A vrut să dea lovitura vieții cu AI-ul, dar s-a trezit „țepuit”! Pierdere grea pentru legendarul portar al lui Arsenal

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Jens Lehmann (56 de ani), fostul star de la Arsenal și Borussia Dortmund, trece prin momente dificile. Fostul mare portar a crezut că face o afacere de succes, dar s-a trezit cu probleme serioase cu legea. Ce s-a întâmplat, de fapt, și cum a ajuns într-o asemenea situație.

Jens Lehmann are probleme cu legea. Ce a făcut fostul mare portar german

Fostul portar a dat în judecată o firmă de audit și cere daune colosale, de peste 572.000 de euro. Motivul? O investiție într-o companie de tehnologie axată pe inteligența artificială care s-a transformat într-un adevărat Totul a început în 2020, când Lehmann a simțit mirosul unei afaceri de aur. Compania din Munchen își evalua acțiunile la o valoare de piață de 6,50 euro, dar prețul de achiziție în acel moment era de doar aproximativ 1 euro.

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Convins că dă lovitura vieții, legendarul portar a băgat mâna adânc în buzunar și a virat nu mai puțin de 500.000 de euro în cadrul unei majorări de capital a companiei. , însă ce a urmat l-a adus într-un punct critic al existenței sale. O preluare eșuată a unei alte firme a făcut ca prețul acțiunilor să se prăbușească iremediabil. Acum, valoarea unei acțiuni a ajuns la sub 1 euro bucata, iar neamțul estimează că a „evaporat” deja 330.000 de euro din banii săi.

Cum vrea Jens Lehmann să își revină. Soluția disperată la care a apelat

Fostul fotbalist nu lasă lucrurile așa. Mai exact, el a trecut la atac în sala de judecată, acuzând firma de audit că i-a ascuns riscurile uriașe ale investiției și modul în care urmau să fie cheltuiți banii lui.

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„Pentru această sumă trebuia să primesc 500 de mii de acțiuni. Am primit doar 170 de mii!” a declarat el în instanță. Acum, cazul se află pe masa judecătorilor de la tribunalul din Munchen, iar Jens Lehmann speră să recupereze daunele uriașe.

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Cariera lui Jens Lehmann

Retras oficial în vara anului 2011, Jens Lehmann a evoluat în tricoul unor formații de top din Europa: FC Schalke 04, AC Milan, Borussia Dortmund, Arsenal și VfB Stuttgart. Cele mai multe trofee le-a strâns în Anglia, câștigând alături de „tunari” campionatul, Cupa și Supercupa Angliei. Pentru naționala Germaniei, Lehmann a strâns 61 de apariții.