A vrut să călătorească de la Glasgow la Londra, dar s-a trezit dimineața în aceeași gară. Aventura unui pasager scoțian

Se întâmplă și la case mai mari. Dacă în România, trenurile au frecvent întârzieri majore, în Scoția, recent, o garnitură nici măcar nu a plecat din gară, deși pasagerii erau la bord.

Jim Metcalfe, un cetățean scoțian care voia să călătorească de la Glasgow la Londra, a constatat cu stupoare, dimineața, când s-a trezit în vagonul cușetă, că trenul său era în aceeași gară.

Povestea bărbatului a devenit virală în mediul online, după ce chiar el a expus-o într-o postare pe contul personal de Twitter.

Jim folosește în mod regulat serviciul feroviar de transport dinspre Glasgow către , însă niciodată nu a avut o experiență atât de ciudată la bordul mijlocului de transport în comun.

”În 15 ani de când merg cu trenul ăsta am întâlnit multe întâmplări bizare, însă cea din prezent asta este cea mai ciudată. M-am trezit și trenul nu plecase din Glasgow.

A stat aici toată noaptea, iar acum ne coboară din tren la 5:30 dimineața, în orașul greșit”, a scris el pe site-ul de socializare.

In 15 years of using this train, and through many bizarre twists and turns, this has to be strangest yet. Wake up, and the train never left Glasgow. It was just sat here all night, and now we have been thrown off it at 5.30am in the wrong city.

— Jim Metcalfe (@jim_metcalfe)