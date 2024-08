„A vrut să renunțe!”. Povestea Mihaelei Cambei, care a adus României argintul olimpic la haltere: „Toți îi ziceau ‘țăranca din Dofteana’. Venea acasă plângând”

Mihaela Cambei a scris istorie pentru sportul românesc la Jocurile Olimpice de la Paris 2024. Halterofila și a produs o bucurie de nedescris la nivel național. Cei mai fericiți pentru performanța sportivei în vârstă de 21 de ani sunt locuitorii comunei Dofteana, județul Bacău.

Mihaela Cambei, vicecampioană olimpică la Paris, prin ochii tatălui: „La cât de ambițioasă este, va cuceri și aurul!”

Mihaela Cambei . După o prestație stelară, halterofila din România a cucerit medalia de argint, fiind la un singur kilogram distanță de aurul olimpic. Totuși, Florin, tatăl Mihaelei, consideră că într-o bună zi fiica sa va urca pe cea mai înaltă treaptă a podiumului.

ADVERTISEMENT

„Am pus telefonul la încărcat a treia oară de dimineață încoace, mă sună toată lumea. Fata cea mare, de 24 de ani, e măritată, la casa ei. Apoi vine Mihaela și mai e Lucian, cel mic, 16 ani.

Face tot haltere, vine tare din urmă. e la clubul din Bistrița. Iar de la fata cea mare am un nepoțel, care e tot la haltere! Am văzut finala acasă, cu soția și prietenii. A fost o nebunie.

ADVERTISEMENT

Nu e nicio rușine să faci muncile câmpului. Am un tractor și lucrez terenurile oamenilor. Cosesc, arat, semănat, tot ce este nevoie. Sincer, cumva, mă agățam de bronz…

Mihaela, la fel, se aștepta la bronz… A fost să fie argint. La cât de ambițioasă este, va cuceri și aurul!”, a povestit Florin, 44 de ani, tatăl Mihaelei Cambei, pentru .

ADVERTISEMENT

„Noi am crezut, inițial, că merge la gimnastică”

Încă de când avea vârsta de 10 ani, Mihaela Cambei a fost selectată de antrenorii Gheorghe și Cristina Maftei. Tatăl vicecampioanei olimpice la haltere a crezut, în primă fază, că fiica sa merge la gimnastică. Totuși, brațele și picioarele puternice ale Mihaelei au făcut-o să se îndrepte către un alt sport.

„De ce haltere? E o poveste mai lungă. A fost o selecție la școală… Noi am crezut, inițial, că merge la gimnastică.. Mai târziu am aflat despre ce e vorba. Au zis că are picioarele și brațele puternice…

ADVERTISEMENT

Sincer, aveam și eu o nebuneală. Amenajasem o mică sală în casă, făceam flotări, genuflexiuni, cu fetițele lângă mine… Poate așa i-am dat microbul”, a mai spus tatăl halterofilei. În zadar, mama Mihaelei Cambei, Maria, a încercat să se opună. „Ăsta nu e sport de fete”.

Momente crunte pentru Mihaela Cambei înainte de Jocurile Olimpice de la Paris 2024: „A avut mari probleme la cot”

Tatăl Mihaelei Cambei povestește că, înainte ca sportiva să plece la Paris, s-a accidentat la cot. Cea care avea să devină vicecampioană olimpică a tras din greu pentru a se recupera cu injecții și masaje. Răsplata a venit la Paris. Florin Cambei creionează portretul unei adevărate luptătoare.

„Era accidentată dinainte de concurs. Cu o săptămână înainte să plece la Paris, la un antrenament, a scăpat mâna la o ridicare și a avut mari probleme la cot. A făcut injecții, masaje, ce presupune recuperarea.

Mi-a zis, însă, că poate, deși are dureri! Când am văzut-o, la penultima încercare de la concursul olimpic, m-am speriat. Dar s-a terminat cu bine. Și în Argentina a concurat accidentată. Atunci a fost mai grav, la umăr. A strâns din dinți”, a mai spus tatăl sportivei.

„Mihaela n-a fost obișnuită cu munca pământului. Îi e dor de grădină, de animale, de mirosul ierbii”

Mihaela Cambei este legitimată în prezent la Clubul Sportiv Municipal Onești, oraș aflat la 35 de kilometri de comuna în care locuiește familia sportivei. Din 2023, halterofila a primit titlul pentru cetățean de onoare al comunei Dofteana.

„Când vine acasă, ea, care n-a fost obișnuită cu munca pământului, îmi zice că pute. Ne-a promis că stă cu noi o săptămână. Îi e dor de grădina noastră, de animale, de mirosul ierbii, de lătratul câinilor. Și nouă ne e dor de ea.

A stat numai în căminul clubului CSM Onești. Venea doar vinerea acasă, cu trenul. Noroc că stăm chiar vizavi de gara din Dofteana”, a declarat bărbatul în vârstă de 44 de ani.

„A vrut să renunțe!”. Povestea Mihaelei Cambei, care a adus României argintul olimpic la haltere: „Toți îi ziceau ‘țăranca din Dofteana’. Venea acasă plângând”

Mihaela Cambei a avut de înfruntat momente grele de-a lungul carierei. Sportiva a absolvit Liceul Sportiv din Onești, unde a devenit victima bullyingului. Într-un moment critic, Mihaela Cambei a fost la un pas să renunțe, însă a continuat cu ajutorul familiei și a celor de la CSM Onești.

„A avut probleme la Onești, toți îi ziceau că e țărancă din Dofteana. Plângea când venea acasă! A vrut să renunțe, i-am spus că trebuie să treacă singură peste asta. Viața e grea… A înțeles, sărăcuța! Cei de la CSM Onești și noi am convins-o că trebuie să continue.

„După ce a obținut rezultate, a lăsat școala pe planul doi. Dar se va înscrie la facultatea de educație fizică. Mai are mulți ani de carieră în față, dar cred că, la final, va rămâne tot în sport.

„Îi place să machieze și să fie machiată. Și-a cumpărat un apartament în Onești”

Miss Haltere, așa îmi zic toți că e acum. Îi place să machieze și să fie machiată, să arate bine oriunde merge. Și-a cumpărat un apartament în Onești și ar dori să-și deschidă un salon de fitness la Dofteana.

În ea și în antrenorii de la Onești, cu care lucrează de 11 ani, am cea mai mare încredere. De altceva mi-e frică. Invidia e mare. I-am zis să fie atentă, să nu-i pună cineva ceva dubios în farfurie. Să fie cu ochii-n patru”, au fost cuvintele tatălui Mihaelei Cambei.

100.000 de euro este suma pe care Mihaela Cambei o va primi pentru performanța de la JO de la Paris 2024

205 kilograme a ridicat în total Mihaela Cambei în finala probei de haltere la JO de la Paris 2024, categoria 49 de kilograme.