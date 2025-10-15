Aalborg – Dinamo, etapa 5 de Liga Campionilor la handbal. „Dulăii” în căutarea primei victorii în Champions League

Dinamo se pregătește de etapa 5 din Liga Campionilor la handbal masculin. „Dulăii” au pierdut toate meciurile de până acum și sunt ultimii în grupa A.

Cu cine joacă Dinamo în Etapa 4 din Liga Campionilor la handbal masculin

Dinamo este codașa grupei sale, iar în etapa 5 are parte de un adversar dificil, pe Aalborg, echipa clasată pe poziția secundă. Totuși, fanii dinamoviști au motive să spere la un rezultat bun, miercuri, de la ora 19:45.

, liderul grupei și finalista de anul trecut. Meciul a fost decis de o lovitură de la 7 metri, dictată la ultima fază a jocului cu ajutorul VAR.

Mai mult, în weekend, Dinamo s-a distrat în Liga Zimbrilor, unde a spulberat-o pe CSM București cu 35-17 în derby-ul Capitalei. Fanii „alb-roșilor” l-au putut vedea la lucru și pe .

Grupele din Champions League handbal masculin. Cum arată clasamentele

După 4 etape, nu s-a înregistrat nicio remiză în cele două grupe. Două formații au maximum de puncte, Fuchse Berlin și Magdeburg – liderii din fiecare grupă. Și alte două au pierdut toate meciurile, Dinamo în grupa A și Zagreb în grupa B.

Grupa A – clasament Champions League handbal masculin

Fuchse Berlin – 8 puncte (140:125) Aalborg – 6p (130:115) Veszprem – 6p (123:117) Nantes – 4p (137:122) Sporting – 4p (132:141) Kielce – 2p (140:140) Kolstad – 2p (108:140 DINAMO – 0p (116:126)

Grupa B – clasament Liga Campionilor handbal masculin

Magdeburg – 8 puncte (125:108) Wisla Plock – 6p (126:112) Barcelona – 6p (121:107) Szeged – 4p (128:125) PSG – 4p (128:127) GOG – 2p (124:140) Eurofarm Pelister – 2p (105:123) RK Zagreb – 0p (107:122)

Programul lui Dinamo în Liga Campionilor

Pentru a putea accede în fazele eliminatorii ale Champions League la handbal masculin, Dinamo trebuie să se claseze pe unul din primele 6 locuri din grupa A. În momentul de față, imediat deasupra „dulăilor” se află Kielce și Kolstad, ambele cu câte o victorie la activ. Practic, Dinamo are de recuperat doar două puncte în cele 10 etape rămase de disputat.

Etapa 1: DINAMO – Sporting 30-33

– Sporting 30-33 Etapa 2: Kolstad – DINAMO 31-28

31-28 Etapa 3: DINAMO – Veszprem 27-30

– Veszprem 27-30 Etapa 4: Fuchse Berlin – DINAMO 32-31

32-31 Etapa 5: Aalborg – DINAMO (15 octombrie 2025)

(15 octombrie 2025) Etapa 6: DINAMO – Kielce (23 octombrie 2025)

– Kielce (23 octombrie 2025) Etapa 7: Nantes – DINAMO (13 noiembrie 2025)

(13 noiembrie 2025) Etapa 8: DINAMO – Nantes (20 noiembrie 2025)

– Nantes (20 noiembrie 2025) Etapa 9: Kielce – DINAMO (26 noimbrie 2025)

(26 noimbrie 2025) Etapa 10: DINAMO – Aalborg (12 decembrie 2025)

– Aalborg (12 decembrie 2025) Etapa 11: DINAMO – Fuchse Berlin (18 februarie 2026)

– Fuchse Berlin (18 februarie 2026) Etapa 12: Veszprem – Dinamo (25 februarie 2026)

Etapa 13: DINAMO – Kolstad (4 martie 2026)

– Kolstad (4 martie 2026) Etapa 14: Sporting – DINAMO (11 martie 2026)

Cine transmite la TV meciurile din etapa 4 de Liga Campionilor la handbal masculin. Program complet și când joacă Dinamo

Drepturile tv pentru transmisiunile din Liga Campionilor la handbal masculin au fost achiziționate în acest sezon de Digi Sport și Prima Sport, astfel că meciul lui Dinamo la Aalborg poate fi urmărit în direct pe canalele Digi Sport 2 și Prima Sport 2.

De asemenea, fanii handbalului masculin de Liga Campionilor pot vedea Aalborg – Dinamo și prin intermediul platformelor de streaming care difuzează conținutului celor două posturi tv, respectiv Digi Online, Prima Play și Orange TV Go.

Iată programul complet pentru etapa 5 de Liga Campionilor la handbal masculin și meciurile transmise live la tv:

Grupa A

15 octombrie, ora 19:45 Aalborg – DINAMO (Digi Sport 2 și Prima Sport 2)

(Digi Sport 2 și Prima Sport 2) 15 octombrie, ora 21:45 Kielce – Nantes (Digi Sport 2 și Prima Sport 2)

(Digi Sport 2 și Prima Sport 2) 16 octombrie, ora 21:45 Fuchse Berlin – Kolstad

16 octombrie, ora 21:45 Sporting – Veszprem (Digi Sport 3 și Prima Sport 2)

Grupa B

15 octombrie, ora 19:45 Szeged – Magdeburg

15 octombrie, ora 19:45 Wisla Plock – PSG

15 octombrie, ora 21:45 Eurofarm Pelister – Barcelona

16 octombrie, ora 19:45 RK Zagreb – GOG (Digi Sport 3 și Prima Sport 2)

Cote și ponturi la pariuri pentru etapa 5 din Champions League

Evoluția din runda precedentă, când Dinamo a fost la un pas să ia un punct de pe terenul liderului Fuchse Berlin a adus speranța în tabăra bucureșteană. Să fim realiști, la casele de pariuri, Dinamo are șansa a doua și la Aalborg. Cotele pentru 1 – X – 2 sunt 1,13 – 14,00 – 9,20. Așadar, gazdele sunt clar favorite. Însă, pariorii pot specula cote bune la acest meci. Spre exemplu, „Dinamo handicap +7,5” are cotă 1,55, una foarte bună, ținând cont că Dinamo poate să piardă chiar și la 7 goluri diferență. „Dinamo handicap +5,5” dublează investiția cu o cotă de 2,02.

Tot în grupa A, se joacă Fuchse Berlin – Kolstad, joi, de la 21:45. Gazdele au victorii pe linie, oaspeții au bătut doar pe Dinamo. Se anunță un duel dezechilibrat, chiar dacă nemții s-au chinuit runda precedentă. Mai mult, Kolstad a pierdut de fiecare dată la diferență mare de goluri, 11 sau 15. Așadar o victorie a lui Fuchse Berlin la cel puțin 7 goluri („handicap -6,5), la cotă 1,60, este un pronostic de luat în seamă.

„Soliștii” etape sunt Wisla Plock cu PSG („1” la 1,60), Magdeburg la Szeged („2” la 1,57), Kielce cu Nantes („1” la 1,70), Zagreb cu GOG („1” la 1,58) și Veszprem la Sporting („2” la 1,66).

Vezi live video Dinamo în etapa 5 din Liga Campionilor la handbal masculin. Clasament actualizat

Aalborg – Dinamo se joacă miercuri, 15 octombrie, de la ora 19:45, și este live text pe FANATIK.ro. Site-ul nostru te ține la curent cu toate informațiile care contează în Liga Campionilor la handbal masculin, etapa 5. Rămâi pe FANATIK pentru reacțiile protagoniștilor.

Programul complet al rundei următoare. Dinamo joacă pe teren propriu cu Kielce

Etapa cu numărul 6 este programată în zilele de 22 și 23 octombrie. Dinamo va evolua pe teren propriu în fața polonezilor de la Kielce.

Grupa A – Champions League handbal masculin

22 octombrie, ora 19:45 Kolstad – Sporting

22 octombrie, ora 21:45 Nantes – Aalborg

23 octombrie, ora 19:45 DINAMO – Kielce

23 octombrie, ora 19:45 Veszprem – Fuchse Berlin

Grupa B – Liga Campionilor handbal masculin