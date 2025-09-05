A vrut să plece în război, dar a ajuns la PSG! Mircea Lucescu i-a făcut portretul fostului său fotbalist pentru care „Regina Europei” a plătit 63 de milioane de euro

După o perioadă mai lungă de un deceniu la Șahtior Donețk, acolo unde l-a întâlnit pe Ilya Zabarnyi, noul fotbalist al lui PSG, pe care l-a antrenat timp de 3 sezoane. Selecționerul naționalei României a vorbit despre noul star al parizienilor.

Cine este Ilya Zabarnyi, noul fundaș al lui PSG

Născut pe 1 septembrie 2002, Ilya Zabarny este o mare speranță a fotbalului ucrainean, deși țara sa este într-o situație politică complicată. El este un produs al academiei de fotbal a lui Dinamo Kiev, echipa orașului său natal.

Zabarnyi a jucat pentru echipa a doua până în iulie 2019, când a fost promovat la prima echipă, iar debutul în prima ligă din Ucraina și l-a făcut un an mai târziu, pe 11 septembrie 2020. Tânărul stoper a fost antrenat timp de 3 ani de Mircea Lucescu și a părăsit Dinamo Kiev în 2023, odată ce atacurile Rusiei asupra Ucrainei au devenit tot mai dese și mai dure.

La acea vreme, pe când avea doar 20 de ani, nou promovata Bournemouth plătea 30.8 milioane de euro pentru a-l aduce în cel mai tare campionat al lumii, Premier League. După doi ani petrecuți sub comanda lui Andoni Iraola, stâlpul din apărarea „cireșelor” a prins transferul vieții, iar PSG, l-a adus la Paris pentru suma de 63 de milioane de euro.

Ilya Zabarnyi se află de două ori în topul celor mai scumpe transferuri ale fotbaliștilor ucraineni

Cu cele două transferuri în Premier League și Ligue 1, Zabarnyi a însumat aproape 100 de milioane de euro plătite pentru transferurile sale, la doar 22 de ani. El a devenit al doilea cel mai scump transfer al unui fotbalist ucrainean, după cel al lui Mykhaylo Mudryk, la Chelsea, pentru 70 de milioane de euro. Fundașul se află de două ori în top 5, transferul său de la Dinamo Kiev la Bournemouth fiind plasat pe poziția a 5-a:

€70.00M – Mykhaylo Mudryk (2023, Șahtior – Chelsea)

€63.00M – Ilya Zabarnyi (2025, Bournemouth – PSG)

€43.88M – Andriy Shevchenko (2006, Milan – Chelsea)

€35.00M – Oleksandr Zinchenko (2022, Manchester City – Arsenal)

€30.80M – Ilya Zabarnyi (2025, Dinamo Kiev – Bournemouth)

Cum l-a caracterizat Mircea Lucescu pe Ilya Zabarnyi pentru L’Equipe: „Va fi peste Pacho și Marquinhos”

Atunci când Mircea Lucescu a preluat Dinamo Kiev, Ilya Zabarnyi era doar un puști de 18 ani, a cărui cotă se ridica la doar 50.000 de euro. Dorința sa de a învăța și munca pe care o depunea la fiecare antrenament, l-au făcut pe „Il Luce” să-i vadă adevăratul potențial, iar tânărul ucrainean a început să devină ușor, ușor o certitudine pentru echipă.

„Când l-am văzut jucând pe Ilya, mi-am asumat responsabilitatea. Ceea ce m-a impresionat la el a fost dorința de a învăța. Comportamentul său a fost întotdeauna ireproșabil. Fizic, era deja puternic. Tehnic, ar fi putut fi pus în dificultate de adversari mai agili, dar a progresat enorm. Acesta a fost întotdeauna punctul lui forte”, a spus Mircea Lucescu, conform cotidianului francez.

„Îi are rivali pe post pe Marquinhos și Pacho, dar veți vedea că, până la urmă, el va juca la parizieni cel mai mult. Ilya a știut să-și folosească inteligența pentru a deveni fotbalistul de astăzi și încă mai poate progresa”, a continuat „Il Luce”.

Îi datorează Zabarnyi succesul lui Mircea Lucescu? Cum a ajuns tânărul fundaș la prima echipă a lui Dinamo Kiev

Anatoli Volk, vicepreședintele echipei Dinamo Kiev, a povestit că la momentul respectiv, echipa ce avea să devină campioana Ucrainei se confrunta cu un moment dificil din punct de vedere al accidentărilor, iar Mircea Lucescu a insistat că Zabarnyi să fie adus la echipă, deși conducerea își dorea să transfere un nou fundaș central:

„Am avut o problemă în centrul apărării cauzată de accidentări. Clubul se gândea să transfere un jucător experimentat. Mircea Lucescu, care sosise de curând ca antrenor, a spus că nu are sens, pentru că observase băieți foarte buni la echipa secundă. Mister i-a oferit șansa”, a spus Anatoli Volk, vicepreședintele lui Dinamo Kiev.

A vrut să-și abandoneze cariera în fotbal și să lupte pentru țara sa! Dezvăluiri uluitoare ale lui Ilya Zabarnyi despre războiul din Ucraina

Imediat după începerea războiului, în februarie 2022, Ilya Zabarnyi a dorit să lupte pentru țara sa și să abandoneze cariera de sportiv, însă apropiații l-au convins că poate ajuta mult mai mult Ucraina, promovând-o pe marile arene pe care evoluează.

„M-am întrebat: ce pot face pentru țara mea? M-am gândit să mă înrolez în armată. Să iau pur și simplu o armă și să învăț să trag”, a spus Ilya Zabarnyi, într-un interviu pentru , în perioada în care evolua la AFC Bournemouth.

Ilya Zabarnyi, sprijin pentru conaționalii săi! Ajutor financiar pentru familiile ucrainenilor uciși în război

Împreună cu alți 8 colegi de la naționala Ucrainei, Ilya Zabarnyi oferă ajutor financiar pentru familiile a 12 fani care și-au pierdut viețile în război, conform L’Equipe: „Dacă ucrainenii nu îi ajută pe ucraineni, atunci de ce ar trebui să o facă europenii sau americanii?”, este părerea noului apărător al lui PSG.