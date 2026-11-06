Sport

A vrut să se lase de fotbal, acum este vedeta Germaniei! ”Regina Europei” este pregătită să pună pe masă 80.000.000 de euro

Gabriel Neagu
06.11.2026 | 18:52
A vrut sa se lase de fotbal acum este vedeta Germaniei Regina Europei este pregatita sa puna pe masa 80000000 de euro
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Said El Mala este dorit de una dintre cele mai puternice echipe din Europa. sursa foto: profimedia
Unul dintre cei mai promițători fotbaliști din Bundesliga se află în vizorul unui gigant. Fotbalistul s-ar putea transfera pentru 80 de milioane de euro.
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Campionatul Germaniei propune jucători cu foarte mult potențial, iar selecționerul ”Die Mannschaft”, Jurgen Klopp, are un bazin de selecție destul de amplu. Printre aceștia se află și Said El Mala (20 de ani), extrema lui FC Koln. Fotbalistul a explodat în Bundesliga și a atras atenția granzilor Europei.

Puștiul-minune al Germaniei este dorit de ”Regina Europei”

Extrema ”țapilor” are un start de stagiune mai mult decât promițător. Said El Mala a marcat nu mai puțin de patru goluri și a oferit o pasă decisivă în cele nouă meciuri în care a evoluat. Astfel, fotbalistul continuă forma pozitivă din sezonul sezonul precedent, când a marcat 13 goluri în 36 de partide. Astfel, fotbalistul a devenit unul dintre oamenii de bază ai lui FC Koln.

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Evoluțiile sale, dar și primele convocări pe care le-a avut, în luna octombrie, la prima națională a Germaniei, au stârnit interesul lui Paris Saint-Germain. Said El Mala ar trebui să ocupe golul lăsat în echipa lui Luis Enrique de accidentarea lui Kvicha Kvaratskhelia. Mai mult, oficialii ”Reginei Europei” ar fi dispuși să ofere nu mai puțin de 80 de milioane de euro pentru a obține semnătura germanului, arată Goal.

Astfel, FC Koln ar face o afacere formidabilă. Trupa din Bundesliga l-a transferat pe Said El Mala în schimbul a numai 2.2 milioane de euro, în vara anului 2024, de la concitadina din 3.Liga, Viktoria Koln. Extrema a fost împrumutat, ulterior, la rivala lui FC Koln și a marcat 13 goluri în al treilea eșalon german. Cifrele sale i-au crescut cota de piață de 10 ori: de la 300 de mii de euro la trei milioane de euro.

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Conform Goal, până în acest moment, echipa de pe RheinEnergieStadion nu a primit o ofertă concretă pentru Said El Mala. Totuși, discuțiile ar putea fi inițiate în perioada de transferuri din iarnă. Paris Saint-Germain ar trebui să lanseze o ofertă mai mult decât tentantă pentru puștiul-minune din Bundesliga, întrucât oficialii lui FC Koln ar dori să îl păstreze în lot cel puțin până în vara anului 2027.

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  • 30 iunie 2031 este data când contractul lui Said El Mala cu FC Koln va expira
  • 2 selecții are extrema dreaptă pentru prima reprezentativă a Germaniei
  • 50.000.000 de euro este cota de piață a lui Said El Mala, conform Transfermarkt

Said El Mala a vrut să se lase de fotbal

În 2021, când Said El Mala avea numai 15 ani, extrema se afla în academia celor de la Borussia Monchengladbach. Fotbalistul dorit în prezent de unul dintre granzii continentului a fost dat afară din echipa de juniori a trupei de pe Borussia-Park din cauza fizicului său slab dezvoltat. Actuala vedetă a celor de la FC Koln a avut de gând să renunțe la fotbal, arată Get Football Germany News.

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Said El Mala a revenit, totuși, la sentimente mai bune și și-a continuat activitatea în două academii mai slab cotate. După decepția trăită la Borussia Monchengladbach, tânărul s-a alăturat academiei lui TSV Meerbusch, echipă din liga a cincea a Germaniei. Ulterior, la doar un an distanță, a fost cooptat în echipa de juniori a celor de la Viktoria Koln. În tricoul rivalei lui FC Koln, a terminat procesul de formare și a fost promovat la nivel de seniori.

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