A vrut să facă un gest frumos în memoria Reginei Elisabeta, dar a atras furia musulmanilor. A fost arestat, iar acum așteaptă sentința

A vrut să facă un gest frumos în memoria Reginei Elisabeta a II-a, dar din păcate, a atras furia musulmanilor. Un bărbat a fost arestat în orașul sfânt Mecca din Arabia Saudită, iar acum își așteaptă sentința.

Un bărbat a ajuns pe mâinile oamenilor legii după ce a făcut un mic pelerinaj în memoria și amintirea , care a încetat din viață la vârsta de 96 de ani, în cursul zilei de 8 septembrie 2022.

Pelerinul, care este un cetățean din Yemen, a călătorit în Arabia Saudită, unde a intrat în Marea Moschee din Mecca. Ceea ce inițial s-a dorit un gest frumos pentru regretata Suverană s-a transformat în cele din urmă într-o infracțiune.

Bărbatul a postat pe rețelele sociale un clip video din cel mai sfânt loc al islamului, unde cei care nu sunt musulmani nu au voie să intre. Și asta nu este tot, pelerinul ține în mână un banner, care sunt complet interzise în lăcașurile de cult.

„Umra pentru sufletul reginei Elisabeta a II-a, îi cerem lui Dumnezeu să o accepte în cer și printre drepți”, este mesajul care apare pe afișul bărbatului din Yemen, notează .

„Forțele de ordine au arestat un yemenit care a apărut într-un clip video cu un banner în interiorul Marii Moschei, încălcând regulamentele și instrucțiunile pentru umra.

A fost arestat, s-au luat măsuri legale împotriva lui și a fost trimis în judecată”, se arată într-un comunicat difuzat de presa de stat din Arabia Saudită.

