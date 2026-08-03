Sport

A vrut să știe care este starea lui Michael Schumacher, dar răspunsul l-a șocat. Ce a dezvăluit soția fostului pilot, Corinna

Un apropiat al lui Michael Schumacher a rămas uimit de ce a aflat despre cunoscutul sportiv german. Partenera acestuia, Corinna, a ascuns informații prețioase de public.
Alexa Serdan
03.08.2026 | 18:47
A vrut sa stie care este starea lui Michael Schumacher dar raspunsul la socat Ce a dezvaluit sotia fostului pilot Corinna
Ce se mai știe despre Michael Schumacher. Sursa foto: Instagram.com
ADVERTISEMENT

Starea de sănătate a lui Michael Schumacher este un mister foarte bine păstrat de familia sa, la aproape 13 ani de la accidentul suferit pe o pârtie de ski. De curând un amic a vrut să știe cum se mai simte, însă răspunsul pe care l-a auzit nu a fost deloc pe placul său.

Ce se mai știe despre Michael Schumacher

Michael Schumacher (57 ani) beneficiază de îngrijire privată din partea rudelor sale. Fostul pilot de Formula 1 a lăsat o amprentă negativă asupra familiei sale. Fiica sa a făcut dezvăluiri tulburătoare la 13 ani de la accidentul figurii paterne, incident care l-a imobilizat la pat. Ultimele rapoarte indică, însă, că poate sta în scaun cu rotile.

ADVERTISEMENT

Informațiile despre starea sa medicală sunt extrem de puține, motiv pentru care prietenii sunt foarte îngrijorați. Unul dintre amicii cu care fostul sportiv a avut o legătură bună a recunoscut că pune totul sub un mare semn de întrebare. Christian Danner a încercat să afle cum se simte fostul campion mondial, dar nu a avut prea mare succes.

Acesta a subliniat că are discuții frecvente cu soția fostului pilot german. Cu toate acestea, Corinna nu este o persoană transparentă, dovadă că până acum a fost extrem de discretă. Ea a preferat să nu ofere detalii, deși în spațiul public a apărut o poză controversată. Imaginea a fost catalogat drept o mare lipsă de respect.

ADVERTISEMENT
Teoria Wildberries a înfrângerii Rusiei: Distrugerea „Amazonului rusesc”, mai devastatoare pentru Putin decât...
Digi24.ro
Teoria Wildberries a înfrângerii Rusiei: Distrugerea „Amazonului rusesc”, mai devastatoare pentru Putin decât bombardarea rafinăriilor

„Indiferent de cum arată Michael sau de condiția în care este, doar vreau să-l văd. Nici nu știu dacă e în viață. Faptul că nu apare pe nicăieri arată că, probabil, nu este foarte bine. El este unul dintre eroii din Formula 1. Sunt zvonurile că se află în Mallorca și că e în comă indusă.

ADVERTISEMENT
Pus ”la zid” de toată planeta, a ajuns să-i ceară ajutorul lui Trump!...
Digisport.ro
Pus ”la zid” de toată planeta, a ajuns să-i ceară ajutorul lui Trump! Președintele SUA, gata să-i dea lovitura de grație

Când vorbesc cu Corinna, nu-mi spune. Când vorbesc cu alte persoane care ar putea ști, nu-mi spune nimeni nimic. Sunt eroi în toate disciplinele sportive și, chiar dacă la un moment dat decad, fac doar bine dacă oamenii îi pot vedea din nou. Pentru mine, ar fi extraordinar să-l văd din nou pe Michael și cred că asta simte toată lumea din Formula 1”, a spus amicul lui Michael Schumacher, conform Daily Star.

ADVERTISEMENT

Ipoteza lansată de un jurnalist german

Christian Danner nu este singurul care se gândește la Michael Schumacher. Un jurnalist german a făcut o afirmație neașteptată despre celebrul pilot. Felix Gorner a declarat pentru publicația Mirror că a obținut informații despre starea medicală a sportivului. Astfel, a descris ipoteza pe care o susține drept una „tristă”.

Prin urmare, a transmis că germanul nu mai poate comunica, ceea ce înseamnă că nu poate vorbi deloc. Capacitatea de a spune ce simte este una extrem de limitată, recuperarea cognitivă fiind dificilă. Mai mult, există declarații care arată că nu mai poate duce o viață activă din cauza accidentului produs în decembrie 2013.

ADVERTISEMENT

Acest lucru se întâmplă din cauza impactulul puternic suferit în stațiunea Meribel din Franța. Cadrele medicale au dezvăluit la momentul incidentului că are o leziune cerebrală traumatică severă. A petrecut jumătate de an în comă indusă înainte ca familia lui să ia decizia de a-l duce într-o clinică de recuperare. Michael Schumacher încă luptă pentru viața sa.

Horia Ivanovici „l-a citit” pe Pancu după Rapid – CFR Cluj. De ce...
Fanatik
Horia Ivanovici „l-a citit” pe Pancu după Rapid – CFR Cluj. De ce a făcut antrenorul scandal? „Joacă poker pe o miză mare: titlul!”
Familia lui Constantin Covaciu, scandal pe locul de veci cu Dinamo. Unde va...
Fanatik
Familia lui Constantin Covaciu, scandal pe locul de veci cu Dinamo. Unde va fi înmormântat maseurul decedat în accidentul de la Câmpulung?
Încolțit de UEFA, Gianni Infantino apelează la Donald Trump! Gest disperat pentru a-și...
Fanatik
Încolțit de UEFA, Gianni Infantino apelează la Donald Trump! Gest disperat pentru a-și păstra șefia FIFA
Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
Parteneri
Fostul selecționer al României a anunțat că vrea să revină la națională: 'Mi-aș...
iamsport.ro
Fostul selecționer al României a anunțat că vrea să revină la națională: 'Mi-aș dori să reușesc o performanță mai mare decât ultima!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM SUPERLIGA
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!