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A vorbit cu lacrimi în ochi despre omul care l-a dezamăgit la Dinamo: „Meseria lui este să distrugă”

Adrian Baciu
01.11.2026 | 22:24
A vorbit cu lacrimi in ochi despre omul care la dezamagit la Dinamo Meseria lui este sa distruga
EXCLUSIV FANATIK
Atac la adresa șefului de la CS Dinamo. Legenda din Ștefan cel Mare a răbufnit. Foto: sport.pictures.eu.
O legendă a clubului Dinamo a vorbit cu lacrimi în ochi despre o persoană de la actualul Club Sportiv care i-a lăsat un gust extrem de amar prin comportamentul său.
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În ultimii ani, între legenda dinamovistă Dănuț Lupu (59 de ani) și conducerea Clubului Sportiv Dinamo a existat o relație extrem de rece. Cauza acestei situații este un conflict pe care fostul mare jucător din Ștefan cel Mare l-a avut cu un oficial din club. Cine este omul despre care Lupu spune că „meseria lui este să distrugă”?

Cine e omul de la Dinamo care l-a dezamăgit crunt pe Dănuț Lupu

În ultimii ani, Dănuț Lupu a intrat într-o dispută cu Ionuț Popa, președintele Clubului Sportiv Dinamo. Între cei doi au existat o serie de tensiuni mai vechi care au avut și legături cu plecarea lui Lupu din club și cu modul în care legendarul dinamovist a fost tratat de conducerea de la CS Dinamo în 2023, când acesta a primit o condamnare la închisoare cu executare.

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În direct la FANATIK SUPERLIGA, Dănuț Lupu afirmă că între el și Ionuț Popa a existat, la un moment dat, o relație bună. Apoi, fără să dezvolte cu exactitate, ceva a intervenit și totul s-a schimbat. Lupu nu se ferește de cuvinte și spune că șeful lui CS Dinamo se pricepe de minune, încă de mic, în a distruge: „asta e meseria lui!”.

Eu am avut o relație ok, până la un moment dat, cu Ionuț (Popa). Să fie sănătos, să îi dea Dumnezeu sănătate. Deși lumea spune altele, nu mă interesează, să fie sănătos. Dar în viață toate se învârt și vin pe rând. El e învățat de mic să atace și să distrugă. Asta face cel mai bine și e meseria lui. (n.r. De ce ești așa afectat?) Pentru că, la un moment dat, l-am ajutat mai mult pe el decât m-am ajutat pe mine. (n.r. De ce zici că meseria lui este să distrugă?) Asta e meseria lui. Asta a învățat să facă”, spune legenda dinamovistă, despre șeful lui CS Dinamo.

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Gestul prin care Ionuț Popa l-a lovit cel mai rău pe Dănuț Lupu

Dănuț Lupu spune că a existat un eveniment în urma căruia Ionuț Popa a decăzut total în ochii lui. E vorba de momentul în care fiul fostului mare jucător a fost dat afară de la club. „(n.r. Când te-a dezamăgit cel mai mult?) În momentul în care l-a dat afară pe băiatul meu de la club. Ok, avea ce avea cu mine, dar ce avea cu băiatul meu? Păi, eu când o vedeam pe fata lui o luam în brațe și o pupam non-stop. Asta ce înseamnă, că eu când o văd pe fata aia să nu mă mai joc cu ea, să nu o mai pup, pentru că sunt certat cu el?”, adaugă Dănuț Lupu.

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Dănuț Lupu a fost angajat la CS Dinamo (Clubul Sportiv Dinamo) aproximativ 2 ani. În 2021, acesta a preluat conducerea tehnică a proiectului echipei de fotbal a clubului Ministerului Afacerilor Interne (CS Dinamo). Din noiembrie 2022, el a preluat în mod direct și rolul de antrenor principal al echipei de seniori în Liga 3, după plecarea lui Daniel Iftodi. Colaborarea lui Lupu cu CS Dinamo s-a încheiat în octombrie 2023, în momentul în care fostul mare fotbalist a fost condamnat definitiv la închisoare.

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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