A vrut să își scape soțul de chinuri, dar a ajuns pe mâna polițiștilor. Povestea cutremurătoare a unei foste contabile de 84 de ani din București

O femeie de 84 de ani din București a recurs la un gest extrem în încercarea de a-i curma suferința soțului ei, cu doar un an mai mare. În final, aceasta a ajuns pe mâna polițiștilor. Cum a ajuns să fie condamnată pentru tentativă de omor.

Cum a vrut o femeie să-i curme suferința soțului bolnav

O pensionară din Capitală, fostă contabilă, a recurs la un gest extrem. Aceasta a vrut să-i pună capăt zilelor soțului ei bolnav, pentru a nu-l mai vedea în chinuri. De asemenea, aceasta în același mod. Totul s-a întâmplat chiar în apartamentul celor doi, situat în Sector 3.

Bărbatul era imobilizat la pat, iar femeia nu a mai putut suporta situația. Bătrânețea își spunea cuvântul și nu mai reușea să-l îngrijească. La doar câteva zile după ce a făcut 81 de ani, aceasta a luat hotărârea de a pune somnifere în cafeaua soțului, conform .

De asemenea, acea substanță a pus-o și în băutura ei, după ce a lăsat un pentru fiul ei. Ea îi cerea acestuia să nu încerce să o salveze. Totuși, fiul femeii a avut o presimțire sumbră.

La scurt timp, el a alertat o vecină, care a cerut ajutorul autorităților. La fața locului s-au deplasat medicii, care au reușit să-i salveze pe amândoi, în ultima clipă.

Femeia a fost acuzată de tentativă de omor

Judecătorii de la Tribunal au decis că este vorba despre o tentativă de omor, așa că au condamnat-o la trei ani de închisoare. Cu toate acestea, ei au suspendat executarea pedepsei pe motiv că are o vârstă înaintată, iar locul ei nu este chiar în spatele gratiilor.

Mai mult decât atât, magistrații au decis să o interneze în Spitalul de Urgență Floreasca, pentru îngrijiri medicale și au obligat-o să achite toate cheltuielile aferente. Între timp, soțul femeii a murit din cauze naturale.