Aalborg – Dinamo, etapa 5 de Liga Campionilor la handbal. „Dulăii” în căutarea primei victorii în Champions League

Dinamo se pregătește de etapa 5 din Liga Campionilor la handbal masculin. „Dulăii” au pierdut toate meciurile de până acum și sunt ultimii în grupa A.
Dinamo este codașa grupei sale, iar în etapa 5 are parte de un adversar dificil, pe Aalborg, echipa clasată pe poziția secundă. Totuși, fanii dinamoviști au motive să spere la un rezultat bun, miercuri, de la ora 19:45.
În runda precedentă, Dinamo a jucat excelent și a pierdut la limită, 31-32, cu Fuchse Berlin, liderul grupei și finalista de anul trecut. Meciul a fost decis de o lovitură de la 7 metri, dictată la ultima fază a jocului cu ajutorul VAR.
Mai mult, în weekend, Dinamo s-a distrat în Liga Zimbrilor, unde a spulberat-o pe CSM București cu 35-17 în derby-ul Capitalei. Fanii „alb-roșilor” l-au putut vedea la lucru și pe Miguel Martins, cel mai tare transfer al verii, care a debutat cu gol pentru Dinamo.
După 4 etape, nu s-a înregistrat nicio remiză în cele două grupe. Două formații au maximum de puncte, Fuchse Berlin și Magdeburg – liderii din fiecare grupă. Și alte două au pierdut toate meciurile, Dinamo în grupa A și Zagreb în grupa B.
Pentru a putea accede în fazele eliminatorii ale Champions League la handbal masculin, Dinamo trebuie să se claseze pe unul din primele 6 locuri din grupa A. În momentul de față, imediat deasupra „dulăilor” se află Kielce și Kolstad, ambele cu câte o victorie la activ. Practic, Dinamo are de recuperat doar două puncte în cele 10 etape rămase de disputat.
Drepturile tv pentru transmisiunile din Liga Campionilor la handbal masculin au fost achiziționate în acest sezon de Digi Sport și Prima Sport, astfel că meciul lui Dinamo la Aalborg poate fi urmărit în direct pe canalele Digi Sport 2 și Prima Sport 2.
De asemenea, fanii handbalului masculin de Liga Campionilor pot vedea Aalborg – Dinamo și prin intermediul platformelor de streaming care difuzează conținutului celor două posturi tv, respectiv Digi Online, Prima Play și Orange TV Go.
Iată programul complet pentru etapa 5 de Liga Campionilor la handbal masculin și meciurile transmise live la tv:
Evoluția din runda precedentă, când Dinamo a fost la un pas să ia un punct de pe terenul liderului Fuchse Berlin a adus speranța în tabăra bucureșteană. Să fim realiști, la casele de pariuri, Dinamo are șansa a doua și la Aalborg. Cotele pentru 1 – X – 2 sunt 1,13 – 14,00 – 9,20. Așadar, gazdele sunt clar favorite. Însă, pariorii pot specula cote bune la acest meci. Spre exemplu, „Dinamo handicap +7,5” are cotă 1,55, una foarte bună, ținând cont că Dinamo poate să piardă chiar și la 7 goluri diferență. „Dinamo handicap +5,5” dublează investiția cu o cotă de 2,02.
Tot în grupa A, se joacă Fuchse Berlin – Kolstad, joi, de la 21:45. Gazdele au victorii pe linie, oaspeții au bătut doar pe Dinamo. Se anunță un duel dezechilibrat, chiar dacă nemții s-au chinuit runda precedentă. Mai mult, Kolstad a pierdut de fiecare dată la diferență mare de goluri, 11 sau 15. Așadar o victorie a lui Fuchse Berlin la cel puțin 7 goluri („handicap -6,5), la cotă 1,60, este un pronostic de luat în seamă.
„Soliștii” etape sunt Wisla Plock cu PSG („1” la 1,60), Magdeburg la Szeged („2” la 1,57), Kielce cu Nantes („1” la 1,70), Zagreb cu GOG („1” la 1,58) și Veszprem la Sporting („2” la 1,66).
Aalborg – Dinamo se joacă miercuri, 15 octombrie, de la ora 19:45, și este live text pe FANATIK.ro. Site-ul nostru te ține la curent cu toate informațiile care contează în Liga Campionilor la handbal masculin, etapa 5. Rămâi pe FANATIK pentru reacțiile protagoniștilor.
Etapa cu numărul 6 este programată în zilele de 22 și 23 octombrie. Dinamo va evolua pe teren propriu în fața polonezilor de la Kielce.