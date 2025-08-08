A vrut să aibă noroc în dragoste, dar a rămas fără 30.000 de euro. Cum a fost păcălită o femeie din București de două „vrăjitoare”

Două femei din Capitală au fost reținute după ce au păcălit o persoană cu „ritualuri de împreunare”. Acestea au reușit, de-a lungul timpului, să obțină suma de 30.000 de euro cu promisiuni false.

Cum a rămas o femeie fără 30.000 de euro

În luna iunie, două femei au pretins pe rețelele de socializare că sunt „vrăjitoare” și că pot face diferite „farmece și blesteme” în schimbul unor sume de bani. De asemenea, ele promiteau că pot face și „ritualuri de împreunare pentru persoana iubită”. Cele două femei se intitulau ”vrăjitoarea Claudia” şi „vrăjitoarea Maria”, spun surse judiciare, conform .

Astfel, la serviciile lor a apelat o persoană, care dorea să-și rezolve diferite probleme din viață. Autoritățile au precizat faptul că cele două „vrăjitoare” au reușit să obțină suma de 30.950 de euro.

Mai mult decât atât, cercetările arată faptul că în momentul în care victima dorea să încheie colaborarea, cele două o amenințau și o constrângeau moral pentru a le da, în continuare, bani. De asemenea, i se spunea că dacă dorește să se oprească, toate se vor întoarce împotriva ei.

„În fapt, în perioada 6 iunie – 17 iunie 2025, o femeie, cu sprijinul altei femei, ambele utilizând calităţi mincinoase, respectiv prezentându-se pe reţele de socializare că deţin puteri supranaturale şi că realizează diverse ritualuri oculte, ar fi indus în eroare o persoană, sub pretextul că, prin metode specifice actelor de vrăjitorie, îi va rezolva diferite probleme personale, context în care ar fi determinat-o şi ar fi constrâns-o pe aceasta să îi remită 30.950 de euro”, a anunțat Poliția Capitalei.

Vrăjitoarea Claudia și vrăjitoarea Maria au fost reținute

Oamenii legii a anunțat, vineri, că poliţişti de la Secţia 21 Poliţie, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, au pus în aplicare două , în municipiul Bucureşti şi în judeţul Giurgiu, într-un dosar penal de înşelăciune.

În urma prechezițiilor, au fost ridicate mai multe bunuri, printre care dispozitive electronice pe care acestea le-ar fi utilizat, documente şi obiecte folosite la efectuarea de ritualuri oculte şi acte de vrăjitorie. De asemenea, au fost identificaţi şi ridicaţi 101.500 de lei şi 12.350 de euro.

Cele două femei au fost duse la audieri, ulterior ele fiind reţinute pentru 24 de ore, urmând să fie prezentate în faţa instanţei, cu propuneri legale. Cercetările sunt continuate de către poliţişti din cadrul Secţiei 21 Poliţie, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6