. , din partea fotbalistului, însă cererea a fost respinsă de către Tribunal.

Cum au reacționat avocații lui Kylian Mbappe după victoria de la Tribunal

„Solicităm de 18 luni achitarea salariilor care i-au fost datorate și exact asta am obținut”, a declarat avocata fotbalistului, Delphine Verheyden, în momentul în care a părăsit sala de judecată, conform publicației spaniole .

Cealaltă avocată a lui Mbappe, Frederique Cassereau, a afirmat că ar fi „elegant” din partea lui PSG să nu facă apel după acest verdict, pe care l-a caracterizat drept „istoric”, deoarece întărește drepturile jucătorilor în disputele contra cluburilor.

De la ce a pornit războiul dintre Kylian Mbappe și PSG

În momentul în care a anunțat că va pleca de la PSG, urmând să semneze cu Real Madrid din postura de jucător liber, clubul a refuzat să îi mai achite salariul pentru ultimele trei luni, cei din conducere susținând că exista un acord verbal în acest sens. Parizienii nu au reușit să demonstreze însă existența acestui acord, iar Tribunalul i-a dat dreptate lui Mbappe.