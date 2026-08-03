A vrut să știe care este starea lui Michael Schumacher, dar răspunsul l-a șocat. Ce a dezvăluit soția fostului pilot, Corinna

ADVERTISEMENT

Starea de sănătate a lui Michael Schumacher este un mister foarte bine păstrat de familia sa, la aproape 13 ani de la accidentul suferit pe o pârtie de ski. De curând un amic a vrut să știe cum se mai simte, însă răspunsul pe care l-a auzit nu a fost deloc pe placul său.

Ce se mai știe despre Michael Schumacher

Michael Schumacher (57 ani) beneficiază de îngrijire privată din partea rudelor sale. Fostul pilot de Formula 1 a lăsat o amprentă negativă asupra familiei sale. la 13 ani de la accidentul figurii paterne, incident care l-a imobilizat la pat. Ultimele rapoarte indică, însă, că poate sta în scaun cu rotile.

ADVERTISEMENT

Informațiile despre starea sa medicală sunt extrem de puține, motiv pentru care prietenii sunt foarte îngrijorați. Unul dintre amicii cu care fostul sportiv a avut o legătură bună a recunoscut că pune totul sub un mare semn de întrebare. Christian Danner a încercat să afle cum se simte fostul campion mondial, dar nu a avut prea mare succes.

Acesta a subliniat că are discuții frecvente cu soția fostului pilot german. Cu toate acestea, Corinna nu este o persoană transparentă, dovadă că până acum a fost extrem de discretă. Ea a preferat să nu ofere detalii, deși în spațiul public a apărut o poză controversată. .

ADVERTISEMENT

„Indiferent de cum arată Michael sau de condiția în care este, doar vreau să-l văd. Nici nu știu dacă e în viață. Faptul că nu apare pe nicăieri arată că, probabil, nu este foarte bine. El este unul dintre eroii din Formula 1. Sunt zvonurile că se află în Mallorca și că e în comă indusă.

ADVERTISEMENT

Când vorbesc cu Corinna, nu-mi spune. Când vorbesc cu alte persoane care ar putea ști, nu-mi spune nimeni nimic. Sunt eroi în toate disciplinele sportive și, chiar dacă la un moment dat decad, fac doar bine dacă oamenii îi pot vedea din nou. Pentru mine, ar fi extraordinar să-l văd din nou pe Michael și cred că asta simte toată lumea din Formula 1”, a spus amicul lui Michael Schumacher, conform .

ADVERTISEMENT

Ipoteza lansată de un jurnalist german

Christian Danner nu este singurul care se gândește la Michael Schumacher. Un jurnalist german a făcut o afirmație neașteptată despre celebrul pilot. Felix Gorner a declarat pentru publicația că a obținut informații despre starea medicală a sportivului. Astfel, a descris ipoteza pe care o susține drept una „tristă”.

Prin urmare, a transmis că germanul nu mai poate comunica, ceea ce înseamnă că nu poate vorbi deloc. Capacitatea de a spune ce simte este una extrem de limitată, recuperarea cognitivă fiind dificilă. Mai mult, există declarații care arată că nu mai poate duce o viață activă din cauza accidentului produs în decembrie 2013.

ADVERTISEMENT

Acest lucru se întâmplă din cauza impactulul puternic suferit în stațiunea Meribel din Franța. Cadrele medicale au dezvăluit la momentul incidentului că are o leziune cerebrală traumatică severă. A petrecut jumătate de an în comă indusă înainte ca familia lui să ia decizia de a-l duce într-o clinică de recuperare. Michael Schumacher încă luptă pentru viața sa.