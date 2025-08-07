A vrut să dea informații secrete Rusiei. Un soldat american de doar 22 de ani a fost arestat. Motivul pentru care a trădat SUA

Un soldat american de 22 de ani, activ în cadrul Armatei SUA, a fost arestat după ce ar fi încercat să furnizeze informații sensibile guvernului rus. Taylor Adam Lee este vizat de două capete de acuzare federale: tentativă de transmitere a informațiilor privind apărarea națională și exportul de date tehnice controlate fără licență, conform documentelor depuse în instanță.

Soldat american, arestat. A vrut să dea informații secrete Rusiei

„Arestarea de astăzi este un mesaj clar pentru oricine se gândește să trădeze Statele Unite, în special pentru militarii care au depus jurământ să apere țara. FBI și partenerii noștri vor face tot ce le stă în putință pentru a proteja cetățenii americani și a apăra informațiile clasificate”, a declarat Roman Rozhavsky, director adjunct al Diviziei de Contra-informații din cadrul FBI.

Lee nu a formulat încă un răspuns oficial în fața acuzațiilor, care au fost depuse la Tribunalul Federal din Districtul de Vest al statului Texas. Deocamdată, nu există informații despre un avocat care ar trebui să îl reprezinte.

Procurorii susțin că Lee, deținător al unei autorizații de securitate de nivel „strict secret”, a încercat să furnizeze Rusiei informații privind modul de operare și vulnerabilitățile principalul tanc de luptă al armatei SUA, în schimbul cetățeniei ruse.

Militarul a vrut să dezvăluie cum funcționează principalul tanc de luptă al Rusiei

Luna trecută, Lee a predat un card SD care conținea documente și informații despre tanc și alte operațiuni militare americane unei persoane pe care o credea ofițer de informații rus. În documente se regăseau informații tehnice pe care Lee nu era autorizat să le divulge, unele fiind marcate cu mențiunea „Informații neclasificate controlate”, potrivit acuzării.

„Soldații care își încalcă jurământul și devin amenințări interne vor fi prinși și trași la răspundere. Vom continua să protejăm personalul Armatei și să asigurăm securitatea echipamentelor noastre”, a transmis generalul de brigadă Sean Stinchon, comandantul Diviziei de Contra-informații a Armatei.

Cum mai este relația dintre SUA și Rusia

Între timp, relația . Războiul din Ucraina a dus la tensiuni mari între Donald Trump și Vladimir Putin, însă lucrurile par că se calmează. Liderul de la Casa Albă are de gând să se întâlnească în curând cu președintele rus, chiar săptămâna viitoare, susține presa americană.

Totul are loc în contextul în care președintele american vrea neapărat încetarea războiului din Ucraina. Pentru a ajunge în acest punct, oficialul american a amenințat în ultima perioadă de mai multe ori Rusia cu sancțiuni dure. Recent, Vladimir Putin și trimisul special al lui Donald Trump, Stephen Witkoff, s-au întâlnit la Kremlin și au purtat o discuție de trei ore, conform

Imediat după, președintele american a postat pe contul personal de socializare că în cadrul acestei discuții s-au făcut „progrese importante”. ”Trimisul meu special, Steve Witkoff, tocmai a avut o întâlnire extrem de productivă cu preşedintele rus Vladimir Putin. A fost înregistrat un mare progres. După aceea, i-am informat pe unii dintre aliaţii noştri europeni”, a scris Trump pe Truth Social.